https://tr.sputniknews.com/20220609/midyeci-ahmet-calisanlarinin-maasini-712-euroya-sabitledi-1057186951.html

Midyeci Ahmet, çalışanlarının en düşük maaşını 712 euro'ya sabitledi

Midyeci Ahmet, çalışanlarının en düşük maaşını 712 euro'ya sabitledi

Midyeci Ahmet, tüm çalışanlarına dövize endeksli maaş vereceğini duyurdu. Midyeci Ahmet'te bundan sonra en düşük personel maaşı 712 euro olacak. 09.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-09T12:57+0300

2022-06-09T12:57+0300

2022-06-09T13:03+0300

türkiye

midye

euro

maaş

midyeci ahmet

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Instagram hesabından açıklama yapan Midyeci Ahmet "Kura bir müdahalede Midyeci Ahmet'ten. Yunanistan'daki fabrikamızda çalışan arkadaşlarımız 712 euro alıyor. İstanbul'da İkitelli fabrikamızda çalışan arkadaşlarımız da minimum 712 euro alacak" dedi.Midyeci Ahmet'in paylaşımındaki açıklamaları şöyle: "Evet yanlış duymadınız bundan sonra Midyeci Ahmet ailesinde çalışan iş arkadaşlarımız, dövize endeksli maaş alacaktır. Bizimle çalışan arkadaşlarımızın maaşları erimeyecek. Avrupa'da yaşayan insanlardan kendilerini geri kalmış hissetmeyecekler ve hak ettiklerini alacaklar. Çok mutluyum uzun zamandır yapmak istediğim bir şeydi. Hayırlı uğurlu olsun umarım benzeri değişiklikleri yapabilecek güçteki işletmelere örnek ve ilham oluruz. Her şey vatan için, sizi seviyorum. Bundan sonra Midyeci Ahmet'te döviz bazlı maaş" Avrupa'da üretim tesisi olarak Yunanistan'da fabrika kuran Midyeci Ahmet, Türkiye'nin yanı sıra Dubai, İngiltere, Katar, Bahreyn, Mısır, Suudi Arabistan, Almanya ve Yunanistan'da da şubeler açtı.

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midye, euro, maaş, midyeci ahmet