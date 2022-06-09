https://tr.sputniknews.com/20220609/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1057177857.html
Dolar/TL yılın en yüksek seviyesinde
Dolar/TL yılın en yüksek seviyesinde
Dün 17 seviyesini aşan dolar kuru şu sıralar 17.20 seviyesinde bulunuyor. Euro ise 18.58'de yer alıyor. 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T09:23+0300
2022-06-09T09:23+0300
2022-06-09T09:57+0300
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Dolarda yükseliş ivmesi sürüyor. 17 seviyesini aşan dolar kuru şu sıralar 17,19 seviyesinde bulunuyor. Euro ise 18,58'de yer alıyor. Küresel piyasalarda ABD'de cuma günü açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.Piyasaların gözü Avrupa Merkez Bankası'ndaAvrupa'da ise gözler Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugün yapacağı para politikası toplantısına çevrilirken, bankanın bu toplantıda varlık alımlarını bu ay sonunda durduracağını duyurmasına kesin gözüyle bakılıyor.Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin faiz artışı konusunda nasıl bir yol izleyeceği konusunda belirsizlikler devam ederken, bankanın yıl sonuna kadar 130 baz puan faiz artırması bekleniyor.Gram altın ne kadar?Altının gram fiyatı 20 Aralık'tan bu yana dün yeniden 1.000 lira seviyesini gördü.Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından 1.025 liradan işlem görüyor.Çeyrek altın 1.676 lira, Cumhuriyet altını da 6.685 liradan satılıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220608/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1057119735.html
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, gram altın, çeyrek altın, türk lirası
Dolar/TL yılın en yüksek seviyesinde
09:23 09.06.2022 (güncellendi: 09:57 09.06.2022) Abone ol
Dün 17 seviyesini aşan dolar kuru şu sıralar 17.20 seviyesinde bulunuyor. Euro ise 18.58'de yer alıyor.
Dolarda yükseliş ivmesi sürüyor. 17 seviyesini aşan dolar kuru şu sıralar 17,19 seviyesinde bulunuyor. Euro ise 18,58'de yer alıyor. Küresel piyasalarda ABD'de cuma günü açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.
Piyasaların gözü Avrupa Merkez Bankası'nda
Avrupa'da ise gözler Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugün yapacağı para politikası toplantısına çevrilirken, bankanın bu toplantıda varlık alımlarını bu ay sonunda durduracağını duyurmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin faiz artışı konusunda nasıl bir yol izleyeceği konusunda belirsizlikler devam ederken, bankanın yıl sonuna kadar 130 baz puan faiz artırması bekleniyor.
Gram altın ne kadar?
Altının gram fiyatı 20 Aralık'tan bu yana dün yeniden 1.000 lira seviyesini gördü.
Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından 1.025 liradan işlem görüyor.
Çeyrek altın 1.676 lira, Cumhuriyet altını da 6.685 liradan satılıyor.