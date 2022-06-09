https://tr.sputniknews.com/20220609/fenerbahcenin-eski-futbolcusu-geri-donuyor-1057193501.html
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu geri dönüyor
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu geri dönüyor
Yeni sezonda takımı Jorge Jesus'a emanet eden Fenerbahçe'de, Mehmet Aurelio geri dönüyor. 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T15:03+0300
2022-06-09T15:03+0300
2022-06-09T15:03+0300
spor
fenerbahçe
jorge jesus
mehmet aurelio
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2003-2008 yılları arasında Fenerbahçe Futbol Takımı'nda forma giyen Mehmet Aurelio, eski takımına yardımcı teknik direktör olarak geri dönüyor.NTV Spor'un haberine göre, 44 yaşındaki antrenör, Fenerbahçe’nin yeni sezondaki futbol yapısında görev alacak.Mehmet Aurelio, Jorge Jesus’un imza törenine de katılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220602/jorge-jesus-ilk-hedefimiz-lig-sampiyonlugu-1056924237.html
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fenerbahçe, jorge jesus, mehmet aurelio
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu geri dönüyor
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Yeni sezonda takımı Jorge Jesus'a emanet eden Fenerbahçe'de, Mehmet Aurelio geri dönüyor.
2003-2008 yılları arasında Fenerbahçe Futbol Takımı'nda forma giyen Mehmet Aurelio, eski takımına yardımcı teknik direktör olarak geri dönüyor.
NTV Spor'un haberine göre, 44 yaşındaki antrenör, Fenerbahçe’nin yeni sezondaki futbol yapısında görev alacak.
Mehmet Aurelio, Jorge Jesus’un imza törenine de katılmıştı.