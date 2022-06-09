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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu geri dönüyor
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu geri dönüyor
Yeni sezonda takımı Jorge Jesus'a emanet eden Fenerbahçe'de, Mehmet Aurelio geri dönüyor. 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T15:03+0300
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spor
fenerbahçe
jorge jesus
mehmet aurelio
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2003-2008 yılları arasında Fenerbahçe Futbol Takımı'nda forma giyen Mehmet Aurelio, eski takımına yardımcı teknik direktör olarak geri dönüyor.NTV Spor'un haberine göre, 44 yaşındaki antrenör, Fenerbahçe’nin yeni sezondaki futbol yapısında görev alacak.Mehmet Aurelio, Jorge Jesus’un imza törenine de katılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220602/jorge-jesus-ilk-hedefimiz-lig-sampiyonlugu-1056924237.html
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fenerbahçe, jorge jesus, mehmet aurelio

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu geri dönüyor

15:03 09.06.2022
© AAMehmet Aurelio
Mehmet Aurelio - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2022
© AA
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Yeni sezonda takımı Jorge Jesus'a emanet eden Fenerbahçe'de, Mehmet Aurelio geri dönüyor.
2003-2008 yılları arasında Fenerbahçe Futbol Takımı'nda forma giyen Mehmet Aurelio, eski takımına yardımcı teknik direktör olarak geri dönüyor.
NTV Spor'un haberine göre, 44 yaşındaki antrenör, Fenerbahçe’nin yeni sezondaki futbol yapısında görev alacak.

Mehmet Aurelio, Jorge Jesus’un imza törenine de katılmıştı.
Jorge Jesus - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2022
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