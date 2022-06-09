https://tr.sputniknews.com/20220609/imfden-kuresel-ekonomik-buyume-tahmininin-dusurulebilecegi-sinyali-1057211631.html

IMF'den küresel ekonomik büyüme tahmininin düşürülebileceği sinyali

IMF'den küresel ekonomik büyüme tahmininin düşürülebileceği sinyali

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Gerry Rice, fonun bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme beklentisinde bir kez daha aşağı yönlü revizyona gidilmesinin... 09.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-09T22:39+0300

2022-06-09T22:39+0300

2022-06-09T22:39+0300

dünya

rusya

ukrayna

kriz

ekonomik kriz

imf

sinyal

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/06/1051504090_0:70:1200:745_1920x0_80_0_0_908313e98432633b815c9eec5f654d69.jpg

Rice, düzenlediği basın toplantısında, küresel ekonomik büyümenin yavaşlama eğiliminde olduğunu ve bazı ülkelerin resesyonla karşı karşıya kalabileceğini belirtti.Sözcü Rice, fonun bu yıla ilişkin yüzde 3.6'lık büyüme tahmininin temmuzda aşağı yönlü revize edilmesinin beklendiğini kaydetti.IMF Sözcüsünün açıklamaları, Dünya Bankası ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminlerini düşürmelerinin ardından geldi.Dünya Bankası, 7 Haziran'da yayımladığı raporunda, Kovid-19 salgını ve Rusya'nın Ukrayna operasyonunun etkileri nedeniyle bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 4.1'den yüzde 2.9'a çekmiş ve stagflasyon riskinin arttığı uyarısında bulunmuştu.OECD de dün açıkladığı raporunda, daha önce yüzde 4.5 olarak açıklanan küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 3'e indirmişti.IMF, ilk olarak ocakta yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda, 2022 yılına ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 4.9'dan 4.4'e düşürmüştü.Fon, nisanda yayımladığı son raporda ise Ukrayna krizinin etkisiyle bu yıla ilişkin küresel büyüme tahminini yüzde 4.4'ten yüzde 3.6'ya indirmişti.Raporda, Ukrayna krizinin maliyetli bir insani krizi tetiklediği, çatışmadan kaynaklanan ekonomik hasarın 2022'de küresel ekonomik büyümede önemli bir yavaşlamaya katkıda bulunacağı aktarılmıştı.IMF'nin Dünya Ekonomik Görünüm raporu güncellemesini temmuzda yayımlaması bekleniyor.

https://tr.sputniknews.com/20220608/oecd-turkiyenin-buyume-tahminini-yukseltti-1057160506.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, ukrayna, kriz, ekonomik kriz, imf, sinyal