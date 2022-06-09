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İŞKUR ve AB'den iş birliği: Genç işsizlere 19.5 milyon euro destek
İŞKUR ve AB'den iş birliği: Genç işsizlere 19.5 milyon euro destek
İŞKUR ve AB iş birliğiyle iş gücü piyasası desteklenecek. Gençlere yönelik programla istihdam artırılacak. Toplam, 19 milyon 500 bin euro destek verilecek. 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T16:42+0300
2022-06-09T16:47+0300
işkur
ab
ekonomi
istihdam
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İŞKUR ve Avrupa Birliği (AB), istihdamı destekleme konusunda iş birliğine gitti.‘Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Programı’ hayata geçirildi. Programla, gençlerin istihdam edilebilirliği ve iş gücüne katılımının artırılması hedefleniyor.Profesör Doktor Lutfihak Alpkan iş birliğine ilişkin “Türkiye'de gençleri eğitime istihdama ya da iş aramaya yönlendirmek için bu ve benzeri projeleri yapmak ve desteklemekte yine ülkemizde bakanlığımızın görevi veya koordinasyon olarak karşımıza çıkıyor” diye konuştu.Türkiye'de eğitime ve istihdama dahil olmayan 15-24 yaş arası nüfus 2.9 milyon.İŞKUR Genel Müdürü Oğuz Kağan Güldoğan “Projemiz teknik destek ve hibe destek olmak üzere iki bileşenden oluşuyor, toplamda 19 buçuk milyon avroluk bütçeye sahip” dedi.Projeyle 17 milyon euro hibe desteği sağlanacak. Teknik destek için de 2 buçuk 5 milyon euro verilecek, hibe desteği 12 ay, teknik destek ise 30 ay sürecek.Hibe projelerinin değerlendirme sürecinin bu sene sonunda tamamlanması öngörülüyor. Projeyle pek çok gence ulaşılması amaçlanıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220530/bes-gunden-fazla-hastalananlar-iskur-programindan-cikartilacak-1056801836.html
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işkur, ab, istihdam

İŞKUR ve AB'den iş birliği: Genç işsizlere 19.5 milyon euro destek

16:42 09.06.2022 (güncellendi: 16:47 09.06.2022)
© DHAAnkara İŞKUR Genel Müdürlüğü
Ankara İŞKUR Genel Müdürlüğü - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2022
© DHA
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İŞKUR ve AB iş birliğiyle iş gücü piyasası desteklenecek. Gençlere yönelik programla istihdam artırılacak. Toplam, 19 milyon 500 bin euro destek verilecek.
İŞKUR ve Avrupa Birliği (AB), istihdamı destekleme konusunda iş birliğine gitti.
‘Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Programı’ hayata geçirildi. Programla, gençlerin istihdam edilebilirliği ve iş gücüne katılımının artırılması hedefleniyor.
Profesör Doktor Lutfihak Alpkan iş birliğine ilişkin “Türkiye'de gençleri eğitime istihdama ya da iş aramaya yönlendirmek için bu ve benzeri projeleri yapmak ve desteklemekte yine ülkemizde bakanlığımızın görevi veya koordinasyon olarak karşımıza çıkıyor” diye konuştu.
Türkiye'de eğitime ve istihdama dahil olmayan 15-24 yaş arası nüfus 2.9 milyon.
İŞKUR Genel Müdürü Oğuz Kağan Güldoğan “Projemiz teknik destek ve hibe destek olmak üzere iki bileşenden oluşuyor, toplamda 19 buçuk milyon avroluk bütçeye sahip” dedi.
Projeyle 17 milyon euro hibe desteği sağlanacak. Teknik destek için de 2 buçuk 5 milyon euro verilecek, hibe desteği 12 ay, teknik destek ise 30 ay sürecek.
Hibe projelerinin değerlendirme sürecinin bu sene sonunda tamamlanması öngörülüyor. Projeyle pek çok gence ulaşılması amaçlanıyor.
İŞKUR - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2022
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