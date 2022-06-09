https://tr.sputniknews.com/20220609/hindistanin-ilk-sologami-dugunu-24-yasindaki-kadin-kendisiyle-evlendi-1057195971.html

Hindistan'ın ilk sologami düğünü: 24 yaşındaki kadın kendisiyle evlendi

Hindistan'ın ilk sologami düğünü: 24 yaşındaki kadın kendisiyle evlendi

Hindistan'ın Gujarat vilayetinde yaşayan bir genç kadın, ülkenin ilk sologami evliliğini yaptı. 09.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-09T15:55+0300

2022-06-09T15:55+0300

2022-06-09T16:06+0300

yaşam

hindistan

hindistan halk partisi (bjp)

evlilik

düğün

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Kendisiyle evlenme kararının ardından Hindistan gündemine oturan 24 yaşındaki Kshama Bindu, hayalini gerçekleştirerek ülkesinde bir ilke imza attı.'Anne with an E' isimli televizyon dizisinden esinlenerek kendisiyle evlenme kararı alan genç kadın, 11 Haziran'da düzenlemeyi planladığı düğününü aldığı tepkiler nedeniyle daha erken bir tarihe çekmek zorunda kaldı.Geleneksel Hint düğünü ritüellerinin her birini düğününde uygulayan Bindu, böylelikle Hindistan'da kendisiyle evlenen ilk kişi oldu.Sosyal medyada yayınlanan düğün videolarında Bindu, nedimeleriyle birlikte dans ederken ve geleneksel Hint evlilik töreninde yer alan, evlenen boyunlarına asılı örtüleri bağlayarak bir ateş etrafında dört tur dönmesiyle gerçekleştirilen 'feras' ritüelini yaparken görülüyor. Elleri kınalı fotoğraflarını da paylaşan genç kadın, düğünün ardından paylaştığı teşekkür mesajında "Bana mesaj atan, beni tebrik eden ve inandığım şey için savaşma gücü veren herkese teşekkür etmek istiyorum" dedi."Hiçbir zaman evlenmek istemedim. Ancak gelin olmak istiyordum. Bu yüzden kendimle evlenmeye karar verdim" diyen genç kadın geçtiğimiz hafta Hint medyasında evlilik kararına dair yapılan haberlerin ardından ülkede gündeme oturmuştu. Bazı sosyal medya kullanıcıları kendi kendine evlenmenin Hinduizme karşı olduğunu söylerken, bazıları ise bu davranışın 'aptalca olduğunu' savundu. Hindistan'da iktidarda bulunan Hindistan Halk Partisi (BJP) ile muhalefetteki Hint Ulusal Kongresi (INC) partisini aynı tarafta birleştiren genç kadına siyasetçilerden de tepki geldi.INC'li siyasetçi Milind Deora, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Daha önce de söyledim - 'duyarcılık' delilikle neredeyse aynıdır. Umalım ki Hindistan'dan çok, çok uzaklarda kalsın" ifadelerini kullanırken, BJP'li siyasetçi Sunita Shukla kendi kendiyle evlenme pratiğinin Hindu nüfusunu azaltacağına vurgu yaparak hiçbir Hindu tapınağına Bindu'nun nikahını kıyma izni verilmeyeceğini söyledi.Eleştirenlere rağmen Bindu'ya destek verenler de vardı. BJP'li siyasetçinin aksi yöndeki açıklamasına rağmen ülkenin ilk sologami nikahı bir Hindu rahibin huzurunda, Gujarat'taki Harihareshwar Mahadev Tapınağı'nda gerçekleştirildi.Kendi kendine evlilik kavramı dünya için oldukça yeni bir uygulama. Manşetlere konu olan ilk sologami evlilik haberi 2015 yılında, kötü bir ilişkisinin ardından Brighton'daki bir törenle kendisiyle evlenen 42 yaşındaki Sophie Tanner'den gelmişti. Eylül 2017'de ise 40 yaşındaki İtalyan fitness eğitmeni Laura Mesi kendiyle evlendi. Telegraph'ın aktarımına göre, bir gün başka biriyle evlenme ihtimalini reddetmese de Mesi, mutluluğunun bir erkek bulmaya bağlı olmadığını hissettiğini dile getirmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220603/hindistanda-bir-ilk-24-yasindaki-kadin-kendisiyle-evlenecek-1056949716.html

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hindistan, hindistan halk partisi (bjp), evlilik, düğün