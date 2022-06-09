https://tr.sputniknews.com/20220609/istanbul-ve-trakya-icin-kuvvetli-yagis-uyarisi-1057176348.html
İstanbul ve Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı
İstanbul ve Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı
Meteoroloji, İstanbul'un Çatalca ve Silivri ilçeleri ile Trakya için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T07:31+0300
2022-06-09T07:31+0300
2022-06-09T07:31+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul'un Çatalca ve Silivri ilçeleri ile Trakya için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.Yağışın, öğle saatlerinden itibaren etkili olmasının beklendiği belirtildi.MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, öğle saatlerinden itibaren İstanbul'un Çatalca ve Silivri ilçeleri ile Trakya'da (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) beklenen sağanak ve gök gürültülü yağışların yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.
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hava durumu, istanbul hava durumu
İstanbul ve Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı
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Meteoroloji, İstanbul'un Çatalca ve Silivri ilçeleri ile Trakya için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul'un Çatalca ve Silivri ilçeleri ile Trakya için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
Yağışın, öğle saatlerinden itibaren etkili olmasının beklendiği belirtildi.
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, öğle saatlerinden itibaren İstanbul'un Çatalca ve Silivri ilçeleri ile Trakya'da (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) beklenen sağanak ve gök gürültülü yağışların yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.
Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.