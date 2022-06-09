https://tr.sputniknews.com/20220609/kremlin-rusya-dogalgazi-ruble-olarak-odemeyi-reddeden-sirketlerin-tumune-gaz-akisini-kesti-1057203127.html
Kremlin: Rusya, doğalgazı ruble olarak ödemeyi reddeden şirketlerin tümüne gaz akışını kesti
Kremlin: Rusya, doğalgazı ruble olarak ödemeyi reddeden şirketlerin tümüne gaz akışını kesti
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yeni kurallara göre ödeme yapmayı reddeden tüm Batılı şirketlere gaz akışının daha önce zaten durdurulduğunu belirterek, geri... 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T18:48+0300
2022-06-09T18:48+0300
2022-06-09T18:54+0300
kremlin
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gaz
ruble
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Dost olmayan ülkelere gaz akışının durdurulmasının gündemde olup olmadığı’ sorusunu yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Peskov, “Hayır, her şeyi yoluna koyduk. Her şey artık kararnamede belirtilen yeni sisteme göre çalışıyor” dedi.Daha önce, Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, Rusya’nın ‘dost olmayan ülkelerin’ tümüne gaz akışını durduracağını söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20220530/hollanda-ve-danimarka-rus-gazi-icin-rubleyle-odeme-yapmayi-reddetti-1056820748.html
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kremlin, gaz, ruble
Kremlin: Rusya, doğalgazı ruble olarak ödemeyi reddeden şirketlerin tümüne gaz akışını kesti
18:48 09.06.2022 (güncellendi: 18:54 09.06.2022) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yeni kurallara göre ödeme yapmayı reddeden tüm Batılı şirketlere gaz akışının daha önce zaten durdurulduğunu belirterek, geri kalan şirketler Rus doğalgazını ruble olarak ödedikleri için yeni bir ‘durdurma’ planının söz konusu olmadığını kaydetti.
Dost olmayan ülkelere gaz akışının durdurulmasının gündemde olup olmadığı’ sorusunu yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Peskov, “Hayır, her şeyi yoluna koyduk. Her şey artık kararnamede belirtilen yeni sisteme göre çalışıyor” dedi.
Daha önce, Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, Rusya’nın ‘dost olmayan ülkelerin’ tümüne gaz akışını durduracağını söylemişti.