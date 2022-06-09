https://tr.sputniknews.com/20220609/meral-aksener-kilicdaroglundan-ozur-diledi-1057193718.html
Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi
Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral’ın Aleviler hakkında yaptığı yorum nedeniyle Alevilerden ve CHP Genel... 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T15:09+0300
2022-06-09T15:09+0300
2022-06-09T15:10+0300
politika
meral akşener
kemal kılıçdaroğlu
özür
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/11/1050901134_0:0:760:429_1920x0_80_0_0_3b40fc097270968fea5330f3dcf37f40.jpg
Sakarya'da halka seslenen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Hz. Ali'yi sevenlerin incinmesine müsaade etmeyeceğim gibi onların üzülmesine, incinmesine çok üzüldüğümü ifade ediyor ve tekrar Sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere her bir kardeşimden ayrı ayrı özür diliyorum." diye konuştu.Halil Oran, disipline sevk edilmiştiİYİ Parti TBMM Grup Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada; Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın TBMM Parti Disiplin Kurulu'na oy birliği ile karar verildiği bilgisi paylaşıldı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/11/1050901134_67:0:667:450_1920x0_80_0_0_92f44dcd2342a21ff10da4be1d0e55f6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
meral akşener, kemal kılıçdaroğlu, özür
Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi
15:09 09.06.2022 (güncellendi: 15:10 09.06.2022) Abone ol
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral’ın Aleviler hakkında yaptığı yorum nedeniyle Alevilerden ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan özür diledi.
Sakarya'da halka seslenen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Hz. Ali'yi sevenlerin incinmesine müsaade etmeyeceğim gibi onların üzülmesine, incinmesine çok üzüldüğümü ifade ediyor ve tekrar Sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere her bir kardeşimden ayrı ayrı özür diliyorum." diye konuştu.
Halil Oran, disipline sevk edilmişti
İYİ Parti TBMM Grup Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada; Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın TBMM Parti Disiplin Kurulu'na oy birliği ile karar verildiği bilgisi paylaşıldı.