Türkiye
SON DAKİKA| Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Miçotakis herhalde adalara turistik çıkarma yapıyor
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220609/cumhurbaskani-erdogan-ulkemizin-sinirlari-dibinde-teror-koridorlari-kurulmasina-izin-vermeyecegiz-1057187184.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atina'ya: Adaları silahlandırmaktan vazgeçin, şaka yapmıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atina'ya: Adaları silahlandırmaktan vazgeçin, şaka yapmıyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yunanistan'ı gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet... 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T13:06+0300
2022-06-09T13:25+0300
politika
recep tayyip erdoğan
yunanistan
ege adaları
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/08/1057134835_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_1ccd113bee87a17ddd65f3fbb904011c.jpg
Efes-2022 Tatbikatı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki konuşmasında Yunanistan'a 'Adaları silahlandırma' tepkisi gösterdi. Erdoğan, ''Bir an önce vazgeçin, şaka yapmıyorum'' dedi ve Atina'yı uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet etti."Türkiye terör örgütleriyle ve düzensiz göçle mücadele etme gibi dünyanın en kritik sınavlarını başarıyla veriyor. Suriye'de herkesin yol açtığı tehdide dikkat çektiği ancak kimsenin sahada cesaretini gösteremediği DAEŞ ile mücadeleyi ilk biz verdik" diyen Erdoğan şöyle devam etti:"Sınırlarımızı 30 kilometre derinliğinde bir koruma hattına alma kararlığını adım adım hayata geçiriyoruz."Atina ile Ege adaları sorunuCumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın adaları silahlandırmaktan vazgeçmesi gerektiğini belirterek, "Bazı Yunan siyasetçiler; pervasızlıkla gerçeklikten uzak, hukaka aykırı sözlerler gündem olmaya çalışıyor. Adaları silahlandırmaktan vazgeçsinler, şaka yapmıyorum. Uluslararası anlaşmalara uyun. Yunanistan'ın kışkırtmalarını soğukkanlılıkla karşıladık. Ancak bu sabrımız, muhattabımız tarafından yanlış anlaşılıyor. Yunanistan aklını başına aldın. Türkiye gerektiğinde hakkını korumaktan geri durmayacaktır" diye konuştu.'Aklınızı başınıza alın'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atina'yı "Yunanistan'ın kışkırtmalarını soğukkanlılıkla karşıladık. Ancak bu sabrımız, muhattabımız tarafından yanlış anlaşılıyor. Yunanistan aklını başına alsın. Türkiye gerektiğinde hakkını korumaktan geri durmayacaktır'' sözleriyle uyardı."İnsani yardımda milli gelirlerimize göre oranlandığında dünyada ilk sırada yer alıyoruz" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:"Terörle mücadelede elde ettiğimiz sonuçların eşi benzeri yoktur. Hem ülkemizin he komşularımızın toprak bütünlüğüne arşı PKK ile biz mücadele ettik. Sınırlarımızı koruma kararlılığımızı hayata geçirdik."
yunanistan
ege adaları
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/08/1057134835_54:0:702:486_1920x0_80_0_0_ab567e3ccdccd8dae62cfe80f6eb1c7a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, yunanistan, ege adaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atina'ya: Adaları silahlandırmaktan vazgeçin, şaka yapmıyorum

13:06 09.06.2022 (güncellendi: 13:25 09.06.2022)
© AARecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2022
© AA
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yunanistan'ı gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet ediyoruz, şaka yapmıyorum" dedi.
Efes-2022 Tatbikatı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki konuşmasında Yunanistan'a 'Adaları silahlandırma' tepkisi gösterdi. Erdoğan, ''Bir an önce vazgeçin, şaka yapmıyorum'' dedi ve Atina'yı uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet etti.
"Türkiye terör örgütleriyle ve düzensiz göçle mücadele etme gibi dünyanın en kritik sınavlarını başarıyla veriyor. Suriye'de herkesin yol açtığı tehdide dikkat çektiği ancak kimsenin sahada cesaretini gösteremediği DAEŞ ile mücadeleyi ilk biz verdik" diyen Erdoğan şöyle devam etti:
"Sınırlarımızı 30 kilometre derinliğinde bir koruma hattına alma kararlığını adım adım hayata geçiriyoruz."

Atina ile Ege adaları sorunu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın adaları silahlandırmaktan vazgeçmesi gerektiğini belirterek, "Bazı Yunan siyasetçiler; pervasızlıkla gerçeklikten uzak, hukaka aykırı sözlerler gündem olmaya çalışıyor. Adaları silahlandırmaktan vazgeçsinler, şaka yapmıyorum. Uluslararası anlaşmalara uyun. Yunanistan'ın kışkırtmalarını soğukkanlılıkla karşıladık. Ancak bu sabrımız, muhattabımız tarafından yanlış anlaşılıyor. Yunanistan aklını başına aldın. Türkiye gerektiğinde hakkını korumaktan geri durmayacaktır" diye konuştu.

'Aklınızı başınıza alın'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atina'yı "Yunanistan'ın kışkırtmalarını soğukkanlılıkla karşıladık. Ancak bu sabrımız, muhattabımız tarafından yanlış anlaşılıyor. Yunanistan aklını başına alsın. Türkiye gerektiğinde hakkını korumaktan geri durmayacaktır'' sözleriyle uyardı.
"İnsani yardımda milli gelirlerimize göre oranlandığında dünyada ilk sırada yer alıyoruz" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:
"Terörle mücadelede elde ettiğimiz sonuçların eşi benzeri yoktur. Hem ülkemizin he komşularımızın toprak bütünlüğüne arşı PKK ile biz mücadele ettik. Sınırlarımızı koruma kararlılığımızı hayata geçirdik."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала