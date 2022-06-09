Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220609/hdpli-oluc-kur-korumali-mevduata-bir-an-evvel-son-verilmelidir-1057203906.html
HDP'li Oluç: Kur korumalı mevduata bir an evvel son verilmelidir
HDP'li Oluç: Kur korumalı mevduata bir an evvel son verilmelidir
HDP Grup Başkanvekili Oluç, "Kur korumalı mevduata bir an evvel son verilmelidir. Hazine daha fazla bu yükü taşıyamaz. Türkiye'de yaşayan insanların cebinden... 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T19:18+0300
2022-06-09T19:19+0300
türkiye
hdp
kur korumalı tl mevduat
bankacılık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101606/40/1016064002_0:32:1024:608_1920x0_80_0_0_9556ea03944eb7e740f445e460492956.jpg
HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, kur korumalı mevduata bir an önce son verilmesi gerektiğini, Hazinenin bu yükü daha fazla taşıyamayacağını söyledi.Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ekonomik gidişatın vahim bir tablo haline geldiğini ifade ederek, "Bir film çekilse herhalde bu filmin adı, 'Türk lirasını nasıl pul ettim, halkın cebinden paraları nasıl aldım sermayeye aktardım' olurdu" dedi.Kur korumalı mevduatın, Türk lirasını kurtarmadığını savunan Oluç, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu verilerine göre kur korumalı mevduatta 904 milyar lira biriktiğini, yaklaşık 63 milyar dolar tuttuğunu belirtti. Oluç, sözlerini şöyle sürdürdü:HDP Grup Başkanvekili Oluç, konut kira artışlarının, 1 Temmuz 2023'e kadar, bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenlemeye değinerek, "İktidar, kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlıyorsa, başka alanlarda niye uygulamıyoruz? Niye akaryakıt, elektrik, doğal gaz, su, ulaşım fiyatları ile harç ve vergi artışlarını da yüzde 25 ile sınırlamıyoruz? Gelin muhalefet ve iktidar kanun teklifi getirelim ve bunu yapalım" dedi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101606/40/1016064002_86:0:938:639_1920x0_80_0_0_c0268632b2033887c405df1700f3a72c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hdp, kur korumalı tl mevduat, bankacılık

HDP'li Oluç: Kur korumalı mevduata bir an evvel son verilmelidir

19:18 09.06.2022 (güncellendi: 19:19 09.06.2022)
© AA / Volkan Furuncu Hakkı Saruhan Oluç
Hakkı Saruhan Oluç - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2022
© AA / Volkan Furuncu
Abone olTelegram
HDP Grup Başkanvekili Oluç, "Kur korumalı mevduata bir an evvel son verilmelidir. Hazine daha fazla bu yükü taşıyamaz. Türkiye'de yaşayan insanların cebinden daha fazla para transferi yapılamaz" değerlendirmesinde bulundu.
HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, kur korumalı mevduata bir an önce son verilmesi gerektiğini, Hazinenin bu yükü daha fazla taşıyamayacağını söyledi.
Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ekonomik gidişatın vahim bir tablo haline geldiğini ifade ederek, "Bir film çekilse herhalde bu filmin adı, 'Türk lirasını nasıl pul ettim, halkın cebinden paraları nasıl aldım sermayeye aktardım' olurdu" dedi.
Kur korumalı mevduatın, Türk lirasını kurtarmadığını savunan Oluç, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu verilerine göre kur korumalı mevduatta 904 milyar lira biriktiğini, yaklaşık 63 milyar dolar tuttuğunu belirtti. Oluç, sözlerini şöyle sürdürdü:
"5 Mayıs'ta dolar 14,83'tü, 8 Haziran'da 17,16 oldu. Hesapladığımızda 5 Mayıs ile 8 Haziran 2022 arasında 146 milyar 200 milyon Türk lirası fark oluştu. Bu 146 milyar 200 milyonun yaklaşık 13 milyarı bankaların ödeyeceği faiz, gerisi 133 milyarlık fark Hazineden ödeniyor. Halkın vergilerinden oluşan bu para, bir avuç insana ödeniyor. Bu 133 milyar eğer halk için harcanıyor olsaydı, 26 milyon 600 bin öğrenciye tablet verilebilir, her bir emekliye 10 bin TL destek sağlanabilir veya ÖTV yüzde 50 düşürülebilirdi. Nureddin Nebati, o parayı bir avuç insanın cebine aktarmayı tercih etti. Kur korumalı mevduata bir an evvel son verilmelidir. Hazine daha fazla bu yükü taşıyamaz. Türkiye'de yaşayan insanların cebinden daha fazla para transferi yapılamaz. Kul hakkı daha fazla yenemez. Hazineden açıkça aktarılmış olan bu para, bu kararı vermiş ve hala uygulamakta olanlara rücu ettirilmeli. Bu konuda bir kanun teklifi de getireceğiz."
HDP Grup Başkanvekili Oluç, konut kira artışlarının, 1 Temmuz 2023'e kadar, bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenlemeye değinerek, "İktidar, kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlıyorsa, başka alanlarda niye uygulamıyoruz? Niye akaryakıt, elektrik, doğal gaz, su, ulaşım fiyatları ile harç ve vergi artışlarını da yüzde 25 ile sınırlamıyoruz? Gelin muhalefet ve iktidar kanun teklifi getirelim ve bunu yapalım" dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала