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https://tr.sputniknews.com/20220609/mini-etegin-fikir-babasi-hayatini-kaybetti-1057201156.html
'Mini eteğin fikir babası' hayatını kaybetti
'Mini eteğin fikir babası' hayatını kaybetti
İngiltere'deki 60'lar modasını şekillendiren ve mini eteğin mucidi olarak görülen İngiliz modacı John Bates, 83 yaşında hayatını kaybetti. 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T17:48+0300
2022-06-09T17:48+0300
yaşam
mini etek
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tasarım
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İngiltere'de mikro mini elbiseler, özel dikim pantolon takımları ve tüp elbiseler gibi geniş bir yelpazeyle hatırlanan 60'lar modasını şekillendiren tasarımcılardan biri olarak görülen John Bates, 83 yaşında yaşama gözlerini yumdu.Bates'i ilgi odağı haline getiren ikonik tasarımı, 1965 televizyon dizisi 'Yenilmezler'de Diana Rigg'in giydiği deri kedi kıyafeti olmuştu. Aynı yıl Bates, kendisini moda sektöründe destekleyen ve mikro mini eteğin fikir babası olduğu iddiasını ortaya atan İngiliz Vogue editörü Marit Allen ile tanıştı.Ünlü tasarımcı sonraki yıllarda, Bates markasının iflas ettiği 1980'lerin başına kadar müzisyenlerden İngiltere kraliyet ailesinin üyelerine kadar çok sayıda ünlü kişiyi giydirmeye devam etti.Bates daha sonra moda dünyasının dışına çıkmaya karar verdi ve uzun yıllar zamanını portreler çizerek geçireceği Galler'e taşındı.2006'da Londra'daki Victoria ve Albert Müzesi, Bates'in çalışmalarına yer verilen bir sergiye ev sahipliği yaptı.
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mini etek, moda, tasarım

'Mini eteğin fikir babası' hayatını kaybetti

17:48 09.06.2022
© Fotoğraf : FlickrMini etek
Mini etek - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2022
© Fotoğraf : Flickr
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İngiltere'deki 60'lar modasını şekillendiren ve mini eteğin mucidi olarak görülen İngiliz modacı John Bates, 83 yaşında hayatını kaybetti.
İngiltere'de mikro mini elbiseler, özel dikim pantolon takımları ve tüp elbiseler gibi geniş bir yelpazeyle hatırlanan 60'lar modasını şekillendiren tasarımcılardan biri olarak görülen John Bates, 83 yaşında yaşama gözlerini yumdu.
Bates'i ilgi odağı haline getiren ikonik tasarımı, 1965 televizyon dizisi 'Yenilmezler'de Diana Rigg'in giydiği deri kedi kıyafeti olmuştu. Aynı yıl Bates, kendisini moda sektöründe destekleyen ve mikro mini eteğin fikir babası olduğu iddiasını ortaya atan İngiliz Vogue editörü Marit Allen ile tanıştı.
Ünlü tasarımcı sonraki yıllarda, Bates markasının iflas ettiği 1980'lerin başına kadar müzisyenlerden İngiltere kraliyet ailesinin üyelerine kadar çok sayıda ünlü kişiyi giydirmeye devam etti.
Bates daha sonra moda dünyasının dışına çıkmaya karar verdi ve uzun yıllar zamanını portreler çizerek geçireceği Galler'e taşındı.
2006'da Londra'daki Victoria ve Albert Müzesi, Bates'in çalışmalarına yer verilen bir sergiye ev sahipliği yaptı.
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