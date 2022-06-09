https://tr.sputniknews.com/20220609/fbidan-cumhuriyetci-vali-adayina-gozalti-duvara-tirmanarak-gostericileri-galeyana-getirdi-1057206440.html

FBI'dan Cumhuriyetçi Vali adayına gözaltı: 'Duvara tırmanarak göstericileri galeyana getirdi'

FBI'dan Cumhuriyetçi Vali adayına gözaltı: 'Duvara tırmanarak göstericileri galeyana getirdi'

FBI, Michigan eyaletinde Cumhuriyetçi vali adayı Ryan Kelley'i Kongre baskınında yer aldığı gerekçesiyle gözaltına aldı. Kayıtlarda, Kelley'in 6 Ocak 2021'deki... 09.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-09T20:10+0300

2022-06-09T20:10+0300

2022-06-09T20:12+0300

dünya

federal soruşturma bürosu (fbi)

abd

kongre baskını

cumhuriyetçi

ryan kelley

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ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Michigan eyaletinde Cumhuriyetçi vali adayı Ryan Kelley'i 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınında yer aldığı gerekçesiyle gözaltına aldı.Federal mahkeme kayıtlarında, Kelley'in Allendale kasabasındaki evinin bu sabah FBI tarafından basıldığı ve gözaltına alındığı belirtildi.Kayıtlarda, Kelley'in 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınında aktif olarak yer aldığı ve Kongrenin duvarlarına tırmandığına ilişkin görüntüler olduğu ve diğer göstericileri de galeyana getirdiği ifade edildi.Bugün mahkemeye çıkacağı aktarılan kayıtlarda, Kelley'in "giriş kısıtlaması olan bir binaya kasten girme", "düzeni bozacak eylemler", "bir kişi ya da mülk karşı fiziksel şiddet eylemi", "ABD mülküne karşı kasten zarar verme" olmak üzere toplam 4 suçla yargılanacağı kaydedildi.

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federal soruşturma bürosu (fbi), abd, kongre baskını, cumhuriyetçi, ryan kelley