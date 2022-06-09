https://tr.sputniknews.com/20220609/daglik-alanda-ekili-513-kok-hint-keneviri-ele-gecirildi-1057171409.html
Dağlık alanda ekili 513 kök Hint keneviri ele geçirildi
Dağlık alanda ekili 513 kök Hint keneviri ele geçirildi
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde polis ekipleri dağlık alanda ekili 513 kök Hint keneviri ele geçirerek imha etti. 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T02:22+0300
2022-06-09T02:22+0300
2022-06-09T02:22+0300
türkiye
kocaeli
uyuşturucu
hint keneviri
uyuşturucu imalatı
uyuşturucu ticareti
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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nce uyuşturucu madde imal ve ticaretinin men ve takibine yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar çerçevesinde ekipler, Gölcük'te dağlık alanda Hint keneviri bitkisinin ekildiği ihbarını aldı.Ekilen alanı tespit eden ekipler, farklı boy ve ebatlarda toplam 513 kök Hint keneviri bitkisini sökerek imha etti. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220529/izmirde-130-kok-hint-keneviri-ele-gecirildi-1056777782.html
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kocaeli, uyuşturucu, hint keneviri, uyuşturucu imalatı, uyuşturucu ticareti
Dağlık alanda ekili 513 kök Hint keneviri ele geçirildi
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde polis ekipleri dağlık alanda ekili 513 kök Hint keneviri ele geçirerek imha etti.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nce uyuşturucu madde imal ve ticaretinin men ve takibine yönelik çalışma başlatıldı.
Çalışmalar çerçevesinde ekipler, Gölcük'te dağlık alanda Hint keneviri bitkisinin ekildiği ihbarını aldı.
Ekilen alanı tespit eden ekipler, farklı boy ve ebatlarda toplam 513 kök Hint keneviri bitkisini sökerek imha etti. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.