Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220609/gelecek-partisi-lideri-davutoglu-devrim-gibi-bir-degisimi-hep-beraber-gerceklestirecegiz-1057214085.html
Gelecek Partisi lideri Davutoğlu: Devrim gibi bir değişimi hep beraber gerçekleştireceğiz
Gelecek Partisi lideri Davutoğlu: Devrim gibi bir değişimi hep beraber gerçekleştireceğiz
Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, " Gençlerin ne talebi varsa Türkiye'de gereği yapılacak. Hep beraber Türkiye'de yeni bir dönemi, devrim gibi bir değişimi hep... 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T23:53+0300
2022-06-09T23:53+0300
türkiye
gelecek partisi
ahmet davutoğlu
devrim
malatya
kyk
kredi ve yurtlar kurumu (kyk)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/10/1042664025_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_650fdd7013727f1f1da6ccb63beb7f4f.jpg
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Malatya'da ziyaretlerde bulundu.Davutoğlu, kentteki temasları kapsamında ilk olarak partisinin İl Başkanlığı binasının açılışını yaparak, partililerle bir araya geldi.Daha sonra Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ile Malatya Ticaret Borsası'nı ziyaret eden Davutoğlu, burada sanayici ve iş insanlarıyla görüştü.Kentteki bir restoranda sivil toplum kuruluşu, basın ve kanaat önderleriyle yemekte bir araya gelen Davutoğlu, burada Malatya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Malatya'nın destan şehir olduğunu belirten Davutoğlu, burada kök salmamış bir siyasi, kültürel ve fikri hareketin ülke sathına yayılmasının ve mesaj iletmesinin mümkün olmadığını söyledi.Ahmet Davutoğlu ayrıca kentteki bir otelde düzenlenen "Gençler ile Geleceğe Doğru" programına katıldı.Davutoğlu, konuşmasında, gençlere, hayatta her zaman bir duruşlarının olması tavsiyesinde bulundu.'KYK burs borçlarının hepsini sileceğim'Siyasi hayata tekrar girmelerine neden olan tek faktörün gençler olduğunu anlatan Davutoğlu, şöyle konuştu:Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, daha sonra gençlerle sohbet etti.
türkiye
malatya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/10/1042664025_48:0:1148:825_1920x0_80_0_0_eb4ec9af842b8788fe4c783db9b15c1a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
gelecek partisi, ahmet davutoğlu, devrim, malatya, kyk, kredi ve yurtlar kurumu (kyk)

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu: Devrim gibi bir değişimi hep beraber gerçekleştireceğiz

23:53 09.06.2022
© AA / Elif ÖztürkGelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2022
© AA / Elif Öztürk
Abone olTelegram
Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, " Gençlerin ne talebi varsa Türkiye'de gereği yapılacak. Hep beraber Türkiye'de yeni bir dönemi, devrim gibi bir değişimi hep beraber gerçekleştireceğiz" dedi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Malatya'da ziyaretlerde bulundu.
Davutoğlu, kentteki temasları kapsamında ilk olarak partisinin İl Başkanlığı binasının açılışını yaparak, partililerle bir araya geldi.
Daha sonra Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ile Malatya Ticaret Borsası'nı ziyaret eden Davutoğlu, burada sanayici ve iş insanlarıyla görüştü.
Kentteki bir restoranda sivil toplum kuruluşu, basın ve kanaat önderleriyle yemekte bir araya gelen Davutoğlu, burada Malatya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Malatya'nın destan şehir olduğunu belirten Davutoğlu, burada kök salmamış bir siyasi, kültürel ve fikri hareketin ülke sathına yayılmasının ve mesaj iletmesinin mümkün olmadığını söyledi.
Ahmet Davutoğlu ayrıca kentteki bir otelde düzenlenen "Gençler ile Geleceğe Doğru" programına katıldı.
Davutoğlu, konuşmasında, gençlere, hayatta her zaman bir duruşlarının olması tavsiyesinde bulundu.

'KYK burs borçlarının hepsini sileceğim'

Siyasi hayata tekrar girmelerine neden olan tek faktörün gençler olduğunu anlatan Davutoğlu, şöyle konuştu:
"Geldiğim anda ilk yapacağım işlerden birisi KYK burs borçlarının hepsini sileceğim. Gençlerin geleceğini karartan ne varsa hepsine son vereceğiz ve gençlere parlak bir gelecek sunmak için gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız. Gençlerin ne talebi varsa Türkiye'de gereği yapılacak. Hep beraber Türkiye'de yeni bir dönemi, devrim gibi bir değişimi hep beraber gerçekleştireceğiz."
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, daha sonra gençlerle sohbet etti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала