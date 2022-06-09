https://tr.sputniknews.com/20220609/kremlin-rusya-dogalgazi-ruble-olarak-odemeyi-reddeden-sirketlerin-tumune-gaz-akisini-kesti-1057203127.html

Kremlin: Rusya, doğalgazı ruble olarak ödemeyi reddeden şirketlerin tümüne gaz akışını kesti

Kremlin: Rusya, doğalgazı ruble olarak ödemeyi reddeden şirketlerin tümüne gaz akışını kesti

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yeni kurallara göre ödeme yapmayı reddeden tüm Batılı şirketlere gaz akışının daha önce zaten durdurulduğunu belirterek, geri... 09.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-09T18:48+0300

2022-06-09T18:48+0300

2022-06-09T18:54+0300

kremlin

ukrayna krizi

gaz

ruble

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Dost olmayan ülkelere gaz akışının durdurulmasının gündemde olup olmadığı’ sorusunu yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Peskov, “Hayır, her şeyi yoluna koyduk. Her şey artık kararnamede belirtilen yeni sisteme göre çalışıyor” dedi.Daha önce, Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, Rusya’nın ‘dost olmayan ülkelerin’ tümüne gaz akışını durduracağını söylemişti.

https://tr.sputniknews.com/20220530/hollanda-ve-danimarka-rus-gazi-icin-rubleyle-odeme-yapmayi-reddetti-1056820748.html

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kremlin, gaz, ruble