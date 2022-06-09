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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvurusu konularını görüştü. 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T17:41+0300
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Stoltenberg, Scholz ile daha önce Berlin'de yüz yüze yapılması planlanan ancak zona hastalığına yakalanması nedeniyle telekonferansla gerçekleşen görüşme hakkındaki açıklamasında, 28-30 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılacak NATO Zirvesi'nin hazırlıklarını görüştüklerini belirtti.Almanya'nın Litvanya'daki NATO muharip birliğini güçlendirmesini 'takdirle karşıladığını' kaydeden Stoltenberg, Almanya'nın özel savunma fonunu onaylamasından da memnuniyet duyduğunu aktardı.
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nato, jens stoltenberg, olaf scholz, almanya

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü

17:41 09.06.2022 (güncellendi: 17:42 09.06.2022)
© REUTERS / Yves HermanNATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2022
© REUTERS / Yves Herman
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvurusu konularını görüştü.
Stoltenberg, Scholz ile daha önce Berlin'de yüz yüze yapılması planlanan ancak zona hastalığına yakalanması nedeniyle telekonferansla gerçekleşen görüşme hakkındaki açıklamasında, 28-30 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılacak NATO Zirvesi'nin hazırlıklarını görüştüklerini belirtti.
Almanya'nın Litvanya'daki NATO muharip birliğini güçlendirmesini 'takdirle karşıladığını' kaydeden Stoltenberg, Almanya'nın özel savunma fonunu onaylamasından da memnuniyet duyduğunu aktardı.
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