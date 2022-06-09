https://tr.sputniknews.com/20220609/hatayda-gumruk-deposunda-yangin-havadan-ve-karadan-mudahale-ediliyor-1057178166.html

Hatay'da gümrük deposunda yangın: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Hatay'da gümrük deposunda yangın: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Hatay'ın Arsuz ilçesindeki bir antrepoda yangın çıktı. Yükselen dumanın kilometrelerce uzaklıktan görüldüğü yangını söndürmek için itfaiye ekipleri... 09.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-09T09:34+0300

2022-06-09T09:34+0300

2022-06-09T09:34+0300

türkiye

hatay

depo

antrepo

yangın

itfaiye

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Hatay'ın Arsuz ilçesindeki bir antrepoda yangın çıktı.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Narduzu Mahallesi'ndeki gümrük mallarının bulunduğu antrepoda sabahın erken saatlerinde yangın çıktı. Antrepodan yükselen dumanı görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 15 araç ve 1 helikopterle antrepoyu saran alevleri söndürmek için çalışma başlattı.Yükselen duman, kilometrelerce uzaklıktan görülürken, ekiplerin havadan ve karadan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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hatay, depo, antrepo , yangın, itfaiye