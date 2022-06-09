https://tr.sputniknews.com/20220609/merkez-bankasi-rezervleri-156-milyon-dolar-azaldi-1057193928.html
Merkez Bankası rezervleri 156 milyon dolar azaldı
Merkez Bankası rezervleri 156 milyon dolar azaldı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 3 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 156 milyon dolar azalarak 102 milyar 741 milyon dolara... 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T15:15+0300
2022-06-09T15:15+0300
2022-06-09T15:15+0300
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TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.Buna göre, 3 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 175 milyon dolar artarak 61 milyar 460 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 27 Mayıs'ta 61 milyar 285 milyon dolar seviyesindeydi.Söz konusu dönemde altın rezervleri, 331 milyon dolar azalışla 41 milyar 611 milyon dolardan 41 milyar 280 milyon dolara geriledi.Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 3 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 156 milyon dolar azalarak 102 milyar 897 milyon dolardan 102 milyar 741 milyon dolara indi.
https://tr.sputniknews.com/20220609/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1057177857.html
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merkez bankası, dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, rezerv, altın rezervi
Merkez Bankası rezervleri 156 milyon dolar azaldı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 3 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 156 milyon dolar azalarak 102 milyar 741 milyon dolara geriledi.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 3 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 175 milyon dolar artarak 61 milyar 460 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 27 Mayıs'ta 61 milyar 285 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 331 milyon dolar azalışla 41 milyar 611 milyon dolardan 41 milyar 280 milyon dolara geriledi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 3 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 156 milyon dolar azalarak 102 milyar 897 milyon dolardan 102 milyar 741 milyon dolara indi.