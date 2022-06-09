https://tr.sputniknews.com/20220609/hazine-ve-maliye-bakanligi-ekonomiyle-ilgili-atilacak-yeni-adimlar-bu-aksam-aciklanacak-1057203718.html

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Ekonomiyle ilgili atılacak yeni adımlar bu akşam açıklanacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Ekonomiyle ilgili atılacak yeni adımlar bu akşam açıklanacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomiye ilişkin atılacak yeni adımların bu akşamdan itibaren paylaşılacağını bildirdi. 09.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-09T19:14+0300

2022-06-09T19:14+0300

2022-06-09T19:41+0300

hazine ve maliye bakanlığı

ekonomi

son dakika

ekonomik destek paketi

ekonomik kriz

ekonomik veriler

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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yazılı bir açıklama yayınlandı. Açıklamada 'ekonomiyle ilgili atılacak yeni adımların bu akşam paylaşılacağı' belirtildi.Açıklamada "İçinden geçtiğimiz bu sıkıntılı döneme rağmen uyguladığımız politikalar ile bu süreci de başarıyla atlatacağımızdan şüphemiz bulunmamaktadır. Başta enflasyon ve döviz kuru olmak üzere gündemimizde yer alan bazı ekonomi başlıklarında, hızlı ve çözüm odaklı adımlar atmaya devam edecek olup, atacağımız yeni adımlar silsilesi bu akşamdan itibaren paylaşılacaktır" ifadeleri yer aldı.

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hazine ve maliye bakanlığı, son dakika, ekonomik destek paketi, ekonomik kriz, ekonomik veriler