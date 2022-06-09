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IMF'den küresel ekonomik büyüme tahmininin düşürülebileceği sinyali
IMF'den küresel ekonomik büyüme tahmininin düşürülebileceği sinyali
Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Gerry Rice, fonun bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme beklentisinde bir kez daha aşağı yönlü revizyona gidilmesinin... 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T22:39+0300
2022-06-09T22:39+0300
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Rice, düzenlediği basın toplantısında, küresel ekonomik büyümenin yavaşlama eğiliminde olduğunu ve bazı ülkelerin resesyonla karşı karşıya kalabileceğini belirtti.Sözcü Rice, fonun bu yıla ilişkin yüzde 3.6'lık büyüme tahmininin temmuzda aşağı yönlü revize edilmesinin beklendiğini kaydetti.IMF Sözcüsünün açıklamaları, Dünya Bankası ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminlerini düşürmelerinin ardından geldi.Dünya Bankası, 7 Haziran'da yayımladığı raporunda, Kovid-19 salgını ve Rusya'nın Ukrayna operasyonunun etkileri nedeniyle bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 4.1'den yüzde 2.9'a çekmiş ve stagflasyon riskinin arttığı uyarısında bulunmuştu.OECD de dün açıkladığı raporunda, daha önce yüzde 4.5 olarak açıklanan küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 3'e indirmişti.IMF, ilk olarak ocakta yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda, 2022 yılına ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 4.9'dan 4.4'e düşürmüştü.Fon, nisanda yayımladığı son raporda ise Ukrayna krizinin etkisiyle bu yıla ilişkin küresel büyüme tahminini yüzde 4.4'ten yüzde 3.6'ya indirmişti.Raporda, Ukrayna krizinin maliyetli bir insani krizi tetiklediği, çatışmadan kaynaklanan ekonomik hasarın 2022'de küresel ekonomik büyümede önemli bir yavaşlamaya katkıda bulunacağı aktarılmıştı.IMF'nin Dünya Ekonomik Görünüm raporu güncellemesini temmuzda yayımlaması bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220608/oecd-turkiyenin-buyume-tahminini-yukseltti-1057160506.html
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rusya, ukrayna, kriz, ekonomik kriz, imf, sinyal

IMF'den küresel ekonomik büyüme tahmininin düşürülebileceği sinyali

22:39 09.06.2022
© REUTERS / Yuri GripasUluslararası Para Fonu - IMF
Uluslararası Para Fonu - IMF - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2022
© REUTERS / Yuri Gripas
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Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Gerry Rice, fonun bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme beklentisinde bir kez daha aşağı yönlü revizyona gidilmesinin beklendiğini ifade etti.
Rice, düzenlediği basın toplantısında, küresel ekonomik büyümenin yavaşlama eğiliminde olduğunu ve bazı ülkelerin resesyonla karşı karşıya kalabileceğini belirtti.
Sözcü Rice, fonun bu yıla ilişkin yüzde 3.6'lık büyüme tahmininin temmuzda aşağı yönlü revize edilmesinin beklendiğini kaydetti.
IMF Sözcüsünün açıklamaları, Dünya Bankası ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminlerini düşürmelerinin ardından geldi.
Dünya Bankası, 7 Haziran'da yayımladığı raporunda, Kovid-19 salgını ve Rusya'nın Ukrayna operasyonunun etkileri nedeniyle bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 4.1'den yüzde 2.9'a çekmiş ve stagflasyon riskinin arttığı uyarısında bulunmuştu.
OECD de dün açıkladığı raporunda, daha önce yüzde 4.5 olarak açıklanan küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 3'e indirmişti.
IMF, ilk olarak ocakta yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda, 2022 yılına ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 4.9'dan 4.4'e düşürmüştü.
Fon, nisanda yayımladığı son raporda ise Ukrayna krizinin etkisiyle bu yıla ilişkin küresel büyüme tahminini yüzde 4.4'ten yüzde 3.6'ya indirmişti.
Raporda, Ukrayna krizinin maliyetli bir insani krizi tetiklediği, çatışmadan kaynaklanan ekonomik hasarın 2022'de küresel ekonomik büyümede önemli bir yavaşlamaya katkıda bulunacağı aktarılmıştı.
IMF'nin Dünya Ekonomik Görünüm raporu güncellemesini temmuzda yayımlaması bekleniyor.
OECD merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2022
EKONOMİ
OECD, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
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