https://tr.sputniknews.com/20220609/ekonomist-urkun-belirsizlik-nedeniyle-talebin-kur-tarafina-oldugunu-goruyoruz-1057191306.html

Ekonomist Ürkün: Belirsizlik nedeniyle talebin kur tarafına olduğunu görüyoruz

Ekonomist Ürkün: Belirsizlik nedeniyle talebin kur tarafına olduğunu görüyoruz

Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün, kurun mevcut yönelimi hakkında “Belirsizlik nedeniyle talebin kur tarafına olduğunu görüyoruz. Bu hareketin... 09.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-09T14:32+0300

2022-06-09T14:32+0300

2022-06-09T14:32+0300

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bono

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Ekonomist Ürkün: Belirsizlik nedeniyle talebin kur tarafına olduğunu görüyoruz Ekonomist Ürkün: Belirsizlik nedeniyle talebin kur tarafına olduğunu görüyoruz

Radyo Sputnik’te konuşan Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün, kurun yükselişini ve buna sebep olan etkenleri Ali Çağatay’la Seyir Hali Programında değerlendirdi.Ürkün, kurun yükselmesinde belirsizliğin önemini “Kur uzunca zamandan beri uygulanan kur korumalı mevduat ürünleri ve kamu bankalarının da etkisi ile belli bir seviyede tutulmaktaydı. Geçen sürede hem bu müdahalenin etkisinin zayıflamaya başlaması hem de enflasyonun tepe noktayı görmemesi yani yukarı hareketinin devam ediyor olması, faiz politikamızın devam ediyor olması ve bununla ilgili gelen açıklamaların da süregelmesi beraber bakıldığında büyük özellik olarak belirsizliği gündeme getiriyor. Bu belirsizlik nedeniyle de talebin kur tarafına olduğunu görüyoruz. Bu hareketin belirli bir seviyede engellenemediği ve devam eden taleple birlikte kurun yukarı 17 seviyelerini test etmeye gittiğini görüyoruz” diye ifade etti.‘Piyasada son zamanlarda genel bir beklenti vardı, enflasyon endeksli tahvil’Piyasalardaki beklentilere dikkat çeken Ürkün, bu beklentilerin karşılanmaması durumunda kısa vadede kur yönelimini “Piyasada son zamanlarda genel bir beklenti vardı. Enflasyon endeksli tahvil çıkar mı? Bunlarla ilgili açıklamalar yaklaşık iki haftadır bekleniyor. İki kabine toplantısı geçti. Oradan bir açıklama gelme beklentisi zaman zaman kurlarda hareketlilik oluşturdu fakat şimdiye kadar bununla ilgili bir açıklama gelmemiş olmasının etkisi ile devam eden buradan kaynaklı yukarı hareketin de devamı gözleniyor. İleriye doğru baktığımızda bahsetmiş olduğum tüm bu açıklamaların ve göstergelerin devam ettiğini görüyoruz. O açıdan da kısa vadede herhangi bir başka önlem alınmazsa eğer kurun hareketinin yukarı yönlü devam edeceği de burada maalesef gözleniyor” diye öngördü.‘Enflasyonun ana nedeni olan temel dinamikleri ortadan kaldırmak önemli olandır’Ürkün, sunulacak yeni yatırım enstrümanlarının getirebileceği riskleri “Süper bono gibi örneklerin geçmiş tarihlerde uygulandığını biliyoruz. Orada da uygulamaların başarıya ulaşmadığını daha sonra bunların ekonomik anlamda etkilerinin daha yıkıcı olduğunu da gördük. Sonuç olarak bunun kur tarafındaki aşağı yönlü etkisi olmaz. Daha fazla bizi hazine tarafında borçlanmaya doğru iten bir görüntü ileri yönelik de belirsizliklerin artması anlamına gelecek bir sonuç ortaya çıkarabilir görüşündeyim. Bazı dengeleri de bozma ihtimali var. Bankacılık kesiminde mevduat ile ilgili dengeleri bozma ihtimali ve borsa tarafındaki eğilimi tersine çevirme gibi ihtimalleri göz önünde bulunduran bir sistem arayışı olabilir. Bu aksiyon alınsa bile kurda belli miktar aşağı yönlü hareket yaratılabilir fakat enflasyonun ana nedeni olan temel dinamikleri ortadan kaldırmak önemli olandır. Bunu ortaya koymak için de ekonomik olarak yapısal anlamdaki değişikliklerin yapılması lazımdır. Bu aksiyonlar alınmadığı sürece bu alınan önlemlerin geçici önlemler olarak yorumlamak lazımdır” diye sıraladı.

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2022

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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