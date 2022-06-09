https://tr.sputniknews.com/20220609/kadikoy-belediyesine-haciz-geldi-1057212529.html
Kadıköy Belediyesi'ne haciz geldi
Kadıköy Belediyesi'ne haciz geldi
Kadıköy Belediyesinin 2 milyon 156 bin 145 liralık borcu nedeniyle Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın makam odasındaki eşya haczedildi. 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T23:07+0300
2022-06-09T23:07+0300
2022-06-09T23:15+0300
haciz
kadıköy belediyesi
türkiye
belediye başkanı
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Alınan bilgiye göre, Kadıköy Belediyesi'nin V.A, H.K, S.K, F.F. ve S.G'ye 2 milyon 156 bin 145 lira tutarındaki borcundan dolayı, mahkemenin kararı doğrultusunda Belediye Başkanı Odabaşı'nın makam odasında haciz işlemleri yapıldı.Polis ekipleriyle belediye binasına giden icra memurları, karar doğrultusunda Odabaşı'nın makam odasında eşya tespitinde bulundu.Tespitin ardından makam odasındaki yemek masası ve koltuklar haczedildi.Muhafaza altına alınan mallar yediemine bırakıldı.
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haciz, kadıköy belediyesi, belediye başkanı
Kadıköy Belediyesi'ne haciz geldi
23:07 09.06.2022 (güncellendi: 23:15 09.06.2022) Abone ol
Kadıköy Belediyesinin 2 milyon 156 bin 145 liralık borcu nedeniyle Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın makam odasındaki eşya haczedildi.
Alınan bilgiye göre, Kadıköy Belediyesi'nin V.A, H.K, S.K, F.F. ve S.G'ye 2 milyon 156 bin 145 lira tutarındaki borcundan dolayı, mahkemenin kararı doğrultusunda Belediye Başkanı Odabaşı'nın makam odasında haciz işlemleri yapıldı.
Polis ekipleriyle belediye binasına giden icra memurları, karar doğrultusunda Odabaşı'nın makam odasında eşya tespitinde bulundu.
Tespitin ardından makam odasındaki yemek masası ve koltuklar haczedildi.
Muhafaza altına alınan mallar yediemine bırakıldı.