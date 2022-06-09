https://tr.sputniknews.com/20220609/eski-ziraat-bankasi-genel-mudur-yardimcisi-babuscu-aciklanmasi-tahmin-edilen-onlemleri-paylasti-1057209700.html
Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Babuşcu, açıklanması tahmin edilen önlemleri paylaştı
Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Babuşcu, açıklanması tahmin edilen önlemleri paylaştı
Şenol Babuşcu, bakanlığın açıklayacağı tahmin edilen 4 ekonomik adımı sosyal medya hesabından duyurdu. 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T21:48+0300
2022-06-09T21:48+0300
2022-06-09T21:48+0300
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
şenol babuşcu
önlem
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomiye ilişkin atılacak yeni adımların bu akşam itibariyle duyurulacağını açıkladı. Bakanlığın açıklamaları merakla beklenirken, Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu, piyasada açıklanması beklenen bazı önlemleri paylaştı.Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Babuşcu "Açıklanması tahmin edilen ekonomik önlemler:1.Bireysel kredileri sınırlandırma(BSMV artışı ve zorunlu karşılık uygulaması)2. İhracat gelirlerinin bozdurma oranının yüzde 60-70'e çıkarılması3.KKMH'da faiz sınırının kaldırılması(yüzde 14+3)4.Katılım bankacılığının teşviki" ifadelerini kullandı.Bakanlık "Başta enflasyon ve döviz kuru olmak üzere gündemimizde yer alan bazı ekonomi başlıklarında, ekonomi yönetimimiz Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde, hızlı ve çözüm odaklı adımlar atmaya devam edecek olup; atacağımız yeni adımlar silsilesi bu akşamdan itibaren Bakanlığımız ve ilgili kurumlarca kamuoyu ile paylaşılacaktır.” paylaşımında bulunmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220609/hazine-ve-maliye-bakanligi-ekonomiyle-ilgili-atilacak-yeni-adimlar-bu-aksam-aciklanacak-1057203718.html
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hazine ve maliye bakanlığı, şenol babuşcu, önlem
Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Babuşcu, açıklanması tahmin edilen önlemleri paylaştı
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Şenol Babuşcu, bakanlığın açıklayacağı tahmin edilen 4 ekonomik adımı sosyal medya hesabından duyurdu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomiye ilişkin atılacak yeni adımların bu akşam itibariyle duyurulacağını açıkladı. Bakanlığın açıklamaları merakla beklenirken, Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu, piyasada açıklanması beklenen bazı önlemleri paylaştı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Babuşcu "Açıklanması tahmin edilen ekonomik önlemler:
1.Bireysel kredileri sınırlandırma(BSMV artışı ve zorunlu karşılık uygulaması)
2. İhracat gelirlerinin bozdurma oranının yüzde 60-70'e çıkarılması
3.KKMH'da faiz sınırının kaldırılması(yüzde 14+3)
4.Katılım bankacılığının teşviki" ifadelerini kullandı.
Bakanlık "Başta enflasyon ve döviz kuru olmak üzere gündemimizde yer alan bazı ekonomi başlıklarında, ekonomi yönetimimiz Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde, hızlı ve çözüm odaklı adımlar atmaya devam edecek olup; atacağımız yeni adımlar silsilesi bu akşamdan itibaren Bakanlığımız ve ilgili kurumlarca kamuoyu ile paylaşılacaktır.” paylaşımında bulunmuştu.