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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220609/kremlin-rusya-dogalgazi-ruble-olarak-odemeyi-reddeden-sirketlerin-tumune-gaz-akisini-kesti-1057203127.html
Kremlin: Rusya, doğalgazı ruble olarak ödemeyi reddeden şirketlerin tümüne gaz akışını kesti
Kremlin: Rusya, doğalgazı ruble olarak ödemeyi reddeden şirketlerin tümüne gaz akışını kesti
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yeni kurallara göre ödeme yapmayı reddeden tüm Batılı şirketlere gaz akışının daha önce zaten durdurulduğunu belirterek, geri... 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T18:48+0300
2022-06-09T18:54+0300
kremlin
ukrayna krizi
gaz
ruble
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Dost olmayan ülkelere gaz akışının durdurulmasının gündemde olup olmadığı’ sorusunu yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Peskov, “Hayır, her şeyi yoluna koyduk. Her şey artık kararnamede belirtilen yeni sisteme göre çalışıyor” dedi.Daha önce, Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, Rusya’nın ‘dost olmayan ülkelerin’ tümüne gaz akışını durduracağını söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20220530/hollanda-ve-danimarka-rus-gazi-icin-rubleyle-odeme-yapmayi-reddetti-1056820748.html
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kremlin, gaz, ruble

Kremlin: Rusya, doğalgazı ruble olarak ödemeyi reddeden şirketlerin tümüne gaz akışını kesti

18:48 09.06.2022 (güncellendi: 18:54 09.06.2022)
© AFP 2022 / EVGENIA NOVOZHENINADmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2022
© AFP 2022 / EVGENIA NOVOZHENINA
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yeni kurallara göre ödeme yapmayı reddeden tüm Batılı şirketlere gaz akışının daha önce zaten durdurulduğunu belirterek, geri kalan şirketler Rus doğalgazını ruble olarak ödedikleri için yeni bir ‘durdurma’ planının söz konusu olmadığını kaydetti.
Dost olmayan ülkelere gaz akışının durdurulmasının gündemde olup olmadığı’ sorusunu yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Peskov, “Hayır, her şeyi yoluna koyduk. Her şey artık kararnamede belirtilen yeni sisteme göre çalışıyor” dedi.
Daha önce, Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, Rusya’nın ‘dost olmayan ülkelerin’ tümüne gaz akışını durduracağını söylemişti.
Rusya - doğalgaz - ruble - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2022
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