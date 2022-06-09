Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yeni enstrüman: Gelire endeksli senet ihracı
22:52 09.06.2022 (güncellendi: 23:15 09.06.2022)
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi (GES) talep toplama işlemlerinin 15 Haziran'dan itibaren başlayacağını açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi ihraç edecek.
Senetler 3 ayda bir kupon getirisi sağlayacak, ödemede asgari getiri garantisi olacak. Getiri oranı ve vade yapısı ihraç duyurusunda ilan edilecek.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Gelire Endeksli Senetlerin İhracı Hakkında Açıklama (09.06.2022) pic.twitter.com/JFveKpGLwL— T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) June 9, 2022
Bugün (09.06.2022) Bakanlığımız resmi hesabından yayınlanan basın açıklamasında yer alan atılacak adımlar kapsamında;
Bakanlığımızca, vatandaşlarımızın tasarruflarını Türk Lirası cinsi varlıklarda değerlendirebilmelerinin teşvik edilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla, gelire endeksli Devlet iç borçlanma senedi (GES) talep toplama işlemleri 15 Haziran 2022 tarihinden itibaren gerçekleştirilecektir.
Sadece gerçek kişilere sunulacak olan GES'Ier, ülkemiz genelinde gerçekleştirilecek duyuru ve talep toplama işlemleri yoluyla ihraç edilecektir.
Senede ilişkin talep toplama işlemleri ile senedin ihracı, kupon ve anapara ödemeleri Bakanlığımız sitesinde yayınlanacak duyuruda belirtilecek bankalar aracılığı ile gerçekleştirilecektir.
İhraç edilecek senetler üç ayda bir yatırımcısına kupon getirisi sağlayacak olup kupon ödemelerinde asgari getiri garantisi olacaktır.
Senedin kupon Ödemesi ne esas teşkil edecek getir i oranı ve vade yapısı ihraç duyurusunda ilan edilecektir. Senedin yatırımcıya sağlayacağı nihai getir i oranı, ihraç aşamasında Bakanlığımız tarafından belirlenen getir i oranının, hasılat gerçekleşmeleri çerçevesinde hesaplanacak endeks değeri ile çarpılması yoluyla belirlenecektir.