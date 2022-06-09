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Meteoroloji'den uyarı: Yerel kuvvetli yağışlar 3 gün boyunca etkili olacak
Meteoroloji'den uyarı: Yerel kuvvetli yağışlar 3 gün boyunca etkili olacak
Cumartesi günü batı kesimlerden başlayarak ülkenin yeni bir yağışlı ve serin havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T23:10+0300
2022-06-09T23:10+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
yağış
sağanak yağış
uyarı
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Yerel kuvvetli yağışların Türkiye'nin çeşitli kesimlerinde yarın, cumartesi ve pazar günü devam etmesi bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, mevcut yağışların devamında cumartesi günü batı kesimlerden başlayarak ülkenin yeni bir yağışlı ve serin havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.Hafta sonu ve gelecek hafta boyunca ülkenin büyük bir bölümünde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın batı, iç ve kuzey kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının hafta sonundan başlayarak batı ve iç kesimlerde azalarak yer yer mevsim normallerinin altına düşeceği öngörülüyor.Gelecek günlerde ülkede beklenen hava durumuÜlke genelinde havanın yarın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, Marmara (Balıkesir hariç), Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Aydın, Muğla, Uşak, Kütahya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adana'nın kuzey ilçeleri ve Samsun çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.Yağışların Edirne, Kırklareli, Karabük, Kastamonu, Çorum, Bolu'nun doğusu ile Çankırı çevrelerinde ise yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Cumartesi günü yağışlıCumartesi günü havanın ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisi, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.Yağışların, Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın, Güney Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.Pazar günü ise ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.Rüzgarın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği öngörülüyor.Gelecek hafta başından itibaren de yağışların kuzey ve iç kesimler ağırlıklı olarak devam edeceği tahmin ediliyor.Yerel kuvvetli yağışlarla ilgili olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayınlayacağı hava tahmin raporları ve meteorolojik uyarıların dikkatle takip edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması önem taşıyor.
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, yağış, sağanak yağış, uyarı

Meteoroloji'den uyarı: Yerel kuvvetli yağışlar 3 gün boyunca etkili olacak

23:10 09.06.2022
© AAşemsiye, yağmur
şemsiye, yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2022
© AA
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Cumartesi günü batı kesimlerden başlayarak ülkenin yeni bir yağışlı ve serin havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.
Yerel kuvvetli yağışların Türkiye'nin çeşitli kesimlerinde yarın, cumartesi ve pazar günü devam etmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, mevcut yağışların devamında cumartesi günü batı kesimlerden başlayarak ülkenin yeni bir yağışlı ve serin havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.
Hafta sonu ve gelecek hafta boyunca ülkenin büyük bir bölümünde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın batı, iç ve kuzey kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının hafta sonundan başlayarak batı ve iç kesimlerde azalarak yer yer mevsim normallerinin altına düşeceği öngörülüyor.

Gelecek günlerde ülkede beklenen hava durumu

Ülke genelinde havanın yarın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, Marmara (Balıkesir hariç), Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Aydın, Muğla, Uşak, Kütahya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adana'nın kuzey ilçeleri ve Samsun çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.
Yağışların Edirne, Kırklareli, Karabük, Kastamonu, Çorum, Bolu'nun doğusu ile Çankırı çevrelerinde ise yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Cumartesi günü yağışlı

Cumartesi günü havanın ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisi, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Yağışların, Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın, Güney Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
Pazar günü ise ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği öngörülüyor.
Gelecek hafta başından itibaren de yağışların kuzey ve iç kesimler ağırlıklı olarak devam edeceği tahmin ediliyor.
Yerel kuvvetli yağışlarla ilgili olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayınlayacağı hava tahmin raporları ve meteorolojik uyarıların dikkatle takip edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması önem taşıyor.
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