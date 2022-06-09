https://tr.sputniknews.com/20220609/nagehan-alci-bu-kira-duzenlemesi-kavga-cikarir---1057185407.html
Nagehan Alçı: Bu kira düzenlemesi kavga çıkarır
Nagehan Alçı: Bu kira düzenlemesi kavga çıkarır
HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, kira artış oranına getirilen yüzde 25’lik zammı eleştirdi; “Evet kira zamları almış başını gidiyordu ancak temmuz itibarı ile... 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T12:32+0300
2022-06-09T12:32+0300
2022-06-09T12:32+0300
ekonomi
ev sahibi
kiracı
ekonomi
enflasyon
kira
sözleşme
nagehan alçı
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HaberTürk yazarı Nagehan Alçı bugün kaleme aldığı yazısında kira artış oranına getirilen yüzde 25’lik zammı değerlendirdi.Alçı ayrıca kararın ardından ev sahiplerinin mevcut kiracılarla yola devam etmeyeceklerini öne sürdü:
https://tr.sputniknews.com/20220608/kira-artisina-yuzde-25-sinir-getiren-onerge-meclisten-gecti-1057147073.html
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ev sahibi , kiracı, ekonomi, enflasyon, kira, sözleşme, nagehan alçı
Nagehan Alçı: Bu kira düzenlemesi kavga çıkarır
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HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, kira artış oranına getirilen yüzde 25’lik zammı eleştirdi; “Evet kira zamları almış başını gidiyordu ancak temmuz itibarı ile böyle bir tavan artış uygulaması getirmek kira sözleşmesini haziranda, mayısta, nisanda yenilemiş olanlara büyük haksızlık değil mi?” diye sordu.
HaberTürk yazarı Nagehan Alçı bugün kaleme aldığı yazısında
kira artış oranına getirilen yüzde 25’lik zammı değerlendirdi.
“Evet kira zamları almış başını gidiyordu ancak temmuz itibarı ile böyle bir tavan artış uygulaması getirmek kira sözleşmesini haziranda, mayısta, nisanda yenilemiş olanlara büyük haksızlık değil mi?” diye soran Alçı, “Düşünsenize tesadüf bu ya, sizin kira sözleşmeniz bu ayın başı idi, yüzde 40 zam yaptınız, halbuki bir ay sonraya kalsa yüzde 25 artış olacaktı. Keza mayısta sözleşmelerini yenileyenler yüzde 33, nisanda yenileyenler yüzde 30 artırmak durumunda kaldılar. Bu insanlar isyan etmesin de ne yapsın?” diye sordu.
Alçı ayrıca kararın ardından ev sahiplerinin mevcut kiracılarla yola devam etmeyeceklerini öne sürdü:
“Ev sahipleri zaten kiracılarını çıkarıp yeni fiyatlarla kiracı bulmaya çalışıyorlardı bundan sonra artık mevcut kiracısı ile devam etmek isteyen ev sahibi hiç kalmayacak… Kısacası kira artışına bir çözüm bulma çabası önemli ve kıymetli ama bu düzenleme adaletsizlik ve kaos getirecek bir düzenleme. Kavgalar ve mahkemelerin iş yükü iyice artacak.”