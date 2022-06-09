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https://tr.sputniknews.com/20220609/dolar-yeniden-1710-lirayi-asti--1057212960.html
Dolar yeniden 17.20 lirayı aştı
Dolar yeniden 17.20 lirayı aştı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı önlemin ardından dolar yeniden yükselişe geçerek 17.20 lirayı aştı. 09.06.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
türkiye
dolar
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından, "Ekonomiye ilişkin atılan adımlar bu akşam paylaşılacak" açıklamasının ardından TL karşısında gerileyen dolar bakanlığın açıkladığı gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi'nin ardından yeniden yükselişe geçti. Saat 23.19 itibarıyla dolar 17.20 lirayı aşarak, 17.20 liraya yükseldi.
https://tr.sputniknews.com/20220609/hazine-ve-maliye-bakanligi-ges-talep-toplanmasina-15-haziran-2022den-itibaren-baslanacak-1057212146.html
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türkiye, dolar

Dolar yeniden 17.20 lirayı aştı

23:14 09.06.2022 (güncellendi: 23:21 09.06.2022)
© REUTERS / CAGLA GURDOGANTL- Dolar
TL- Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2022
© REUTERS / CAGLA GURDOGAN
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı önlemin ardından dolar yeniden yükselişe geçerek 17.20 lirayı aştı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından, "Ekonomiye ilişkin atılan adımlar bu akşam paylaşılacak" açıklamasının ardından TL karşısında gerileyen dolar bakanlığın açıkladığı gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi'nin ardından yeniden yükselişe geçti.
Saat 23.19 itibarıyla dolar 17.20 lirayı aşarak, 17.20 liraya yükseldi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2022
EKONOMİ
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yeni enstrüman: Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi
22:52
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