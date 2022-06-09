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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220609/kremlin-ukrayna-tahilinin-turkiye-ya-da-baska-ulkelere-tedarikine-iliskin-anlasma-yapilmis-degil---1057194113.html
Kremlin: Ukrayna tahılının Türkiye ya da başka ülkelere tedarikine ilişkin anlaşma yapılmış değil
Kremlin: Ukrayna tahılının Türkiye ya da başka ülkelere tedarikine ilişkin anlaşma yapılmış değil
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna topraklarında üretilen tahılın Türkiye ya da Ortadoğu ülkelerine satışı konusunda anlaşmalar yapıldığı yönündeki... 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T15:21+0300
2022-06-09T15:21+0300
ukrayna krizi
kremlin
ukrayna
dmitriy peskov
tahıl
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Kremlin Sözcüsü Peskov’a, Ukrayna’da Rusya güçlerinin denetiminde olan Melitopol’den tahıl yüklü trenlerin Kırım’a doğru yola çıktığı, tahılın buradan da Türkiye ve Ortadoğu ülkelerine tedarik edilebileceği yönündeki haberler soruldu. Peskov, bu ülkelerle tahıl satışına ilişkin bir anlaşma yapılıp yapılmadığına ilişkin, Ukrayna tahılının ülkeden güvenli bir biçimde çıkarılması konusunda bir anlaşmaya varılmadığını söyledi: “Hayır, henüz kesin bir anlaşmaya varılmadı, çalışmalar devam ediyor.” Kremlin Sözcüsü, tahılın Melitopol’den Kırım’a gönderildiği yönündeki haberleri de doğrulayamayacağını, bu konuda bilgi sahibi olmadığını kaydetti. ‘Ukrayna’da Rus ordusunun denetimine geçen bölgelerde Ukraynaca hâlâ devlet dili’ Peskov bir başka soru karşısında da, Ukrayna’da Rusya ordusunun denetimine geçen bölgelerde Ukraynacanın devlet dili olma statüsünün korunduğunu söyledi, ancak bu konuda nihai kararı buralarda yaşayan halkın vereceğini kaydetti. ‘Ukrayna’da operasyon, belirlenen hedeflere ne zaman ulaşılırsa o zaman sona erecek’ Kremlin Sözcüsü, Ukrayna’da sürdürülen askeri operasyonun ne zaman sona ereceğine ilişkin soru karşısında, “Devlet Başkanı (Vladimir) Putin, özel askeri operasyonda ulaşılması gereken hedefleri belirledi. Söz konusu hedeflere ulaşılması, özel askeri operasyonun sona erdiği anlamına gelecek” dedi. Peskov, ‘Ukrayna’da mevcut rejim ülkenin başında kalmaya devam ettiği sürece özel askeri operasyonun sona erdiğini söylemenin mümkün olup olmayacağı’ sorusunaysa, “Bu soruyu yorumsuz bırakacağım” yanıtını verdi.
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kremlin, ukrayna, dmitriy peskov, tahıl

Kremlin: Ukrayna tahılının Türkiye ya da başka ülkelere tedarikine ilişkin anlaşma yapılmış değil

15:21 09.06.2022
© Sputnik / Artem Kreminsky / Fotoğraf bankasına girTahıl
Tahıl - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2022
© Sputnik / Artem Kreminsky
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna topraklarında üretilen tahılın Türkiye ya da Ortadoğu ülkelerine satışı konusunda anlaşmalar yapıldığı yönündeki doğrulamadı.
Kremlin Sözcüsü Peskov’a, Ukrayna’da Rusya güçlerinin denetiminde olan Melitopol’den tahıl yüklü trenlerin Kırım’a doğru yola çıktığı, tahılın buradan da Türkiye ve Ortadoğu ülkelerine tedarik edilebileceği yönündeki haberler soruldu.
Peskov, bu ülkelerle tahıl satışına ilişkin bir anlaşma yapılıp yapılmadığına ilişkin, Ukrayna tahılının ülkeden güvenli bir biçimde çıkarılması konusunda bir anlaşmaya varılmadığını söyledi: “Hayır, henüz kesin bir anlaşmaya varılmadı, çalışmalar devam ediyor.”
Kremlin Sözcüsü, tahılın Melitopol’den Kırım’a gönderildiği yönündeki haberleri de doğrulayamayacağını, bu konuda bilgi sahibi olmadığını kaydetti.

‘Ukrayna’da Rus ordusunun denetimine geçen bölgelerde Ukraynaca hâlâ devlet dili’

Peskov bir başka soru karşısında da, Ukrayna’da Rusya ordusunun denetimine geçen bölgelerde Ukraynacanın devlet dili olma statüsünün korunduğunu söyledi, ancak bu konuda nihai kararı buralarda yaşayan halkın vereceğini kaydetti.

‘Ukrayna’da operasyon, belirlenen hedeflere ne zaman ulaşılırsa o zaman sona erecek’

Kremlin Sözcüsü, Ukrayna’da sürdürülen askeri operasyonun ne zaman sona ereceğine ilişkin soru karşısında, “Devlet Başkanı (Vladimir) Putin, özel askeri operasyonda ulaşılması gereken hedefleri belirledi. Söz konusu hedeflere ulaşılması, özel askeri operasyonun sona erdiği anlamına gelecek” dedi.
Peskov, ‘Ukrayna’da mevcut rejim ülkenin başında kalmaya devam ettiği sürece özel askeri operasyonun sona erdiğini söylemenin mümkün olup olmayacağı’ sorusunaysa, “Bu soruyu yorumsuz bırakacağım” yanıtını verdi.
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