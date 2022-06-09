https://tr.sputniknews.com/20220609/ekonomi-gazetecileri-derneginden-radyo-sputnik-programcisi-ayana-odul-1057195173.html

Ekonomi Gazetecileri Derneği’nden Radyo Sputnik programcısı Ayan’a ödül

Ekonomi Gazetecileri Derneği’nden Radyo Sputnik programcısı Ayan’a ödül

Radyo Sputnik’te yayınlanan ‘Yeni Şeyler Rehberi’ adlı programla Serhat Ayan, Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin tarafından düzenlenen Ekonomi Basını Başarı... 09.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-09T15:36+0300

2022-06-09T15:36+0300

2022-06-09T15:36+0300

türkiye

ekonomi gazetecileri derneği (egd)

serhat ayan

ekonomi

basın

recep erçin

nail olpak

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Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından düzenlenen 14. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. 32 kişilik jürinin puanlamalarıyla 14 dalda verilen ödüllerden birini ise Radyo Sputnik’te ‘Yeni Şeyler Rehberi’ isimli programı yapan Serhat Ayan layık görüldü. Ayan “Bu ödül, sadece benim değil bu çatı altında çalışan tüm ekibin ödülü aslında. Gerçek bir ekip çalışmasıyla ortaya çıkan harika işleri ödüllendiren başta EGD üyeleri ve yönetim kurulu olmak üzere tüm jüri üyelerine teşekkürlerimle” ifadelerini kullandı.İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) katkıları, Turkcell'in ana sponsorluğu, Trendyol, Jolly, Teksan ve Nadir Metal Rafineri'nin destek sponsorluğunda düzenlenen ödül törenine Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş birer tebrik mesajı gönderdi.‘İstanbul Ticaret Odası olarak ekonomi basınının yanında olmak ve gelişmesine katkıda bulunmak; bizim vazgeçilmez bir mesuliyetimizdir’EGD Başkanı Recep Erçin konuşmasında, katılım gösterenlere teşekkür ederken, törenin ev sahibi İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Hemen belirteyim ki, bugün hem böylesine seçkin bir gazeteci topluluğuyla bir arada olmaktan, hem de bu etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum. EGD’nin kuruluşundan bu yana Yaza Merhaba Partisi adı altında yaptığı bu etkinliğin; yine fiziki olarak tüm EGD üyelerinin katılımıyla kutlanmasını diliyorum. Evet, kutlama biçimi ne kadar değişirse değişsin, EGD’nin bu aktivitesi artık bir klasiktir. Aynı şekilde İstanbul Ticaret Odası’nın EGD’nin bu etkinliğine ev sahipliği yapması da bir klasiktir. Aslında bu destek, bizim için bir zorunluluktur. 1885’ten itibaren Türkiye’nin ilk kurumsal ekonomi haberciliğini başlatan İstanbul Ticaret Odası olarak ekonomi basınının yanında olmak ve gelişmesine katkıda bulunmak; bizim vazgeçilmez bir mesuliyetimizdir. Biz bu bilinçle hareket ediyoruz” dedi.Turkcell Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü İsmail Özbayraktar da konuşmasında "Hem farklı hem özgün bakış açılarıyla bugün bu ödül töreninde ödül almaya hak kazanmış bütün gazetecileri tebrik ediyorum. Biz Türkiye'nin Turkcell'i olarak sizler gibi güzel işler yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.‘Ekonomimiz büyüdükçe, bu işin fikri ve stratejik boyutunun da önemi artıyor’TİM Başkanı İsmail Gülle törende yaptığı konuşmada "Yaptığınız iş, ihracat öncülüğünde her geçen gün büyüyen Türkiye ekonomisindeki gelişmelerin hem Türk kamuoyuna hem de dünyaya duyurulması anlamında, çok önemli bir role sahip. Ekonomimiz büyüdükçe, bu işin fikri ve stratejik boyutunun da önemi artıyor. Yazılarınızla, haberlerinizle, her zaman yeni fikirleri, alternatif çözümleri sunan aktörler olarak yanımızda oldunuz. Bizlere yol arkadaşlığı etmeniz, ihracat ailemizi daha da güçlü kıldı” dedi.‘Faaliyetleri kendimiz gerçekleştiriyoruz ama o faaliyetlerin kamuoyuna duyurulmasını sizler vasıtasıyla yapıyoruz’DEİK Başkanı Olpak ise “Biz hem Türkiye ekonomisini takip eden ve iş dünyasını nabzını tutan bu çerçeve içerisinde görevini sadece özveriyle yapmayıp aynı zamanda kamuoyunuda doğru bilgilendiren ekonomi gazetecisi dostlarımızla birlikte olmaktan mutluyuz. Faaliyetleri kendimiz gerçekleştiriyoruz ama o faaliyetlerin kamuoyuna duyurulmasını sizler vasıtasıyla yapıyoruz. Bundan dolayı müteşekkiriz” diye konuştu.ASKON Başkanı Orhan Aydın pandemide zor bir süreç geçirdiklerini ifade ederek “Hakikaten pandemiyle birlikte başlayan sıkıntılı süreç geçirdik ve bu süreçte sadece olan biteni haber etmek değil aynı zamanda bizimle birlikte bütün sıkıntılarda hep beraber oldunuz, bizimle dertleştiniz, bizlere önerilerde bulunan vazifesini hakkıyla yerine getiren, bugün aramızda bulunan basın mensuplarına şükranlarımı sunuyorum ve bu dönemde birçok ülkeye parmak ısırtacak büyümeler yaşadık ve en önemlisi de ihracat alanında biraz önce TİM Başkanımızın da ifade ettiği gibi hakikaten rekorlar kırdığımız bir dönem oldu" ifadelerini kullandı.‘Pandemide sektöre verdiğiniz olumlu desteklerden dolayı teşekkür ederiz’Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, "Turizm bu süreçte çok önemli. Ülkemizde bacasız sanayi diyoruz. Üretmeye devam ediyoruz. Özellikle bu süreçte pandemide sektöre verdiğiniz olumlu desteklerden dolayı teşekkür ederiz. Bizler işimizde, sağlığımızı kontrol altına tutmaya çalışırken aynı zamanda tatil pazarlamaya çalıştık. Böyle zorlu bir süreç içerisindeydik. Bu anlamda bizim yanımızda oldunuz, çok teşekkür ederiz" dedi.‘Ekonomi gazetecileri, iş dünyasındaki gelişmeleri ve sektörlerin sorunlarını ele aldıkları haberlerle gündeme taşıyor, böylece sanayiye ve ülkemize katkı sunuyorlar’Teksan Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Ata Tuncer, konuşmasında "Öncelikle Teksan ailesi olarak bize layık görülen bu plaketten dolayı hepinize çok teşekkürler. Teksan ailesi olarak sanayinin en önemli paydaşlarından olan ekonomi gazetecilerinin bu anlamlı gününde ödül alan, almayan tüm kıymetli gazeteci dostlarımızın yanında yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Ekonomi gazetecileri, iş dünyasındaki gelişmeleri ve sektörlerin sorunlarını ele aldıkları haberlerle gündeme taşıyor, böylece sanayiye ve ülkemize önemli katkılar sunuyorlar. Hepinize emeğinizden dolayı bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Enerjiniz hiç bitmesin” dedi.Kimler ödül aldı?Açılış konuşmalarının ardından, ödüller takdim edildi. Yılın Söyleşi/Röportajı ödülünü Cumhuriyet Gazetesi’nden Şehribah Kıraç ‘Sahi biz nereliydik?’ başlığı ile yayınlanan haberiyle alırkeni Yılın Ekonomi Haberi Ödülünü de Türkiye Gazetesi’nden Kaan Zenginli ‘Galerici Zulaları’ haberiyle ödüle hak kazandı. Yılın Köşe Yazarı ödülü Dünya Gazetesi’nden Kerim Ülker’e giderken, Yılın Ekonomi Programı ödülünü BloombergHT'de yayınlanan ‘Küresel Piyasalar’ programı ile Barış Esen aldı.Yılın Radyo Programı ödülünü Radyo Sputnik’teki ‘Yeni Şeyler Rehberi’ isimli programıyla Serhat Ayan aldı. Yılın Araştırma Haberi ödülünü Sözcü Gazetesi’nden Taylan Büyükşahin alırken, Yerel Basın Ödülü’ne Yeni Bakış Gazetesi’nden Kenan Yeşil layık görüldü. Jüri Teşvik Ödülü’ne Inbusiness Dergisi'nden Mustafa Orhun Çetin hak kazanırken, Nezih Demirkent Ödülü’nü ise Akşam Gazetesi’nden Şenay Büyükköşdere aldı.Bülent Yardımcı ödülünü Hürriyet Gazetesi’nden Emre Eser hak kazanırken, Namık Ahıska ödülüne Yeni Şafak'tan Orhan Orhun Ünal layık görüldü. Esen Salihoğlu ödülünü İstanbul Ticaret Gazetesi'nden Barış Cabacı alırken, Barış Bektaş ödülü Türkiye Gazetesi’nden Önder Çelik’e verildi. Jüri Özel ödülüne ise, Sabah Gazetesi'nden Betül Alakent layık görüldü.

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ekonomi gazetecileri derneği (egd), serhat ayan, ekonomi, basın, recep erçin, nail olpak