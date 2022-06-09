https://tr.sputniknews.com/20220609/egitim-is-baskani-polise-sizin-cocuklarinizin-haklarini-da-savunuyoruz-dedim-hakaret-edip-vurdu-1057208179.html
Eğitim İş Başkanı: Polise sizin çocuklarınızın haklarını da savunuyoruz dedim, hakaret edip vurdu
Eğitim İş Başkanı: Polise sizin çocuklarınızın haklarını da savunuyoruz dedim, hakaret edip vurdu
TÜİK rakamlarını protesto ederken polisin müdahale ettiği Eğitim İş Başkanı ‘’Polise sizin çocuklarınızın haklarını da savunuyoruz dedim, hakaret edip vurdu”... 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T20:54+0300
2022-06-09T20:54+0300
2022-06-09T20:57+0300
akşam postasi
radyo
türkiye istatistik kurumu (tüik)
tüik
enflasyon
eğitim iş sendikası
eğitim-iş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1047200197_0:0:1245:700_1920x0_80_0_0_efff4135cbbd011ccc95cb1ba8933785.jpg
TÜİK'in enflasyon rakamlarını protesto için eylem yapan Birleşik Mau İş ve Eğitim İş Sendika temsilcileri polisin sert müdahalesi ile karşılaştı. Eğitim İş Başkanı Kadem Özbay yaşananları Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı. Özbay, ‘’TÜİK binasının önüne gelişimizin üçüncü dakikasında bize müdahale etmeye başladılar ve çok acımasızlardı. Polislere, ‘ailenizi nasıl geçindiriyorsunuz?’ diye soruyorum resmen kitleyi provoke etmek için bağıra çağıra, ‘benimle nasıl böyle konuşuyorsunuz’ dedi’’ ifadelerini kullandı.TÜİK önünde yaşananları Eğitim İş Başkanı Kadem Özbay şöyle anlattı:'En baştaki ‘sürtük’ derse altındaki neler demez'Bize müdahalede bulunan polislere şunu söyledim, ‘’bu ülkede sizin çocuklarınızın daha özgür ve demokratik yaşaması, sizler gibi yoksulluk sınırının altında bir ücrete mahkum olmaması için biz mücadele etmeye devam edeceğiz’’ dedim. Polis, inanılmaz şekilde şiddet kullandı ve bizlere, ‘ahlaksızlar, şerefsizler’ dedi. En baştaki ‘sürtük’ derse talimatla çalışanlar neler demez. Onlarında kamu emekçisi olduğunu, aldıkları ücretleri, imkanları söylemeye çalıştık ama nafile. Bir şube başkanımızın burnu kırıldı, konfederasyon yöneticimiz kalp krizi geçiriyordu şu an anjiyo yapıldı ve stent takıldı. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu başkanı Mehmet Balık gözaltına alındı. Darp raporları aldık ve şikayetçi olacağız.'Anayasayı hatırlattık kalkan kaldırdılar'
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1047200197_0:0:933:700_1920x0_80_0_0_769dbd51f2949d55637589ca42236abc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
radyo, türkiye istatistik kurumu (tüik), tüik, enflasyon, eğitim iş sendikası, eğitim-iş
Eğitim İş Başkanı: Polise sizin çocuklarınızın haklarını da savunuyoruz dedim, hakaret edip vurdu
20:54 09.06.2022 (güncellendi: 20:57 09.06.2022) Abone ol
TÜİK rakamlarını protesto ederken polisin müdahale ettiği Eğitim İş Başkanı ‘’Polise sizin çocuklarınızın haklarını da savunuyoruz dedim, hakaret edip vurdu” dedi.
TÜİK'in enflasyon rakamlarını protesto için eylem yapan Birleşik Mau İş ve Eğitim İş Sendika temsilcileri polisin sert müdahalesi ile karşılaştı.
Eğitim İş Başkanı Kadem Özbay yaşananları Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı.
Özbay, ‘’TÜİK binasının önüne gelişimizin üçüncü dakikasında bize müdahale etmeye başladılar ve çok acımasızlardı. Polislere, ‘ailenizi nasıl geçindiriyorsunuz?’ diye soruyorum resmen kitleyi provoke etmek için bağıra çağıra, ‘benimle nasıl böyle konuşuyorsunuz’ dedi’’ ifadelerini kullandı.
TÜİK önünde yaşananları Eğitim İş Başkanı Kadem Özbay şöyle anlattı:
‘’Türkiye’nin acı bir fotoğrafıdır. Kamu emekçilerinin temsilcisi olan Birleşik Kamu İş Federasyonu, Eğitim Emekçilerinin temsilcisi Eğitim İş Sendikası olarak en demokratik haklarını kullanmak istedik ama en demokratik hakkımızı kullanmak istedik ve karşımızda yine bir kamu emekçileri vardı. Bugün soframızdaki ekmeğimizi, zeytinimizi çalınmasının kaynağı olan TÜİK ile ilgili olan açıklamamızı da doğal olarak TÜİK binasının önünde yapmak istedik. Zam oranları, TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranlarıyla bağlantılı olarak emekçilerin maaşlarında iyileştirme yapılıyor ancak herkes sokakta gördüğü enflasyona karşı yalan söylediler. Bu hırsızlıktır.
'En baştaki ‘sürtük’ derse altındaki neler demez'
Bize müdahalede bulunan polislere şunu söyledim, ‘’bu ülkede sizin çocuklarınızın daha özgür ve demokratik yaşaması, sizler gibi yoksulluk sınırının altında bir ücrete mahkum olmaması için biz mücadele etmeye devam edeceğiz’’ dedim. Polis, inanılmaz şekilde şiddet kullandı ve bizlere, ‘ahlaksızlar, şerefsizler’ dedi. En baştaki ‘sürtük’ derse talimatla çalışanlar neler demez. Onlarında kamu emekçisi olduğunu, aldıkları ücretleri, imkanları söylemeye çalıştık ama nafile. Bir şube başkanımızın burnu kırıldı, konfederasyon yöneticimiz kalp krizi geçiriyordu şu an anjiyo yapıldı ve stent takıldı. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu başkanı Mehmet Balık gözaltına alındı. Darp raporları aldık ve şikayetçi olacağız.
'Anayasayı hatırlattık kalkan kaldırdılar'
Anayasa’nın 34. Maddesini kendilerine hatırlattık ama valinin talimatı olduğunu söylediler. Bu zamana kadar sendika olarak birçok eyleme katıldık ama bu sefer polis alttan bizlere tekme attı. Polislere, ‘’ailenizi nasıl geçindiriyorsunuz?’’ diye soruyorum resmen kitleyi provoke etmek için bağıra çağıra, ‘benimle nasıl böyle konuşuyorsunuz’ diyor. TÜİK binasının önüne gelişimizin üçüncü dakikasında bize müdahale etmeye başladılar ve çok acımasızlardı. Basın mensupları görüntü almasın diye kalkanlarını yukarıya kaldırdılar, bazı muhabirlerin kayıtlarını silmeye çalıştılar.’’