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Diş sağlığı için aile hekimi: 2 ilde pilot uygulama başladı
Diş sağlığı için aile hekimi: 2 ilde pilot uygulama başladı
Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde de aile hekimliği benzeri bir uygulamaya geçilmesi planlanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti’nin Kızılcahamam... 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T07:51+0300
2022-06-09T07:52+0300
türkiye
diş
diş hekimi
aile hekimliği
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Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, aile hekimliği benzeri bir uygulama ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde de hayata geçirilecek. Sağlık Bakanı Koca, 2 ilde pilot uygulamanın yapıldığını belirterek, çalışmaların sürdüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği partisinin Kızılcahamam kampında, sağlık ve eğitimle ilgili birçok konu da gündeme geldi.Kapalı toplantıda dile getirilen sorunlardan biri de hastane randevuları oldu. Erdoğan’ın konuyla ilgili, “Pandemi döneminde randevular konusunda sıkıntı yaşandı. Bu sorun yavaş yavaş çözülecek. Konuyla ilgili adımlar atmaya başladık” dediği öğrenildi. Bir milletvekili de aile hekimliği benzeri bir uygulamanın ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde de hayata geçirilmesi önerisini dile getirdi. Bunun üzerine söz alan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili halihazırda 2 ilde pilot uygulamanın yapıldığını, altyapı çalışmalarının devam ettiğini söyledi.‘TEŞVİK’ ÇÖZÜMÜBaşka bir milletvekili de bazı küçük yerleşim yerlerindeki hekim açığına ve bundan dolayı oluşan mağduriyetlere dikkat çekti. Konuyla ilgili özellikle çok fazla tercih edilmeyen kasaba ve ilçeler için hekimleri teşvik edecek adımların atılması gerektiği üzerinde duruldu.
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diş, diş hekimi, aile hekimliği

Diş sağlığı için aile hekimi: 2 ilde pilot uygulama başladı

07:51 09.06.2022 (güncellendi: 07:52 09.06.2022)
© Fotoğraf : PixabayDiş muayenesi - dişçi
Diş muayenesi - dişçi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2022
© Fotoğraf : Pixabay
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Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde de aile hekimliği benzeri bir uygulamaya geçilmesi planlanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti’nin Kızılcahamam Kampı’nda gündeme gelen öneriye ilişkin, 2 ilde pilot uygulamanın yapıldığını ve konuya ilişkin çalışmaların sürdüğünü söyledi.
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, aile hekimliği benzeri bir uygulama ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde de hayata geçirilecek. Sağlık Bakanı Koca, 2 ilde pilot uygulamanın yapıldığını belirterek, çalışmaların sürdüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği partisinin Kızılcahamam kampında, sağlık ve eğitimle ilgili birçok konu da gündeme geldi.
Kapalı toplantıda dile getirilen sorunlardan biri de hastane randevuları oldu. Erdoğan’ın konuyla ilgili, “Pandemi döneminde randevular konusunda sıkıntı yaşandı. Bu sorun yavaş yavaş çözülecek. Konuyla ilgili adımlar atmaya başladık” dediği öğrenildi.
Bir milletvekili de aile hekimliği benzeri bir uygulamanın ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde de hayata geçirilmesi önerisini dile getirdi. Bunun üzerine söz alan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili halihazırda 2 ilde pilot uygulamanın yapıldığını, altyapı çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

‘TEŞVİK’ ÇÖZÜMÜ

Başka bir milletvekili de bazı küçük yerleşim yerlerindeki hekim açığına ve bundan dolayı oluşan mağduriyetlere dikkat çekti. Konuyla ilgili özellikle çok fazla tercih edilmeyen kasaba ve ilçeler için hekimleri teşvik edecek adımların atılması gerektiği üzerinde duruldu.
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