Erzincan'da şiddetli yağış yollar ile bazı evlerde su baskınlarına neden oldu
© İHA / ADEM KÜÇÜKKAYA - EMİN FERHAT SEVİLİR-Başpınar Mahallesi'nde taşan sel suları ev ve arazilere ulaştı. Mahsur kalan vatandaşlar ve meralardaki hayvanlar kurtarıldı
© İHA / ADEM KÜÇÜKKAYA - EMİN FERHAT SEVİLİR-
Erzincan'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı yollar, köy evleri ve ahırlarda su taşkını yaşandı.
Erzincan’da etkili olan sağanak yağış sele dönüştü. Sel nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı.
Kentte akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran şiddetli yağış, su baskınlarına neden oldu.
© İHA / ADEM KÜÇÜKKAYA - EMİN FERHAT SEVİLİR-Başpınar Mahallesi'nde taşan sel suları ev ve arazilere ulaştı. Mahsur kalan vatandaşlar ve meralardaki hayvanlar kurtarıldı
Başpınar Mahallesi'nde taşan sel suları ev ve arazilere ulaştı. Mahsur kalan vatandaşlar ve meralardaki hayvanlar kurtarıldı
© İHA / ADEM KÜÇÜKKAYA - EMİN FERHAT SEVİLİR-
Yağış nedeniyle kent merkezindeki cadde ve sokakların yanı sıra merkeze bağlı Kurutilek Mahallesi ile Başpınar köyündeki bazı ev ve ahırlar ile Başpınar köyünün su kanalında taşkın meydana geldi.
Jandarma ve polis ve ekipleri özellikle su birikintilerinin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda araç ve yaya geçişine izin vermedi.
© İHA / ADEM KÜÇÜKKAYA - EMİN FERHAT SEVİLİR-Başpınar Mahallesi'nde taşan sel suları ev ve arazilere ulaştı. Mahsur kalan vatandaşlar ve meralardaki hayvanlar kurtarıldı
Başpınar Mahallesi'nde taşan sel suları ev ve arazilere ulaştı. Mahsur kalan vatandaşlar ve meralardaki hayvanlar kurtarıldı
© İHA / ADEM KÜÇÜKKAYA - EMİN FERHAT SEVİLİR-
DSİ, Belediye ve kamu kurumlarına ait iş makineleri de sel suları nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.
AFAD ekiplerinin sevk edildiği taşkın bölgelerinde Erzincan Valisi Mehmet Makas da incelemelerde bulundu.
© İHA / ADEM KÜÇÜKKAYA - EMİN FERHAT SEVİLİR-Başpınar Mahallesi'nde taşan sel suları ev ve arazilere ulaştı. Mahsur kalan vatandaşlar ve meralardaki hayvanlar kurtarıldı
Başpınar Mahallesi'nde taşan sel suları ev ve arazilere ulaştı. Mahsur kalan vatandaşlar ve meralardaki hayvanlar kurtarıldı
© İHA / ADEM KÜÇÜKKAYA - EMİN FERHAT SEVİLİR-