https://tr.sputniknews.com/20220609/midyeci-ahmet-calisanlarinin-maasini-712-euroya-sabitledi-1057186951.html
Midyeci Ahmet, çalışanlarının en düşük maaşını 712 euro'ya sabitledi
Midyeci Ahmet, çalışanlarının en düşük maaşını 712 euro'ya sabitledi
Midyeci Ahmet, tüm çalışanlarına dövize endeksli maaş vereceğini duyurdu. Midyeci Ahmet'te bundan sonra en düşük personel maaşı 712 euro olacak. 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T12:57+0300
2022-06-09T12:57+0300
2022-06-09T13:03+0300
türkiye
midye
euro
maaş
midyeci ahmet
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Instagram hesabından açıklama yapan Midyeci Ahmet "Kura bir müdahalede Midyeci Ahmet'ten. Yunanistan'daki fabrikamızda çalışan arkadaşlarımız 712 euro alıyor. İstanbul'da İkitelli fabrikamızda çalışan arkadaşlarımız da minimum 712 euro alacak" dedi.Midyeci Ahmet'in paylaşımındaki açıklamaları şöyle: "Evet yanlış duymadınız bundan sonra Midyeci Ahmet ailesinde çalışan iş arkadaşlarımız, dövize endeksli maaş alacaktır. Bizimle çalışan arkadaşlarımızın maaşları erimeyecek. Avrupa'da yaşayan insanlardan kendilerini geri kalmış hissetmeyecekler ve hak ettiklerini alacaklar. Çok mutluyum uzun zamandır yapmak istediğim bir şeydi. Hayırlı uğurlu olsun umarım benzeri değişiklikleri yapabilecek güçteki işletmelere örnek ve ilham oluruz. Her şey vatan için, sizi seviyorum. Bundan sonra Midyeci Ahmet'te döviz bazlı maaş" Avrupa'da üretim tesisi olarak Yunanistan'da fabrika kuran Midyeci Ahmet, Türkiye'nin yanı sıra Dubai, İngiltere, Katar, Bahreyn, Mısır, Suudi Arabistan, Almanya ve Yunanistan'da da şubeler açtı.
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midye, euro, maaş, midyeci ahmet
Midyeci Ahmet, çalışanlarının en düşük maaşını 712 euro'ya sabitledi
12:57 09.06.2022 (güncellendi: 13:03 09.06.2022) Abone ol
Midyeci Ahmet, tüm çalışanlarına dövize endeksli maaş vereceğini duyurdu. Midyeci Ahmet'te bundan sonra en düşük personel maaşı 712 euro olacak.
Instagram hesabından açıklama yapan Midyeci Ahmet "Kura bir müdahalede Midyeci Ahmet'ten. Yunanistan'daki fabrikamızda çalışan arkadaşlarımız 712 euro alıyor. İstanbul'da İkitelli fabrikamızda çalışan arkadaşlarımız da minimum 712 euro alacak" dedi.
Midyeci Ahmet'in paylaşımındaki açıklamaları şöyle:
"Evet yanlış duymadınız bundan sonra Midyeci Ahmet ailesinde çalışan iş arkadaşlarımız, dövize endeksli maaş alacaktır. Bizimle çalışan arkadaşlarımızın maaşları erimeyecek. Avrupa'da yaşayan insanlardan kendilerini geri kalmış hissetmeyecekler ve hak ettiklerini alacaklar. Çok mutluyum uzun zamandır yapmak istediğim bir şeydi. Hayırlı uğurlu olsun umarım benzeri değişiklikleri yapabilecek güçteki işletmelere örnek ve ilham oluruz. Her şey vatan için, sizi seviyorum. Bundan sonra Midyeci Ahmet'te döviz bazlı maaş"
Avrupa'da üretim tesisi olarak Yunanistan'da fabrika kuran Midyeci Ahmet, Türkiye'nin yanı sıra Dubai, İngiltere, Katar, Bahreyn, Mısır, Suudi Arabistan, Almanya ve Yunanistan'da da şubeler açtı.