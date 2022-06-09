https://tr.sputniknews.com/20220609/iskur-ve-abden-is-birligi-genc-issizlere-195-milyon-euro-destek-1057198879.html

İŞKUR ve AB'den iş birliği: Genç işsizlere 19.5 milyon euro destek

İŞKUR ve AB'den iş birliği: Genç işsizlere 19.5 milyon euro destek

İŞKUR ve AB iş birliğiyle iş gücü piyasası desteklenecek. Gençlere yönelik programla istihdam artırılacak. Toplam, 19 milyon 500 bin euro destek verilecek. 09.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-09T16:42+0300

2022-06-09T16:42+0300

2022-06-09T16:47+0300

işkur

ab

ekonomi

istihdam

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1044847523_0:0:942:531_1920x0_80_0_0_ea7a06808c8751d05bcdd53a3c0b58f2.jpg

İŞKUR ve Avrupa Birliği (AB), istihdamı destekleme konusunda iş birliğine gitti.‘Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Programı’ hayata geçirildi. Programla, gençlerin istihdam edilebilirliği ve iş gücüne katılımının artırılması hedefleniyor.Profesör Doktor Lutfihak Alpkan iş birliğine ilişkin “Türkiye'de gençleri eğitime istihdama ya da iş aramaya yönlendirmek için bu ve benzeri projeleri yapmak ve desteklemekte yine ülkemizde bakanlığımızın görevi veya koordinasyon olarak karşımıza çıkıyor” diye konuştu.Türkiye'de eğitime ve istihdama dahil olmayan 15-24 yaş arası nüfus 2.9 milyon.İŞKUR Genel Müdürü Oğuz Kağan Güldoğan “Projemiz teknik destek ve hibe destek olmak üzere iki bileşenden oluşuyor, toplamda 19 buçuk milyon avroluk bütçeye sahip” dedi.Projeyle 17 milyon euro hibe desteği sağlanacak. Teknik destek için de 2 buçuk 5 milyon euro verilecek, hibe desteği 12 ay, teknik destek ise 30 ay sürecek.Hibe projelerinin değerlendirme sürecinin bu sene sonunda tamamlanması öngörülüyor. Projeyle pek çok gence ulaşılması amaçlanıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220530/bes-gunden-fazla-hastalananlar-iskur-programindan-cikartilacak-1056801836.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

işkur, ab, istihdam