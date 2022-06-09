https://tr.sputniknews.com/20220609/izmir-aciklarinda-34-gocmen-kurtarildi--1057175594.html
İzmir açıklarında 34 göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 34 göçmen kurtarıldı
İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 34 düzensiz göçmen görevlendirilen Sahil Güvenlik ekiplerince... 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T04:11+0300
2022-06-09T04:11+0300
2022-06-09T04:11+0300
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göçmen
kaçak göçmen
göçmen krizi
bot
izmir
sahil güvenlik
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 7 Haziran saat 01.15 sıralarında, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen lastik bot içerisindeki 34 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu (TCSG-912) tarafından kurtarıldı.Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220608/icisleri-bakanligi-yilbasindan-bu-yana-sinir-disi-edilen-duzensiz-gocmen-sayisi-34-bin-112-1057130436.html
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göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, bot, izmir, sahil güvenlik
İzmir açıklarında 34 göçmen kurtarıldı
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İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 34 düzensiz göçmen görevlendirilen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 7 Haziran saat 01.15 sıralarında, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen lastik bot içerisindeki 34 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu (TCSG-912) tarafından kurtarıldı.
Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.