https://tr.sputniknews.com/20220609/eski-kiz-arkadasinin-yuzune-kimyasal-madde-atan-sanigin-19-yil-hapsi-istendi-1057199255.html
Eski kız arkadaşının yüzüne kimyasal madde atan sanığın 19 yıl hapsi istendi
Eski kız arkadaşının yüzüne kimyasal madde atan sanığın 19 yıl hapsi istendi
Ankara'da silahla alıkoyduğu eski kız arkadaşını yüzünden kimyasal maddeyle yaralayan sanık Soner Bolat'ın iki ayrı suçtan 5 yıldan 19 yıla kadar hapisle... 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T16:49+0300
2022-06-09T16:49+0300
2022-06-09T16:49+0300
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kadına yönelik şiddet
kadına şiddet
kadına yönelik taciz
kadına karşı şiddet
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Ankara'da, işe giderken önünü kestiği eski kız arkadaşı Sultan S.'yi silahla tehdit edip, yüzüne kimyasal madde atarak yaralayan sanığın 19 yıla kadar hapsi istendi.Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Bolat, mağdur Sultan S. ile taraf avukatları katıldı.Mahkeme hakimi, önceki celse alınan ara karar gereği Adli Tıp Kurumu'ndan talep edilen raporun dava dosyasına geldiğini söyledi.Hakim, rapora göre mağdurun yüz bölgesinin yüzde 5'lik bölümünde 2. derece yanık oluştuğunu, kişinin hayatını tehlikeye atmayacak bu durumun, basit tıbbi müdahaleyle geçebileceğini ancak yüzdeki leke ve hasarların kalıcı olacağını aktardı.'Suçumu kabul ediyorum'Rapora karşı beyanda bulunan sanık Bolat pişman olduğunu belirterek, "Ona zarar vermek istemedim, keşke ona değil de bana olsaydı. Suçumu kabul ediyorum" dedi.Ardından söz verilen savcı, esas hakkında görüşünü açıkladı.Savcı, sanık Bolat'ın "silahla neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 3 yıldan 9 yıla, "silahla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçundan ise 2 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.Dava, sanık ve avukatına esasa ilişkin savunmalarını hazırlamaları için süre verilerek ertelendi.
https://tr.sputniknews.com/20220310/yuzune-kimyasal-madde-atan-eski-sevgilisinin-ev-hapsi-sona-erdi-onun-ev-hapsi-bitti-benimki-basladi-1054594377.html
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ankara, kadına yönelik şiddet, kadına şiddet, kadına yönelik taciz, kadına karşı şiddet
Eski kız arkadaşının yüzüne kimyasal madde atan sanığın 19 yıl hapsi istendi
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Ankara'da silahla alıkoyduğu eski kız arkadaşını yüzünden kimyasal maddeyle yaralayan sanık Soner Bolat'ın iki ayrı suçtan 5 yıldan 19 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Ankara'da, işe giderken önünü kestiği eski kız arkadaşı Sultan S.'yi silahla tehdit edip, yüzüne kimyasal madde atarak yaralayan sanığın 19 yıla kadar hapsi istendi.
Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Bolat, mağdur Sultan S. ile taraf avukatları katıldı.
Mahkeme hakimi, önceki celse alınan ara karar gereği Adli Tıp Kurumu'ndan talep edilen raporun dava dosyasına geldiğini söyledi.
Hakim, rapora göre mağdurun yüz bölgesinin yüzde 5'lik bölümünde 2. derece yanık oluştuğunu, kişinin hayatını tehlikeye atmayacak bu durumun, basit tıbbi müdahaleyle geçebileceğini ancak yüzdeki leke ve hasarların kalıcı olacağını aktardı.
'Suçumu kabul ediyorum'
Rapora karşı beyanda bulunan sanık Bolat pişman olduğunu belirterek, "Ona zarar vermek istemedim, keşke ona değil de bana olsaydı. Suçumu kabul ediyorum" dedi.
Ardından söz verilen savcı, esas hakkında görüşünü açıkladı.
Savcı, sanık Bolat'ın "silahla neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 3 yıldan 9 yıla, "silahla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçundan ise 2 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.
Dava, sanık ve avukatına esasa ilişkin savunmalarını hazırlamaları için süre verilerek ertelendi.