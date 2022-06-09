https://tr.sputniknews.com/20220609/cumhurbaskani-erdogan-kilicdarogluna-actigi-tazminat-davasini-kaybetti-1057180278.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davasını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davasını kaybetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 10 Ocak 2021'deki konuşması nedeniyle açtığı 1 milyon liralık davayı kaybetti. 09.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-09T10:59+0300

2022-06-09T10:59+0300

2022-06-09T11:00+0300

politika

recep tayyip erdoğan

kemal kılıçdaroğlu

tazminat

tazminat davası

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aleyhinde açtığı 1 milyon liralık tazminat davasını kazandı.Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Twitter'dan Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde bugün görülen davanın kararını duyurdu.Çelik, "Onurlu Yargıçlar, kararları ile Erdoğan'a ders vermeye devam ediyor! Genel Başkanımızın, "yolsuzluk, sözde Cumhurbaşkanı..." eleştirilerine karşı 1 milyon TL talepli dava açmış olan Erdoğan, bugünkü duruşmada yine kaybetti! Kılıçdaroğlu yine kazandı! Zira hep haklı..” dedi.

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recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, tazminat, tazminat davası