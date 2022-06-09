https://tr.sputniknews.com/20220609/cumhurbaskani-erdogan-ulkemizin-sinirlari-dibinde-teror-koridorlari-kurulmasina-izin-vermeyecegiz-1057187184.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atina'ya: Adaları silahlandırmaktan vazgeçin, şaka yapmıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atina'ya: Adaları silahlandırmaktan vazgeçin, şaka yapmıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yunanistan'ı gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet... 09.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-09T13:06+0300

2022-06-09T13:06+0300

2022-06-09T13:25+0300

politika

recep tayyip erdoğan

yunanistan

ege adaları

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Efes-2022 Tatbikatı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki konuşmasında Yunanistan'a 'Adaları silahlandırma' tepkisi gösterdi. Erdoğan, ''Bir an önce vazgeçin, şaka yapmıyorum'' dedi ve Atina'yı uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet etti."Türkiye terör örgütleriyle ve düzensiz göçle mücadele etme gibi dünyanın en kritik sınavlarını başarıyla veriyor. Suriye'de herkesin yol açtığı tehdide dikkat çektiği ancak kimsenin sahada cesaretini gösteremediği DAEŞ ile mücadeleyi ilk biz verdik" diyen Erdoğan şöyle devam etti:"Sınırlarımızı 30 kilometre derinliğinde bir koruma hattına alma kararlığını adım adım hayata geçiriyoruz."Atina ile Ege adaları sorunuCumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın adaları silahlandırmaktan vazgeçmesi gerektiğini belirterek, "Bazı Yunan siyasetçiler; pervasızlıkla gerçeklikten uzak, hukaka aykırı sözlerler gündem olmaya çalışıyor. Adaları silahlandırmaktan vazgeçsinler, şaka yapmıyorum. Uluslararası anlaşmalara uyun. Yunanistan'ın kışkırtmalarını soğukkanlılıkla karşıladık. Ancak bu sabrımız, muhattabımız tarafından yanlış anlaşılıyor. Yunanistan aklını başına aldın. Türkiye gerektiğinde hakkını korumaktan geri durmayacaktır" diye konuştu.'Aklınızı başınıza alın'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atina'yı "Yunanistan'ın kışkırtmalarını soğukkanlılıkla karşıladık. Ancak bu sabrımız, muhattabımız tarafından yanlış anlaşılıyor. Yunanistan aklını başına alsın. Türkiye gerektiğinde hakkını korumaktan geri durmayacaktır'' sözleriyle uyardı."İnsani yardımda milli gelirlerimize göre oranlandığında dünyada ilk sırada yer alıyoruz" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:"Terörle mücadelede elde ettiğimiz sonuçların eşi benzeri yoktur. Hem ülkemizin he komşularımızın toprak bütünlüğüne arşı PKK ile biz mücadele ettik. Sınırlarımızı koruma kararlılığımızı hayata geçirdik."

yunanistan

ege adaları

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recep tayyip erdoğan, yunanistan, ege adaları