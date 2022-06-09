Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davasını kaybetti
10:59 09.06.2022 (güncellendi: 11:00 09.06.2022)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Ankara Camii Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Münasebetiyle İstiklal Türküleri Lansmanı ve Temsilci Gençler ile Milli Sporcuların Buluşma Programı’na katıldı.
© AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 10 Ocak 2021'deki konuşması nedeniyle açtığı 1 milyon liralık davayı kaybetti.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aleyhinde açtığı 1 milyon liralık tazminat davasını kazandı.
Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Twitter'dan Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde bugün görülen davanın kararını duyurdu.
Çelik, "Onurlu Yargıçlar, kararları ile Erdoğan'a ders vermeye devam ediyor! Genel Başkanımızın, "yolsuzluk, sözde Cumhurbaşkanı..." eleştirilerine karşı 1 milyon TL talepli dava açmış olan Erdoğan, bugünkü duruşmada yine kaybetti! Kılıçdaroğlu yine kazandı! Zira hep haklı..” dedi.
Onurlu Yargıçlar, kararları ile Erdoğan'a ders vermeye devam ediyor!— Celal ÇELİK (@CelikBaskan06) June 9, 2022
Genel Başkanımızın,
"yolsuzluk, sözde Cumhurbaşkanı..."
eleştirilerine karşı 1 milyon ₺ talepli dava açmış olan Erdoğan,
bugünkü duruşmada yine kaybetti!@kilicdarogluk yine kazandı!..
Zira hep haklı..