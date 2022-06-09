https://tr.sputniknews.com/20220609/hazine-ve-maliye-bakanligi-ekonomiyle-ilgili-atilacak-yeni-adimlar-bu-aksam-aciklanacak-1057203718.html
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Ekonomiyle ilgili atılacak yeni adımlar bu akşam açıklanacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Ekonomiyle ilgili atılacak yeni adımlar bu akşam açıklanacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomiye ilişkin atılacak yeni adımların bu akşamdan itibaren paylaşılacağını bildirdi. 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T19:14+0300
2022-06-09T19:14+0300
2022-06-09T19:41+0300
hazine ve maliye bakanlığı
ekonomi
son dakika
ekonomik destek paketi
ekonomik kriz
ekonomik veriler
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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yazılı bir açıklama yayınlandı. Açıklamada 'ekonomiyle ilgili atılacak yeni adımların bu akşam paylaşılacağı' belirtildi.Açıklamada "İçinden geçtiğimiz bu sıkıntılı döneme rağmen uyguladığımız politikalar ile bu süreci de başarıyla atlatacağımızdan şüphemiz bulunmamaktadır. Başta enflasyon ve döviz kuru olmak üzere gündemimizde yer alan bazı ekonomi başlıklarında, hızlı ve çözüm odaklı adımlar atmaya devam edecek olup, atacağımız yeni adımlar silsilesi bu akşamdan itibaren paylaşılacaktır" ifadeleri yer aldı.
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hazine ve maliye bakanlığı, son dakika, ekonomik destek paketi, ekonomik kriz, ekonomik veriler
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Ekonomiyle ilgili atılacak yeni adımlar bu akşam açıklanacak
19:14 09.06.2022 (güncellendi: 19:41 09.06.2022) Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomiye ilişkin atılacak yeni adımların bu akşamdan itibaren paylaşılacağını bildirdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yazılı bir açıklama yayınlandı. Açıklamada 'ekonomiyle ilgili atılacak yeni adımların bu akşam paylaşılacağı' belirtildi.
Açıklamada "İçinden geçtiğimiz bu sıkıntılı döneme rağmen uyguladığımız politikalar ile bu süreci de başarıyla atlatacağımızdan şüphemiz bulunmamaktadır. Başta enflasyon ve döviz kuru olmak üzere gündemimizde yer alan bazı ekonomi başlıklarında, hızlı ve çözüm odaklı adımlar atmaya devam edecek olup, atacağımız yeni adımlar silsilesi bu akşamdan itibaren paylaşılacaktır" ifadeleri yer aldı.