HDP'li Oluç: Kur korumalı mevduata bir an evvel son verilmelidir

"5 Mayıs'ta dolar 14,83'tü, 8 Haziran'da 17,16 oldu. Hesapladığımızda 5 Mayıs ile 8 Haziran 2022 arasında 146 milyar 200 milyon Türk lirası fark oluştu. Bu 146 milyar 200 milyonun yaklaşık 13 milyarı bankaların ödeyeceği faiz, gerisi 133 milyarlık fark Hazineden ödeniyor. Halkın vergilerinden oluşan bu para, bir avuç insana ödeniyor. Bu 133 milyar eğer halk için harcanıyor olsaydı, 26 milyon 600 bin öğrenciye tablet verilebilir, her bir emekliye 10 bin TL destek sağlanabilir veya ÖTV yüzde 50 düşürülebilirdi. Nureddin Nebati, o parayı bir avuç insanın cebine aktarmayı tercih etti. Kur korumalı mevduata bir an evvel son verilmelidir. Hazine daha fazla bu yükü taşıyamaz. Türkiye'de yaşayan insanların cebinden daha fazla para transferi yapılamaz. Kul hakkı daha fazla yenemez. Hazineden açıkça aktarılmış olan bu para, bu kararı vermiş ve hala uygulamakta olanlara rücu ettirilmeli. Bu konuda bir kanun teklifi de getireceğiz."