FBI'dan Cumhuriyetçi Vali adayına gözaltı: 'Duvara tırmanarak göstericileri galeyana getirdi'
20:10 09.06.2022 (güncellendi: 20:12 09.06.2022)
© Sputnik / Artur GabdrakhmanovABD-Kongre-protesto sonrası -Trump destekçileri
© Sputnik / Artur Gabdrakhmanov
FBI, Michigan eyaletinde Cumhuriyetçi vali adayı Ryan Kelley'i Kongre baskınında yer aldığı gerekçesiyle gözaltına aldı. Kayıtlarda, Kelley'in 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınında aktif olarak yer aldığı ve Kongrenin duvarlarına tırmandığına ilişkin görüntüler olduğu ve diğer göstericileri de galeyana getirdiği ifade edildi.
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Michigan eyaletinde Cumhuriyetçi vali adayı Ryan Kelley'i 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınında yer aldığı gerekçesiyle gözaltına aldı.
FBI raids home of Michigan gubernatorial candidate Ryan Kelley, who was at the U.S. Capitol on Jan. 6, 2021, law enforcement officials say. https://t.co/rFooNv0OAb— NBC News (@NBCNews) June 9, 2022
Federal mahkeme kayıtlarında, Kelley'in Allendale kasabasındaki evinin bu sabah FBI tarafından basıldığı ve gözaltına alındığı belirtildi.
Kayıtlarda, Kelley'in 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınında aktif olarak yer aldığı ve Kongrenin duvarlarına tırmandığına ilişkin görüntüler olduğu ve diğer göstericileri de galeyana getirdiği ifade edildi.
Breaking News: Ryan Kelley, a Republican running for governor in Michigan who was at the Capitol during the Jan. 6 attack, was arrested Thursday. He's the first person running in a major state or federal race to be charged in connection with the assault. https://t.co/OCUiy2aZq0— The New York Times (@nytimes) June 9, 2022
Bugün mahkemeye çıkacağı aktarılan kayıtlarda, Kelley'in "giriş kısıtlaması olan bir binaya kasten girme", "düzeni bozacak eylemler", "bir kişi ya da mülk karşı fiziksel şiddet eylemi", "ABD mülküne karşı kasten zarar verme" olmak üzere toplam 4 suçla yargılanacağı kaydedildi.