https://tr.sputniknews.com/20220609/halk-muzigi-sanatcisi-pinar-aydinlarin-kapisi-yumruklandi-cocuguyla-birlikte-tehdit-edildi-1057190454.html

Halk müziği sanatçısı Pınar Aydınlar'ın kapısı yumruklandı, çocuğuyla birlikte tehdit edildi

Halk müziği sanatçısı Pınar Aydınlar'ın kapısı yumruklandı, çocuğuyla birlikte tehdit edildi

Halk Müziği Sanatçısı Pınar Aydınlar, gece vakti bir kişinin kapısını yumrukladığını belirterek, "Oturduğum dairenin kapısına 23:30'da yumruk vurarak gelmek... 09.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-09T14:19+0300

2022-06-09T14:19+0300

2022-06-09T14:19+0300

türkiye

pınar aydınlar

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Kendisine yönelik saldırıyı Twitter hesabından duyuran Pınar Aydınlar, "Kapıma bu saatte gelip beni tehdit etmek ha! Oturduğum dairenin kapısına 23:30'da yumruk vurarak gelmek ses yaptığımız bahanesiyle hakaretler savurmak, kapıyı açmaya zorlamak, çocuğuma ,bana küfür etmek ha! Ulan sizden korkan sizin gibi olsun adi komplocular. Yarın görüşeceğiz" dedi.Aydınlar sonraki paylaşımında, saldırının siyasi olmadığını, saldıran kişinin aynı apartmanda oturan birisi olduğunu söyledi. Aydınlar, "Sevgili arkadaşlar öncelikle moral mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Gece yaşadığımız olayda ki şahıs aynı apartmanda oturduğumuz birisi. Siyasi değil sebep. Anlamaya çalışıyoruz! Bugun kendisiyle görüşülecek. Ben ve çocuklar iyiyiz ,teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

türkiye

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pınar aydınlar