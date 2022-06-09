https://tr.sputniknews.com/20220609/meral-aksener-kilicdaroglundan-ozur-diledi-1057193718.html

Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi

Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral’ın Aleviler hakkında yaptığı yorum nedeniyle Alevilerden ve CHP Genel... 09.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-09T15:09+0300

2022-06-09T15:09+0300

2022-06-09T15:10+0300

politika

meral akşener

kemal kılıçdaroğlu

özür

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Sakarya'da halka seslenen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Hz. Ali'yi sevenlerin incinmesine müsaade etmeyeceğim gibi onların üzülmesine, incinmesine çok üzüldüğümü ifade ediyor ve tekrar Sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere her bir kardeşimden ayrı ayrı özür diliyorum." diye konuştu.Halil Oran, disipline sevk edilmiştiİYİ Parti TBMM Grup Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada; Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın TBMM Parti Disiplin Kurulu'na oy birliği ile karar verildiği bilgisi paylaşıldı.

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meral akşener, kemal kılıçdaroğlu, özür