https://tr.sputniknews.com/20220609/dolar-yeniden-1710-lirayi-asti--1057212960.html
Dolar yeniden 17.20 lirayı aştı
Dolar yeniden 17.20 lirayı aştı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı önlemin ardından dolar yeniden yükselişe geçerek 17.20 lirayı aştı. 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T23:14+0300
2022-06-09T23:14+0300
2022-06-09T23:21+0300
ekonomi
türkiye
dolar
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından, "Ekonomiye ilişkin atılan adımlar bu akşam paylaşılacak" açıklamasının ardından TL karşısında gerileyen dolar bakanlığın açıkladığı gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi'nin ardından yeniden yükselişe geçti. Saat 23.19 itibarıyla dolar 17.20 lirayı aşarak, 17.20 liraya yükseldi.
https://tr.sputniknews.com/20220609/hazine-ve-maliye-bakanligi-ges-talep-toplanmasina-15-haziran-2022den-itibaren-baslanacak-1057212146.html
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türkiye, dolar
Dolar yeniden 17.20 lirayı aştı
23:14 09.06.2022 (güncellendi: 23:21 09.06.2022) Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı önlemin ardından dolar yeniden yükselişe geçerek 17.20 lirayı aştı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından, "Ekonomiye ilişkin atılan adımlar bu akşam paylaşılacak" açıklamasının ardından TL karşısında gerileyen dolar bakanlığın açıkladığı gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi'nin ardından yeniden yükselişe geçti.
Saat 23.19 itibarıyla dolar 17.20 lirayı aşarak, 17.20 liraya yükseldi.