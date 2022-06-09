https://tr.sputniknews.com/20220609/daglik-alanda-ekili-513-kok-hint-keneviri-ele-gecirildi-1057171409.html

Dağlık alanda ekili 513 kök Hint keneviri ele geçirildi

Dağlık alanda ekili 513 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde polis ekipleri dağlık alanda ekili 513 kök Hint keneviri ele geçirerek imha etti. 09.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-09T02:22+0300

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türkiye

kocaeli

uyuşturucu

hint keneviri

uyuşturucu imalatı

uyuşturucu ticareti

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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nce uyuşturucu madde imal ve ticaretinin men ve takibine yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar çerçevesinde ekipler, Gölcük'te dağlık alanda Hint keneviri bitkisinin ekildiği ihbarını aldı.Ekilen alanı tespit eden ekipler, farklı boy ve ebatlarda toplam 513 kök Hint keneviri bitkisini sökerek imha etti. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

https://tr.sputniknews.com/20220529/izmirde-130-kok-hint-keneviri-ele-gecirildi-1056777782.html

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kocaeli, uyuşturucu, hint keneviri, uyuşturucu imalatı, uyuşturucu ticareti