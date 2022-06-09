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Bakan Soylu: Taksiciler il dışına taşıdıkları yabancıların 'seyahat belgelerini' kontrol edecek
Bakan Soylu: Taksiciler il dışına taşıdıkları yabancıların 'seyahat belgelerini' kontrol edecek
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, valiliklere yazı gönderilerek taksicilerin il dışına taşıdıkları yabancı yolcuların 'seyahat belgelerini' kontrol etmek zorunda... 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T10:53+0300
2022-06-09T11:22+0300
türkiye
süleyman soylu
göçmenler
kaçak göçmenler
taksi
tır şöförü
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Göç Kurulu Toplantısı'nda konuştu.Bakan Soylu, valiliklere yazı gönderileceğini belirterek ''Taksicilere yabancı yolcuların il dışı seyahat izin belgelerini kontrol yükümlülüğü getiriyoruz. Kaçak göçmeni ilden ile taşımaya kimse aracılık etmesin'' dedi.Soylu, TIR kasalarının brandalarını keserek içlerine kaçak yolcu alınmasına karşı da TIR parklarına kamera sistemi zorunluluğu getirildiğini bildirdi.
https://tr.sputniknews.com/20220607/istanbul-valiligi-esenyurtta-yilbasindan-bu-yana-2-bin-916-kacak-gocmen-yakalandi-1057103811.html
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süleyman soylu, göçmenler, kaçak göçmenler, taksi, tır şöförü

Bakan Soylu: Taksiciler il dışına taşıdıkları yabancıların 'seyahat belgelerini' kontrol edecek

10:53 09.06.2022 (güncellendi: 11:22 09.06.2022)
© AASüleyman Soylu
Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2022
© AA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, valiliklere yazı gönderilerek taksicilerin il dışına taşıdıkları yabancı yolcuların 'seyahat belgelerini' kontrol etmek zorunda olacak'' dedi. Soylu, TIR parklarına kamera sistemi kurma zorunluluğu getirildiğini de duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Göç Kurulu Toplantısı'nda konuştu.

Bakan Soylu, valiliklere yazı gönderileceğini belirterek ''Taksicilere yabancı yolcuların il dışı seyahat izin belgelerini kontrol yükümlülüğü getiriyoruz. Kaçak göçmeni ilden ile taşımaya kimse aracılık etmesin'' dedi.
Soylu, TIR kasalarının brandalarını keserek içlerine kaçak yolcu alınmasına karşı da TIR parklarına kamera sistemi zorunluluğu getirildiğini bildirdi.
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