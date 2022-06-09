https://tr.sputniknews.com/20220609/galatasaray-baskan-adayi-hamamcioglu---projemiz-floryayi-suratle-bosaltip-buyukcekmeceye-tasimak-1057171856.html

Galatasaray Başkan Adayı Hamamcıoğlu: Projemiz Florya'yı süratle boşaltıp, Büyükçekmece'ye taşımak

Galatasaray Başkan Adayı Hamamcıoğlu: Projemiz Florya'yı süratle boşaltıp, Büyükçekmece'ye taşımak

Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, projelerini anlattı. Hamamcıoğlu, "Büyükçekmece'de 109 dönümlük bir arazimiz var. Bizim projemiz Florya'yı süratle... 09.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-09T02:25+0300

2022-06-09T02:25+0300

2022-06-09T02:30+0300

spor

eşref hamamcıoğlu

galatasaray

galatasaray spor kulübü

proje

florya

küçükçekmece

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Galatasaray Kulübü'nde 11 Haziran Cumartesi günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkan adayı olan Eşref Hamamcıoğlu, projelerini anlattı.Akatlar Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde, kulüp üyelerinin katıldığı tanıtım toplantısında konuşan Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray'ın sorunlarını birlikte hareket ederek çözeceklerini söyledi.Kulüp çalışanlarının daha verimli çalışması için uygun şartlar oluşturacaklarını aktaran Hamamcıoğlu, "Başka bir kararımız, ofislerimiz danışmanlarla dolu olmayacak. Hele başka kulüp üyesi olan danışmanlardan hiç faydalanmayacağız" dedi.'Hayal satmıyoruz, sizlere böyle bir şey pazarlamaya gelmedik'Galatasaray'da güven ortamı oluşturmaları gerektiğini anlatan Hamamcıoğlu, şunları kaydetti:'Sportif vizyonumuz daima başarı odaklı olacak'Eşref Hamamcıoğlu, futbolda bir vizyon geliştirdiklerini vurgulayarak, "2022-2023 sezonunda yeniden Türkiye'de şampiyon olmak ve Türkiye Kupası'nı almak istiyoruz. Bunu mutlaka pahalı futbolcularla yapmak zorunda değilsiniz. 2023-2024 sezonunda tekrar Avrupa'ya dönmemiz şart. Avrupa'ya dönmezsek Galatasaray'ın dünya markası olma özelliğini yitirmeye başlayacağız ve uygun sporcuları kadromuza katamayacağız. Galatasaray'ın oyunu dominasyon üzerine kurulmalı, topa hükmeden bir takım olmalı. Daima zirveye oynayan ve kompakt bir oyun sistemi olmalı. Futbol vizyonumuz bu olacak. Sportif vizyonumuz daima başarı odaklı olacak" diye konuştu.Altyapıya büyük önem vereceklerini aktaran Hamamcıoğlu, amatör şubeleri de liyakatli profesyonellerin yöneteceğini belirterek, "Amatör şubelerin finansmanını çözüm ortaklarıyla oluşturacağız. Çözüm ortaklarımızın hepsi de hazır" ifadelerini kullandı.'Burası Galatasaray'ın futbol üssü için en ideal alanlardan biri olacaktır'Eşref Hamamcıoğlu, Florya Metin Oktay Tesisleri'nin bulunduğu arazinin çok değerli hale geldiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:Hamamcıoğlu, Kemerburgaz'daki arazide ise içinde Ali Sami Yen Spor Lisesi'nin de bulunduğu ve futbol dışındaki diğer şubelerin yer alacağı bir spor merkezi kurmayı amaçladıklarını belirtti.Galatasaray Adası'nı yakın zamanda hizmete açarak üyelerin kullanımına sunacaklarını aktaran Hamamcıoğlu, "Ada bizimdir, bizim kalacak, kimse sulanmasın" dedi.Mecidiyeköy'deki kulüp binasını rezidans yaparak kiralık olarak kullanmayı düşündüklerini vurgulayan Hamamcıoğlu, Beyoğlu'ndaki Hasnun Galip Binası'nda da voleybol akademisini kurmayı planladıklarını söyledi.Hamamcıoğlu, rakibi Dursun Özbek'in kulübün gayrimenkullerine yönelik projelerini de eleştirdi.Eşref Hamamcıoğlu'nun yönetim kurulu listesinde yer alan Boğaç Göncü de toplantıda dijital dönüş ve pazarlama projeleri hakkında bir sunum yaptı. Göncü, bu projeyle 5 yılda 105 milyon dolar gelir elde etmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

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eşref hamamcıoğlu, galatasaray, galatasaray spor kulübü, proje, florya, küçükçekmece