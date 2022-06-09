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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220609/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1057177857.html
Dolar/TL yılın en yüksek seviyesinde
Dolar/TL yılın en yüksek seviyesinde
Dün 17 seviyesini aşan dolar kuru şu sıralar 17.20 seviyesinde bulunuyor. Euro ise 18.58'de yer alıyor. 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T09:23+0300
2022-06-09T09:57+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
gram altın
çeyrek altın
türk lirası
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Dolarda yükseliş ivmesi sürüyor. 17 seviyesini aşan dolar kuru şu sıralar 17,19 seviyesinde bulunuyor. Euro ise 18,58'de yer alıyor. Küresel piyasalarda ABD'de cuma günü açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.Piyasaların gözü Avrupa Merkez Bankası'ndaAvrupa'da ise gözler Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugün yapacağı para politikası toplantısına çevrilirken, bankanın bu toplantıda varlık alımlarını bu ay sonunda durduracağını duyurmasına kesin gözüyle bakılıyor.Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin faiz artışı konusunda nasıl bir yol izleyeceği konusunda belirsizlikler devam ederken, bankanın yıl sonuna kadar 130 baz puan faiz artırması bekleniyor.Gram altın ne kadar?Altının gram fiyatı 20 Aralık'tan bu yana dün yeniden 1.000 lira seviyesini gördü.Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından 1.025 liradan işlem görüyor.Çeyrek altın 1.676 lira, Cumhuriyet altını da 6.685 liradan satılıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220608/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1057119735.html
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, gram altın, çeyrek altın, türk lirası

Dolar/TL yılın en yüksek seviyesinde

09:23 09.06.2022 (güncellendi: 09:57 09.06.2022)
© REUTERS / Rick WilkingDolar
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2022
© REUTERS / Rick Wilking
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Dün 17 seviyesini aşan dolar kuru şu sıralar 17.20 seviyesinde bulunuyor. Euro ise 18.58'de yer alıyor.
Dolarda yükseliş ivmesi sürüyor. 17 seviyesini aşan dolar kuru şu sıralar 17,19 seviyesinde bulunuyor. Euro ise 18,58'de yer alıyor. Küresel piyasalarda ABD'de cuma günü açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Piyasaların gözü Avrupa Merkez Bankası'nda

Avrupa'da ise gözler Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugün yapacağı para politikası toplantısına çevrilirken, bankanın bu toplantıda varlık alımlarını bu ay sonunda durduracağını duyurmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin faiz artışı konusunda nasıl bir yol izleyeceği konusunda belirsizlikler devam ederken, bankanın yıl sonuna kadar 130 baz puan faiz artırması bekleniyor.

Gram altın ne kadar?

Altının gram fiyatı 20 Aralık'tan bu yana dün yeniden 1.000 lira seviyesini gördü.
Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından 1.025 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın 1.676 lira, Cumhuriyet altını da 6.685 liradan satılıyor.
Gram altın, çeyrek altın, altın - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2022
EKONOMİ
Dolar 17 lirayı aştı, gram altın bin liranın üzerinde
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