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Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamasının ardından dolar ve euro geriledi
Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamasının ardından dolar ve euro geriledi
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde hızlı ve çözüm odaklı adımlar atılacağına yönelik açıklamasından sonra döviz kurlarında... 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T20:24+0300
2022-06-09T20:24+0300
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
euro
euro/tl
türk lirası
dolar
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomiye ilişkin atılacak yeni adımların bu akşamdan itibaren paylaşılacağını bildirdi. Açıklamanın ardından dolar/Türk Lirası kuru, 17.28 TL'den 16.28 TL'ye kadar geriledi. Türkiye saati ile 20.22'de dolar/TL kuru, 16.92 TL seviyesinde bulunuyor.Euro/TL ise 18.41 TL seviyesinden 17.85 TL'le kadar düştü. Türkiye saati ile 20.22'de kur, 17.99 üzerinde bulunuyor.Öte yandan Altın fiyatları da 1000 TL'nin altına geriledi.
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hazine ve maliye bakanlığı, euro, euro/tl, türk lirası, dolar

Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamasının ardından dolar ve euro geriledi

20:24 09.06.2022
© AATL - Dolar
TL - Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2022
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde hızlı ve çözüm odaklı adımlar atılacağına yönelik açıklamasından sonra döviz kurlarında düşüş yaşandı. ABD Doları 16.28'e kadar geriledi. Euro, 18 TL'nin altına indi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomiye ilişkin atılacak yeni adımların bu akşamdan itibaren paylaşılacağını bildirdi.
Açıklamanın ardından dolar/Türk Lirası kuru, 17.28 TL'den 16.28 TL'ye kadar geriledi. Türkiye saati ile 20.22'de dolar/TL kuru, 16.92 TL seviyesinde bulunuyor.
Euro/TL ise 18.41 TL seviyesinden 17.85 TL'le kadar düştü. Türkiye saati ile 20.22'de kur, 17.99 üzerinde bulunuyor.
Öte yandan Altın fiyatları da 1000 TL'nin altına geriledi.
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