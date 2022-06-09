https://tr.sputniknews.com/20220609/icisleri-bakani-soylu-kacak-gocmenlere-iliskin-iki-yeni-adimi-acikladi-1057180162.html

Bakan Soylu: Taksiciler il dışına taşıdıkları yabancıların 'seyahat belgelerini' kontrol edecek

Bakan Soylu: Taksiciler il dışına taşıdıkları yabancıların 'seyahat belgelerini' kontrol edecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, valiliklere yazı gönderilerek taksicilerin il dışına taşıdıkları yabancı yolcuların 'seyahat belgelerini' kontrol etmek zorunda... 09.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-09T10:53+0300

2022-06-09T10:53+0300

2022-06-09T11:22+0300

türkiye

süleyman soylu

göçmenler

kaçak göçmenler

taksi

tır şöförü

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Göç Kurulu Toplantısı'nda konuştu.Bakan Soylu, valiliklere yazı gönderileceğini belirterek ''Taksicilere yabancı yolcuların il dışı seyahat izin belgelerini kontrol yükümlülüğü getiriyoruz. Kaçak göçmeni ilden ile taşımaya kimse aracılık etmesin'' dedi.Soylu, TIR kasalarının brandalarını keserek içlerine kaçak yolcu alınmasına karşı da TIR parklarına kamera sistemi zorunluluğu getirildiğini bildirdi.

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süleyman soylu, göçmenler, kaçak göçmenler, taksi, tır şöförü