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İSKİ: Haliç’e hiçbir şekilde atıksu deşarjı bulunmamaktadır
İSKİ: Haliç’e hiçbir şekilde atıksu deşarjı bulunmamaktadır
İSKİ'den narıtma tesislerinin çalıştırılmaması ve bölgedeki derelerde ıslah yapılmaması nedeniyle Haliç’in suyunun kahverengiye büründüğü iddialarına ilişkin... 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T01:52+0300
2022-06-09T01:52+0300
türkiye
atık
iski
istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)
istanbul
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
haliç
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Basına yansıyan bazı haberlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) arıtma tesislerini çalıştırmaması ve bölgedeki derelerde ıslah yapılmaması nedeniyle Haliç’in suyunun kahverengiye büründüğü iddia edildi.İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) konuya ilişkin açıklama yapıldı. Söz konusu iddiaların hatırlatıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
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atık, iski, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), istanbul, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), haliç

İSKİ: Haliç’e hiçbir şekilde atıksu deşarjı bulunmamaktadır

01:52 09.06.2022
© Fotoğraf : DHAİSKİ
İSKİ - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2022
© Fotoğraf : DHA
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İSKİ'den narıtma tesislerinin çalıştırılmaması ve bölgedeki derelerde ıslah yapılmaması nedeniyle Haliç’in suyunun kahverengiye büründüğü iddialarına ilişkin, "Haliç’e hiç bir şekilde atıksu deşarjı bulunmamaktadır" açıklaması yapıldı.
Basına yansıyan bazı haberlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) arıtma tesislerini çalıştırmaması ve bölgedeki derelerde ıslah yapılmaması nedeniyle Haliç’in suyunun kahverengiye büründüğü iddia edildi.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) konuya ilişkin açıklama yapıldı. Söz konusu iddiaların hatırlatıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki; İstanbul’da tüm atıksu arıtma tesisleri çalışır vaziyette olup, 7/24 esasıyla İstanbullulara hizmet vermektedir.
Haliç’i kuşaklayan Kuzey ve Güney Haliç kolektörleri vasıtasıyla toplanan atıksular, Baltalimanı ve Yenikapı Atıksu Arıtma Tesislerine iletilmekte olup Haliç’e hiç bir şekilde atıksu deşarjı bulunmamaktadır.
Öte yandan Haliç'teki çözünmüş oksijen değerleri hem online hem de suyun dibinden ve yüzeyinden numuneler alınarak devamlı takip edilmektedir.
Ölçüm sonuçlarına göre Haliç'in oksijen değeri yüksektir.
Bölgedeki derelerde ise ıslah çalışmaları halihazırda devam etmektedir. Cendere’de Kurumumuz 150 m dere ıslahı yapmış, Ayazağa Deresi’nde ise şu ana kadar 140 m dere ıslahı sona ermiştir. 130 m’lik kısımda ise dere ıslahı çalışmalarına devam edilmektedir. Yine Ayazağa Deresi’nde 270 m atıksu kolektör imalatı gerçekleştirilmiştir.
Kurumumuz Kağıthane Deresi ve kollarında, Cendere ve kollarında, Ayazağa ile Göktürk derelerinde son 3 yıl içerisinde 52 bin 186 metre dere temizliği yaparken, bu derelerden yaklaşık 152 bin 715 m3 teressubat çıkarmıştır.
Diğer taraftan İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü ve İSKİ, Haliç’teki çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.
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