https://tr.sputniknews.com/20220609/edirnede-yunanistana-kacmaya-calisan-feto-suphelileri-yakalandi-1057182642.html
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 4 FETÖ şüphelisi ile bu kişilerin kaçmasını organize eden şüpheli gözaltına alındı. 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T12:05+0300
2022-06-09T12:05+0300
2022-06-09T12:05+0300
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Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 4 FETÖ şüphelisi ile Edirne'de gözaltına alındı.Edirne İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ şüphelilerinin yasa dışı yoldan Yunanistan'a kaçacağı bilgisi üzerine ilçe girişinde bir otomobili durdurdu.Otomobildekilerin Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan istinafta dosyası bulunan M.A, aynı suçtan aranan eski polis A.A, Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesinde aynı suçtan istinafta dosyası bulunan R.B. ve Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde aynı suçtan istinafta dosyası bulunan eski polis E.A. olduğu belirlendi.FETÖ şüphelileri ile bu kişilerin kaçmasını organize eden sürücü Ç.A. gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 4 FETÖ şüphelisi ile bu kişilerin kaçmasını organize eden şüpheli gözaltına alındı.
Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 4 FETÖ şüphelisi ile Edirne'de gözaltına alındı.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ şüphelilerinin yasa dışı yoldan Yunanistan'a kaçacağı bilgisi üzerine ilçe girişinde bir otomobili durdurdu.
Otomobildekilerin Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan istinafta dosyası bulunan M.A, aynı suçtan aranan eski polis A.A, Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesinde aynı suçtan istinafta dosyası bulunan R.B. ve Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde aynı suçtan istinafta dosyası bulunan eski polis E.A. olduğu belirlendi.
FETÖ şüphelileri ile bu kişilerin kaçmasını organize eden sürücü Ç.A. gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.