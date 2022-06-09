https://tr.sputniknews.com/20220609/kadikoy-belediyesine-haciz-geldi-1057212529.html

Kadıköy Belediyesi'ne haciz geldi

Kadıköy Belediyesi'ne haciz geldi

Kadıköy Belediyesinin 2 milyon 156 bin 145 liralık borcu nedeniyle Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın makam odasındaki eşya haczedildi. 09.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-09T23:07+0300

2022-06-09T23:07+0300

2022-06-09T23:15+0300

haciz

kadıköy belediyesi

türkiye

belediye başkanı

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Alınan bilgiye göre, Kadıköy Belediyesi'nin V.A, H.K, S.K, F.F. ve S.G'ye 2 milyon 156 bin 145 lira tutarındaki borcundan dolayı, mahkemenin kararı doğrultusunda Belediye Başkanı Odabaşı'nın makam odasında haciz işlemleri yapıldı.Polis ekipleriyle belediye binasına giden icra memurları, karar doğrultusunda Odabaşı'nın makam odasında eşya tespitinde bulundu.Tespitin ardından makam odasındaki yemek masası ve koltuklar haczedildi.Muhafaza altına alınan mallar yediemine bırakıldı.

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haciz, kadıköy belediyesi, belediye başkanı