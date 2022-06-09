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https://tr.sputniknews.com/20220609/hakan-ural-cumhurbaskanini-sevdigim-icin-sinema-sektorunden-bana-tavir-var-1057188858.html
Hakan Ural: Cumhurbaşkanı'nı sevdiğim için sinema sektöründen bana tavır var
Hakan Ural: Cumhurbaşkanı'nı sevdiğim için sinema sektöründen bana tavır var
Hakan Ural, “Ben, Cumhurbaşkanı’nı sevdiğimi açık açık söylediğim için 8-9 seneden beri sektörden bana tavır var" dedi. 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T13:55+0300
2022-06-09T13:55+0300
yaşam
hakan ural
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Hakan Ural, Kanal D’de hafta içi her gün canlı yayınla ekrana gelen, sunuculuğunu Nur Tuğba Namlı ile yaptığı 'Neler Oluyor Hayatta' programında, dizi ve film sektörü hakkında konuştu.Oyuncu olarak sektöre giriş yapan Hakan Ural, “Ben, Cumhurbaşkanı’nı sevdiğimi açık açık söylediğim için 8-9 seneden beri sektörden bana tavır var. Yanında olduğunu söylemeye korkanlar var. Linç ediliyorlar. Bu kişiler küçümsenirler, dışlanırlar, aşağılanırlar” dedi.Ural, “Çekeceğim kadar film, dizi çektim. Ama ne acı bir şeydir başka bir ülkede yaşasaydım bu tecrübe ve bu fizikle benim beş yılım dizi ve film çekimleriyle dolu olurdu” dedi.Ramazan ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iftar programında verdiği pozları paylaşarak "Sevmek ayıp mı yahu?" paylaşımıyla gündem olan magazin programı sunucusu Hakan Ural, "Hadi ben devletin yalakasıyım, siz nesiniz?" demişti.
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hakan ural, recep tayyip erdoğan

Hakan Ural: Cumhurbaşkanı'nı sevdiğim için sinema sektöründen bana tavır var

13:55 09.06.2022
© Kanal DHakan Ural
Hakan Ural - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2022
© Kanal D
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Hakan Ural, “Ben, Cumhurbaşkanı’nı sevdiğimi açık açık söylediğim için 8-9 seneden beri sektörden bana tavır var" dedi.
Hakan Ural, Kanal D’de hafta içi her gün canlı yayınla ekrana gelen, sunuculuğunu Nur Tuğba Namlı ile yaptığı 'Neler Oluyor Hayatta' programında, dizi ve film sektörü hakkında konuştu.
Oyuncu olarak sektöre giriş yapan Hakan Ural, “Ben, Cumhurbaşkanı’nı sevdiğimi açık açık söylediğim için 8-9 seneden beri sektörden bana tavır var. Yanında olduğunu söylemeye korkanlar var. Linç ediliyorlar. Bu kişiler küçümsenirler, dışlanırlar, aşağılanırlar” dedi.
Ural, “Çekeceğim kadar film, dizi çektim. Ama ne acı bir şeydir başka bir ülkede yaşasaydım bu tecrübe ve bu fizikle benim beş yılım dizi ve film çekimleriyle dolu olurdu” dedi.
Ramazan ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iftar programında verdiği pozları paylaşarak "Sevmek ayıp mı yahu?" paylaşımıyla gündem olan magazin programı sunucusu Hakan Ural, "Hadi ben devletin yalakasıyım, siz nesiniz?" demişti.
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