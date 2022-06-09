https://tr.sputniknews.com/20220609/kocaelide-14-yasindaki-kiz-cocuguna-cinsel-istismar-iddiasiyla-gozaltina-alinan-kisi-tutuklandi-1057207026.html
Kocaeli'de '14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar' iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı
Kocaeli'de '14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar' iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı
Kocaeli'de halk otobüsünde 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kişi tutuklandı. 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T20:25+0300
2022-06-09T20:25+0300
2022-06-09T20:25+0300
türkiye
çocuklara yönelik cinsel istismar
kocaeli
çocuk istismarı
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İzmit Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, dün halk otobüsünde bir kişinin 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine çalışma başlattı.Polis, kimliğini belirlediği şüpheli M.Ş'yi gözaltına aldı.Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.Savcılıktaki sorgusu sonrasında nöbetçi hakimliğe çıkarılan M.Ş. tutuklandı.
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çocuklara yönelik cinsel istismar, kocaeli, çocuk istismarı
Kocaeli'de '14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar' iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı
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Kocaeli'de halk otobüsünde 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kişi tutuklandı.
İzmit Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, dün halk otobüsünde bir kişinin 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine çalışma başlattı.
Polis, kimliğini belirlediği şüpheli M.Ş'yi gözaltına aldı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
Savcılıktaki sorgusu sonrasında nöbetçi hakimliğe çıkarılan M.Ş. tutuklandı.