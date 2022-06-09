https://tr.sputniknews.com/20220609/hastalari-piyano-calarak-karsiliyorlar-tedaviye-olan-inanci-ve-konsantrasyonu-arttiriyor-1057193254.html

Hastaları piyano çalarak karşılıyorlar: 'Tedaviye olan inancı ve konsantrasyonu arttırıyor'

Hastaları piyano çalarak karşılıyorlar: 'Tedaviye olan inancı ve konsantrasyonu arttırıyor'

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne gelen hastalar, girişte piyanodan eserler seslendirilerek karşılanıyor. Başhekim Op. Dr. Onar... 09.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-09T15:01+0300

2022-06-09T15:01+0300

2022-06-09T15:12+0300

piyano

yaşam

hastane

tekirdağ

terapi

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Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde Süleymanpaşa Belediyesi Konservatuvarı kursiyerleri, gelen hastaları motivasyonlarını artırmak amacıyla piyano çalarak karşılıyor. Hastane girişini konulan piyano ile eserler seslendiren kursiyerler, yoğun ilgi görüyor.Hastane başhekimi ve Kalp Damar Cerrahisi Opr. Dr. Lütfi Çağatay Onar, uygulamayla ilgili olarak, "Aslında müzik terapisinin geçmişi 6 bin yıl öncesine dayanıyor, en az 6 bin yıllık bir tarihi var. Müzik terapi, müzikle konsantrasyon artışı, müzikle tedavi çok eski bir gelenek. Türklerde müzik terapi de Orta Asya'da başlayan bir kültür. Daha sonra Selçuklularda, Osmanlılarda süregelmiş ve şifahanenin olmazsa olmaz bir parçası müzik aslında. Biz de son zamanlarda özellikle baharın gelişiyle beraber hastalarımızın bir parça daha tedaviye olan inançlarını arttırmak, konsantrasyonlarını arttırmak, motivasyonlarını düzeltmek amacıyla böyle bir girişimde bulunduk" dedi.Hastaneye gelenlerin duydukları piyanodan yükselen müzikle konsantrasyonlarının artığını ifade eden Opr. Dr. Onar, "Poliklinik girişinde hastalarımız bu tınıları duydukları zaman hem konsantrasyonları artıyor hem daha mutlu bir şekilde geliyorlar. Birtakım gergin duyguları, düşünceleri varsa onlardan ari bir biçimde tedavi olacakları kliniklere gidiyorlar. Şimdiye kadar uygulamamıza başladığımızdan beri son derece olumlu geri dönüşler aldık. Hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen hastalarımız oluyor, biz de bu işin bir parçası olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.'Çok güzel dönüşler aldık''İstek parçası istiyorlar'Kursiyerlerden Onur Kağan Uğur ise gelen hastaların bazen kendilerinden istek parçada bulunduklarını belirterek, "Gerçekten güzel de bir rağbet var. İstek parçası bile aldığımız oluyor. Gerçekten mutluluk verici bur durum. Böyle bir projede olmaktan son derece mutluyum" dedi.Hastaneye bir yakınını ziyarete gelen Elif Yiğit ise uygulamadan memnun kaldığını belirterek, "Hastaneye girdiğimde müzik sesleri ile karşılanmak güzel" dedi.

tekirdağ

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piyano, hastane, tekirdağ, terapi