Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220609/istanbul-ve-trakya-icin-kuvvetli-yagis-uyarisi-1057176348.html
İstanbul ve Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı
İstanbul ve Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı
Meteoroloji, İstanbul'un Çatalca ve Silivri ilçeleri ile Trakya için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T07:31+0300
2022-06-09T07:31+0300
yaşam
hava durumu
istanbul hava durumu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/16/1051039805_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_c5828a8e5ebd123834c9878851891652.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul'un Çatalca ve Silivri ilçeleri ile Trakya için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.Yağışın, öğle saatlerinden itibaren etkili olmasının beklendiği belirtildi.MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, öğle saatlerinden itibaren İstanbul'un Çatalca ve Silivri ilçeleri ile Trakya'da (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) beklenen sağanak ve gök gürültülü yağışların yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/16/1051039805_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_3a918a049a6bc082f8807480b4377c90.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hava durumu, istanbul hava durumu

İstanbul ve Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı

07:31 09.06.2022
© AAYağmur, yağış
Yağmur, yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2022
© AA
Abone olTelegram
Meteoroloji, İstanbul'un Çatalca ve Silivri ilçeleri ile Trakya için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul'un Çatalca ve Silivri ilçeleri ile Trakya için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
Yağışın, öğle saatlerinden itibaren etkili olmasının beklendiği belirtildi.
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, öğle saatlerinden itibaren İstanbul'un Çatalca ve Silivri ilçeleri ile Trakya'da (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) beklenen sağanak ve gök gürültülü yağışların yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.
Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала