https://tr.sputniknews.com/20220609/egitim-is-baskani-polise-sizin-cocuklarinizin-haklarini-da-savunuyoruz-dedim-hakaret-edip-vurdu-1057208179.html

Eğitim İş Başkanı: Polise sizin çocuklarınızın haklarını da savunuyoruz dedim, hakaret edip vurdu

Eğitim İş Başkanı: Polise sizin çocuklarınızın haklarını da savunuyoruz dedim, hakaret edip vurdu

TÜİK rakamlarını protesto ederken polisin müdahale ettiği Eğitim İş Başkanı ‘’Polise sizin çocuklarınızın haklarını da savunuyoruz dedim, hakaret edip vurdu”... 09.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-09T20:54+0300

2022-06-09T20:54+0300

2022-06-09T20:57+0300

akşam postasi

radyo

türkiye istatistik kurumu (tüik)

tüik

enflasyon

eğitim iş sendikası

eğitim-iş

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TÜİK'in enflasyon rakamlarını protesto için eylem yapan Birleşik Mau İş ve Eğitim İş Sendika temsilcileri polisin sert müdahalesi ile karşılaştı. Eğitim İş Başkanı Kadem Özbay yaşananları Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı. Özbay, ‘’TÜİK binasının önüne gelişimizin üçüncü dakikasında bize müdahale etmeye başladılar ve çok acımasızlardı. Polislere, ‘ailenizi nasıl geçindiriyorsunuz?’ diye soruyorum resmen kitleyi provoke etmek için bağıra çağıra, ‘benimle nasıl böyle konuşuyorsunuz’ dedi’’ ifadelerini kullandı.TÜİK önünde yaşananları Eğitim İş Başkanı Kadem Özbay şöyle anlattı:'En baştaki ‘sürtük’ derse altındaki neler demez'Bize müdahalede bulunan polislere şunu söyledim, ‘’bu ülkede sizin çocuklarınızın daha özgür ve demokratik yaşaması, sizler gibi yoksulluk sınırının altında bir ücrete mahkum olmaması için biz mücadele etmeye devam edeceğiz’’ dedim. Polis, inanılmaz şekilde şiddet kullandı ve bizlere, ‘ahlaksızlar, şerefsizler’ dedi. En baştaki ‘sürtük’ derse talimatla çalışanlar neler demez. Onlarında kamu emekçisi olduğunu, aldıkları ücretleri, imkanları söylemeye çalıştık ama nafile. Bir şube başkanımızın burnu kırıldı, konfederasyon yöneticimiz kalp krizi geçiriyordu şu an anjiyo yapıldı ve stent takıldı. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu başkanı Mehmet Balık gözaltına alındı. Darp raporları aldık ve şikayetçi olacağız.'Anayasayı hatırlattık kalkan kaldırdılar'

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2022

Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

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Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

radyo, türkiye istatistik kurumu (tüik), tüik, enflasyon, eğitim iş sendikası, eğitim-iş