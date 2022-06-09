Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220609/hazine-ve-maliye-bakanligi-ekonomiyle-ilgili-atilacak-yeni-adimlar-bu-aksam-aciklanacak-1057203718.html
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Ekonomiyle ilgili atılacak yeni adımlar bu akşam açıklanacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Ekonomiyle ilgili atılacak yeni adımlar bu akşam açıklanacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomiye ilişkin atılacak yeni adımların bu akşamdan itibaren paylaşılacağını bildirdi. 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T19:14+0300
2022-06-09T19:41+0300
hazine ve maliye bakanlığı
ekonomi
son dakika
ekonomik destek paketi
ekonomik kriz
ekonomik veriler
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104046/04/1040460463_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_025759864779a50e5838c4c1f9ad11a8.jpg
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yazılı bir açıklama yayınlandı. Açıklamada 'ekonomiyle ilgili atılacak yeni adımların bu akşam paylaşılacağı' belirtildi.Açıklamada "İçinden geçtiğimiz bu sıkıntılı döneme rağmen uyguladığımız politikalar ile bu süreci de başarıyla atlatacağımızdan şüphemiz bulunmamaktadır. Başta enflasyon ve döviz kuru olmak üzere gündemimizde yer alan bazı ekonomi başlıklarında, hızlı ve çözüm odaklı adımlar atmaya devam edecek olup, atacağımız yeni adımlar silsilesi bu akşamdan itibaren paylaşılacaktır" ifadeleri yer aldı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104046/04/1040460463_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_041932939944572df7e52371b6e57095.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hazine ve maliye bakanlığı, son dakika, ekonomik destek paketi, ekonomik kriz, ekonomik veriler

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Ekonomiyle ilgili atılacak yeni adımlar bu akşam açıklanacak

19:14 09.06.2022 (güncellendi: 19:41 09.06.2022)
© AAHazine ve Maliye Bakanlığı
Hazine ve Maliye Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2022
© AA
Abone olTelegram
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomiye ilişkin atılacak yeni adımların bu akşamdan itibaren paylaşılacağını bildirdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yazılı bir açıklama yayınlandı. Açıklamada 'ekonomiyle ilgili atılacak yeni adımların bu akşam paylaşılacağı' belirtildi.
Açıklamada "İçinden geçtiğimiz bu sıkıntılı döneme rağmen uyguladığımız politikalar ile bu süreci de başarıyla atlatacağımızdan şüphemiz bulunmamaktadır. Başta enflasyon ve döviz kuru olmak üzere gündemimizde yer alan bazı ekonomi başlıklarında, hızlı ve çözüm odaklı adımlar atmaya devam edecek olup, atacağımız yeni adımlar silsilesi bu akşamdan itibaren paylaşılacaktır" ifadeleri yer aldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала