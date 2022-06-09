İSKİ: Haliç’e hiçbir şekilde atıksu deşarjı bulunmamaktadır

Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki; İstanbul’da tüm atıksu arıtma tesisleri çalışır vaziyette olup, 7/24 esasıyla İstanbullulara hizmet vermektedir. Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki; İstanbul’da tüm atıksu arıtma tesisleri çalışır vaziyette olup, 7/24 esasıyla İstanbullulara hizmet vermektedir.

Haliç’i kuşaklayan Kuzey ve Güney Haliç kolektörleri vasıtasıyla toplanan atıksular, Baltalimanı ve Yenikapı Atıksu Arıtma Tesislerine iletilmekte olup Haliç’e hiç bir şekilde atıksu deşarjı bulunmamaktadır. Haliç’i kuşaklayan Kuzey ve Güney Haliç kolektörleri vasıtasıyla toplanan atıksular, Baltalimanı ve Yenikapı Atıksu Arıtma Tesislerine iletilmekte olup Haliç’e hiç bir şekilde atıksu deşarjı bulunmamaktadır.

Öte yandan Haliç'teki çözünmüş oksijen değerleri hem online hem de suyun dibinden ve yüzeyinden numuneler alınarak devamlı takip edilmektedir. Öte yandan Haliç'teki çözünmüş oksijen değerleri hem online hem de suyun dibinden ve yüzeyinden numuneler alınarak devamlı takip edilmektedir.

Ölçüm sonuçlarına göre Haliç'in oksijen değeri yüksektir. Ölçüm sonuçlarına göre Haliç'in oksijen değeri yüksektir.

Bölgedeki derelerde ise ıslah çalışmaları halihazırda devam etmektedir. Cendere’de Kurumumuz 150 m dere ıslahı yapmış, Ayazağa Deresi’nde ise şu ana kadar 140 m dere ıslahı sona ermiştir. 130 m’lik kısımda ise dere ıslahı çalışmalarına devam edilmektedir. Yine Ayazağa Deresi’nde 270 m atıksu kolektör imalatı gerçekleştirilmiştir. Bölgedeki derelerde ise ıslah çalışmaları halihazırda devam etmektedir. Cendere’de Kurumumuz 150 m dere ıslahı yapmış, Ayazağa Deresi’nde ise şu ana kadar 140 m dere ıslahı sona ermiştir. 130 m’lik kısımda ise dere ıslahı çalışmalarına devam edilmektedir. Yine Ayazağa Deresi’nde 270 m atıksu kolektör imalatı gerçekleştirilmiştir.

Kurumumuz Kağıthane Deresi ve kollarında, Cendere ve kollarında, Ayazağa ile Göktürk derelerinde son 3 yıl içerisinde 52 bin 186 metre dere temizliği yaparken, bu derelerden yaklaşık 152 bin 715 m3 teressubat çıkarmıştır. Kurumumuz Kağıthane Deresi ve kollarında, Cendere ve kollarında, Ayazağa ile Göktürk derelerinde son 3 yıl içerisinde 52 bin 186 metre dere temizliği yaparken, bu derelerden yaklaşık 152 bin 715 m3 teressubat çıkarmıştır.