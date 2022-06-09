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FBI'dan Cumhuriyetçi Vali adayına gözaltı: 'Duvara tırmanarak göstericileri galeyana getirdi'
FBI'dan Cumhuriyetçi Vali adayına gözaltı: 'Duvara tırmanarak göstericileri galeyana getirdi'
FBI, Michigan eyaletinde Cumhuriyetçi vali adayı Ryan Kelley'i Kongre baskınında yer aldığı gerekçesiyle gözaltına aldı. Kayıtlarda, Kelley'in 6 Ocak 2021'deki... 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T20:10+0300
2022-06-09T20:12+0300
dünya
federal soruşturma bürosu (fbi)
abd
kongre baskını
cumhuriyetçi
ryan kelley
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ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Michigan eyaletinde Cumhuriyetçi vali adayı Ryan Kelley'i 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınında yer aldığı gerekçesiyle gözaltına aldı.Federal mahkeme kayıtlarında, Kelley'in Allendale kasabasındaki evinin bu sabah FBI tarafından basıldığı ve gözaltına alındığı belirtildi.Kayıtlarda, Kelley'in 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınında aktif olarak yer aldığı ve Kongrenin duvarlarına tırmandığına ilişkin görüntüler olduğu ve diğer göstericileri de galeyana getirdiği ifade edildi.Bugün mahkemeye çıkacağı aktarılan kayıtlarda, Kelley'in "giriş kısıtlaması olan bir binaya kasten girme", "düzeni bozacak eylemler", "bir kişi ya da mülk karşı fiziksel şiddet eylemi", "ABD mülküne karşı kasten zarar verme" olmak üzere toplam 4 suçla yargılanacağı kaydedildi.
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federal soruşturma bürosu (fbi), abd, kongre baskını, cumhuriyetçi, ryan kelley

FBI'dan Cumhuriyetçi Vali adayına gözaltı: 'Duvara tırmanarak göstericileri galeyana getirdi'

20:10 09.06.2022 (güncellendi: 20:12 09.06.2022)
© Sputnik / Artur GabdrakhmanovABD-Kongre-protesto sonrası -Trump destekçileri
ABD-Kongre-protesto sonrası -Trump destekçileri - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2022
© Sputnik / Artur Gabdrakhmanov
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FBI, Michigan eyaletinde Cumhuriyetçi vali adayı Ryan Kelley'i Kongre baskınında yer aldığı gerekçesiyle gözaltına aldı. Kayıtlarda, Kelley'in 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınında aktif olarak yer aldığı ve Kongrenin duvarlarına tırmandığına ilişkin görüntüler olduğu ve diğer göstericileri de galeyana getirdiği ifade edildi.
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Michigan eyaletinde Cumhuriyetçi vali adayı Ryan Kelley'i 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınında yer aldığı gerekçesiyle gözaltına aldı.
Federal mahkeme kayıtlarında, Kelley'in Allendale kasabasındaki evinin bu sabah FBI tarafından basıldığı ve gözaltına alındığı belirtildi.
Kayıtlarda, Kelley'in 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınında aktif olarak yer aldığı ve Kongrenin duvarlarına tırmandığına ilişkin görüntüler olduğu ve diğer göstericileri de galeyana getirdiği ifade edildi.
Bugün mahkemeye çıkacağı aktarılan kayıtlarda, Kelley'in "giriş kısıtlaması olan bir binaya kasten girme", "düzeni bozacak eylemler", "bir kişi ya da mülk karşı fiziksel şiddet eylemi", "ABD mülküne karşı kasten zarar verme" olmak üzere toplam 4 suçla yargılanacağı kaydedildi.
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