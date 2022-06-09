https://tr.sputniknews.com/20220609/hatayda-gumruk-deposunda-yangin-havadan-ve-karadan-mudahale-ediliyor-1057178166.html
Hatay'da gümrük deposunda yangın: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Hatay'da gümrük deposunda yangın: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Hatay'ın Arsuz ilçesindeki bir antrepoda yangın çıktı. Yükselen dumanın kilometrelerce uzaklıktan görüldüğü yangını söndürmek için itfaiye ekipleri... 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T09:34+0300
2022-06-09T09:34+0300
2022-06-09T09:34+0300
türkiye
hatay
depo
antrepo
yangın
itfaiye
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Hatay'ın Arsuz ilçesindeki bir antrepoda yangın çıktı.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Narduzu Mahallesi'ndeki gümrük mallarının bulunduğu antrepoda sabahın erken saatlerinde yangın çıktı. Antrepodan yükselen dumanı görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 15 araç ve 1 helikopterle antrepoyu saran alevleri söndürmek için çalışma başlattı.Yükselen duman, kilometrelerce uzaklıktan görülürken, ekiplerin havadan ve karadan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220606/izmirde-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahale-ediliyor-1057056652.html
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hatay, depo, antrepo , yangın, itfaiye
Hatay'da gümrük deposunda yangın: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
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Hatay'ın Arsuz ilçesindeki bir antrepoda yangın çıktı. Yükselen dumanın kilometrelerce uzaklıktan görüldüğü yangını söndürmek için itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Hatay'ın Arsuz ilçesindeki bir antrepoda yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Narduzu Mahallesi'ndeki gümrük mallarının bulunduğu antrepoda sabahın erken saatlerinde yangın çıktı. Antrepodan yükselen dumanı görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 15 araç ve 1 helikopterle antrepoyu saran alevleri söndürmek için çalışma başlattı.
Yükselen duman, kilometrelerce uzaklıktan görülürken, ekiplerin havadan ve karadan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.