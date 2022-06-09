https://tr.sputniknews.com/20220609/nato-genel-sekreteri-stoltenberg-almanya-basbakani-scholz-ile-gorustu-1057200525.html
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvurusu konularını görüştü. 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T17:41+0300
2022-06-09T17:41+0300
2022-06-09T17:42+0300
dünya
nato
jens stoltenberg
olaf scholz
almanya
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Stoltenberg, Scholz ile daha önce Berlin'de yüz yüze yapılması planlanan ancak zona hastalığına yakalanması nedeniyle telekonferansla gerçekleşen görüşme hakkındaki açıklamasında, 28-30 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılacak NATO Zirvesi'nin hazırlıklarını görüştüklerini belirtti.Almanya'nın Litvanya'daki NATO muharip birliğini güçlendirmesini 'takdirle karşıladığını' kaydeden Stoltenberg, Almanya'nın özel savunma fonunu onaylamasından da memnuniyet duyduğunu aktardı.
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nato, jens stoltenberg, olaf scholz, almanya
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü
17:41 09.06.2022 (güncellendi: 17:42 09.06.2022) Abone ol
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvurusu konularını görüştü.
Stoltenberg, Scholz ile daha önce Berlin'de yüz yüze yapılması planlanan ancak zona hastalığına yakalanması nedeniyle telekonferansla gerçekleşen görüşme hakkındaki açıklamasında, 28-30 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılacak NATO Zirvesi'nin hazırlıklarını görüştüklerini belirtti.
Almanya'nın Litvanya'daki NATO muharip birliğini güçlendirmesini 'takdirle karşıladığını' kaydeden Stoltenberg, Almanya'nın özel savunma fonunu onaylamasından da memnuniyet duyduğunu aktardı.