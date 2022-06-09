Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220609/meral-aksener-kilicdaroglundan-ozur-diledi-1057193718.html
Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi
Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral’ın Aleviler hakkında yaptığı yorum nedeniyle Alevilerden ve CHP Genel... 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T15:09+0300
2022-06-09T15:10+0300
politika
meral akşener
kemal kılıçdaroğlu
özür
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/11/1050901134_0:0:760:429_1920x0_80_0_0_3b40fc097270968fea5330f3dcf37f40.jpg
Sakarya'da halka seslenen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Hz. Ali'yi sevenlerin incinmesine müsaade etmeyeceğim gibi onların üzülmesine, incinmesine çok üzüldüğümü ifade ediyor ve tekrar Sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere her bir kardeşimden ayrı ayrı özür diliyorum." diye konuştu.Halil Oran, disipline sevk edilmiştiİYİ Parti TBMM Grup Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada; Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın TBMM Parti Disiplin Kurulu'na oy birliği ile karar verildiği bilgisi paylaşıldı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/11/1050901134_67:0:667:450_1920x0_80_0_0_92f44dcd2342a21ff10da4be1d0e55f6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
meral akşener, kemal kılıçdaroğlu, özür

Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi

15:09 09.06.2022 (güncellendi: 15:10 09.06.2022)
© Fotoğraf : CHP Genel Merkezi Kemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener
Kemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2022
© Fotoğraf : CHP Genel Merkezi
Abone olTelegram
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral’ın Aleviler hakkında yaptığı yorum nedeniyle Alevilerden ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan özür diledi.
Sakarya'da halka seslenen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Hz. Ali'yi sevenlerin incinmesine müsaade etmeyeceğim gibi onların üzülmesine, incinmesine çok üzüldüğümü ifade ediyor ve tekrar Sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere her bir kardeşimden ayrı ayrı özür diliyorum." diye konuştu.

Halil Oran, disipline sevk edilmişti

İYİ Parti TBMM Grup Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada; Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın TBMM Parti Disiplin Kurulu'na oy birliği ile karar verildiği bilgisi paylaşıldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала