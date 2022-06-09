https://tr.sputniknews.com/20220609/gelecek-partisi-lideri-davutoglu-devrim-gibi-bir-degisimi-hep-beraber-gerceklestirecegiz-1057214085.html
Gelecek Partisi lideri Davutoğlu: Devrim gibi bir değişimi hep beraber gerçekleştireceğiz
Gelecek Partisi lideri Davutoğlu: Devrim gibi bir değişimi hep beraber gerçekleştireceğiz
Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, " Gençlerin ne talebi varsa Türkiye'de gereği yapılacak. Hep beraber Türkiye'de yeni bir dönemi, devrim gibi bir değişimi hep... 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T23:53+0300
2022-06-09T23:53+0300
2022-06-09T23:53+0300
türkiye
gelecek partisi
ahmet davutoğlu
devrim
malatya
kyk
kredi ve yurtlar kurumu (kyk)
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Malatya'da ziyaretlerde bulundu.Davutoğlu, kentteki temasları kapsamında ilk olarak partisinin İl Başkanlığı binasının açılışını yaparak, partililerle bir araya geldi.Daha sonra Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ile Malatya Ticaret Borsası'nı ziyaret eden Davutoğlu, burada sanayici ve iş insanlarıyla görüştü.Kentteki bir restoranda sivil toplum kuruluşu, basın ve kanaat önderleriyle yemekte bir araya gelen Davutoğlu, burada Malatya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Malatya'nın destan şehir olduğunu belirten Davutoğlu, burada kök salmamış bir siyasi, kültürel ve fikri hareketin ülke sathına yayılmasının ve mesaj iletmesinin mümkün olmadığını söyledi.Ahmet Davutoğlu ayrıca kentteki bir otelde düzenlenen "Gençler ile Geleceğe Doğru" programına katıldı.Davutoğlu, konuşmasında, gençlere, hayatta her zaman bir duruşlarının olması tavsiyesinde bulundu.'KYK burs borçlarının hepsini sileceğim'Siyasi hayata tekrar girmelerine neden olan tek faktörün gençler olduğunu anlatan Davutoğlu, şöyle konuştu:Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, daha sonra gençlerle sohbet etti.
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gelecek partisi, ahmet davutoğlu, devrim, malatya, kyk, kredi ve yurtlar kurumu (kyk)
Gelecek Partisi lideri Davutoğlu: Devrim gibi bir değişimi hep beraber gerçekleştireceğiz
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Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, " Gençlerin ne talebi varsa Türkiye'de gereği yapılacak. Hep beraber Türkiye'de yeni bir dönemi, devrim gibi bir değişimi hep beraber gerçekleştireceğiz" dedi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Malatya'da ziyaretlerde bulundu.
Davutoğlu, kentteki temasları kapsamında ilk olarak partisinin İl Başkanlığı binasının açılışını yaparak, partililerle bir araya geldi.
Daha sonra Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ile Malatya Ticaret Borsası'nı ziyaret eden Davutoğlu, burada sanayici ve iş insanlarıyla görüştü.
Kentteki bir restoranda sivil toplum kuruluşu, basın ve kanaat önderleriyle yemekte bir araya gelen Davutoğlu, burada Malatya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Malatya'nın destan şehir olduğunu belirten Davutoğlu, burada kök salmamış bir siyasi, kültürel ve fikri hareketin ülke sathına yayılmasının ve mesaj iletmesinin mümkün olmadığını söyledi.
Ahmet Davutoğlu ayrıca kentteki bir otelde düzenlenen "Gençler ile Geleceğe Doğru" programına katıldı.
Davutoğlu, konuşmasında, gençlere, hayatta her zaman bir duruşlarının olması tavsiyesinde bulundu.
'KYK burs borçlarının hepsini sileceğim'
Siyasi hayata tekrar girmelerine neden olan tek faktörün gençler olduğunu anlatan Davutoğlu, şöyle konuştu:
"Geldiğim anda ilk yapacağım işlerden birisi KYK burs borçlarının hepsini sileceğim. Gençlerin geleceğini karartan ne varsa hepsine son vereceğiz ve gençlere parlak bir gelecek sunmak için gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız. Gençlerin ne talebi varsa Türkiye'de gereği yapılacak. Hep beraber Türkiye'de yeni bir dönemi, devrim gibi bir değişimi hep beraber gerçekleştireceğiz."
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, daha sonra gençlerle sohbet etti.