https://tr.sputniknews.com/20220609/googlein-medya-kuruluslarina-telif-odeyebilmesi-icin-duzenleme-calismalari-basladi-1057177200.html

Google'ın medya kuruluşlarına telif ödeyebilmesi için düzenleme çalışmaları başladı

Google'ın medya kuruluşlarına telif ödeyebilmesi için düzenleme çalışmaları başladı

Türkiye’de fikir ve sanat eserlerinin korunması için çıkarılan Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK), dijital dünyaya göre yeniden kurgulanacak. Dijital... 09.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-09T08:14+0300

2022-06-09T08:14+0300

2022-06-09T08:14+0300

türkiye

google

telif

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Google’ın Avrupa’da 300 medya kuruluşuna telif hakkı ödemeyi kabul etmesinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, telif hakkı kapsamına Türkiye’nin de dahil edilmesi için çalışmalara başladı. Hürriyet'te yer alan habere göre, bu kapsamda 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun (FSEK) dijitalleşen şartlara göre güncellenmesi planlanıyor. FSEK dışında yayıncıların haklarını koruyacak ve güvence altına alacak yeni bir kanuni düzenlemenin de yapılabileceğine dikkat çekiliyor.Kültür Ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, telif ödemeleriyle ilgili başta 2019 yılında yürürlüğe giren AB Direktifi, Avrupa ülkelerindeki örnekler ve 5846 sayılı Kanun’daki ilgili maddeleri incelenmeye başladı. Son yıllarda dijital mecralarda yaşanan büyümenin göz önüne alındığı çalışmalar kapsamında Google gibi dijital platformlarla medya içerikleri oluşturanlar arasında ilişkileri düzenleyen, yayıncıların haklarını koruyan, platformların yayıncılara telif ödemesi yapmasını öngören, dijital yeni kurallar getirilmesi öngörülüyor. Çalışmalar kapsamında ilgili kurallara uymayan platformlara şikayet olması halinde para cezaları ve yaptırımlar getirilmesi de planlanıyor.Kurallar yayınlanacakBu çerçevede çalışmalar kapsamında Türkiye’de fikir ve sanat eserlerinin korunması için çıkarılan Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, dijital dünyaya göre yeniden kurgulanacak. İlgili kurumlar ve şirketlerle yapılacak görüşmelerin ardından gerek görülmesi halinde dijital dünyadaki dönüşüme uygun olarak kuralların tek tek sıralanacağı, telif hakları ödemelerinin belirleneceği, yayıncıların haklarının güçlendirileceği tüm tarafların hukuki yükümlülüklerinin yer alacağı yeni bir “uyumlaştırma” düzenlemesi yayınlanacak. Düzenlemeyle ilgili görüşmelerin sürdüğü ve “Türkiye’ye özgü detayların” önümüzdeki günlerde tamamlanacağı belirtiliyor.Telif için üçlü koordinasyonTBMM Dijital Mecralar Komisyonu ile Google arasındaki telif anlaşması çerçevesinde görüşmeler yürütülüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dijital Dönüşüm Ofisi ile TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nun üçlü koordinasyonunda yürütülen görüşmeler çerçevesinde ortak bir düzenlemenin çıkarılması planlanıyor. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, geçen hafta Google temsilcisi ile yaptığı görüşmede, “Türkiye ile Avrupa’dakine benzer bir anlaşmanın yapılmasını istiyoruz” teklifini iletti. Google yetkililerinin de bu teklife sıcak yaklaştığı gündeme gelmişti. Yapılacak çalışmaların ardından tarafların bir araya gelerek “telif hakkı” konusunda yapılacak düzenleme için yol haritasına şekil vermesi planlanıyor.

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