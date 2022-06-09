https://tr.sputniknews.com/20220609/peruda-altin-madencileri-arasinda-catisma-14-olu--1057172076.html
Peru'da altın madencileri arasında çatışma: 14 ölü
Peru'da altın madencileri arasında çatışma: 14 ölü
Peru'nun Arequipa kentinde altın madencileri arasında çıkan çatışma sonucu 14 kişi hayatını kaybetti. 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T02:28+0300
2022-06-09T02:28+0300
2022-06-09T02:28+0300
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Peru'nun Arequipa şehrindeki Caraveli kasabasında, iki kişi arasında başlayan tartışma, diğer madencilerin karışmasıyla çatışmaya döndü.Ulusal Polisten yapılan açıklamada, iki grup arasında yaşanılan çatışmada 14 kişinin öldüğü, 31 kişinin yaralandığı bildirildi.Ateşli silah ve kesici aletlerin kullanıldığı çatışma, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle son buldu.Yetkililer, ölü sayısının artabileceğini belirterek, bölgede ceset arama çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.Yerel basına göre, tartışmalı maden sahası olarak adlandırılan bölgede, Atico Calpa ve Calpa Renace şirketleriyle gayriresmi madenciler arasında çatışma çıktığı öne sürülüyor.Olaylara ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220527/beyazittaki-catismada-18-kisi-tutuklandi--1056754730.html
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peru, altın, maden, çatışma, ölü
Peru'da altın madencileri arasında çatışma: 14 ölü
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Peru'nun Arequipa kentinde altın madencileri arasında çıkan çatışma sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.
Peru'nun Arequipa şehrindeki Caraveli kasabasında, iki kişi arasında başlayan tartışma, diğer madencilerin karışmasıyla çatışmaya döndü.
Ulusal Polisten yapılan açıklamada, iki grup arasında yaşanılan çatışmada 14 kişinin öldüğü, 31 kişinin yaralandığı bildirildi.
Ateşli silah ve kesici aletlerin kullanıldığı çatışma, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle son buldu.
Yetkililer, ölü sayısının artabileceğini belirterek, bölgede ceset arama çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.
Yerel basına göre, tartışmalı maden sahası olarak adlandırılan bölgede, Atico Calpa ve Calpa Renace şirketleriyle gayriresmi madenciler arasında çatışma çıktığı öne sürülüyor.
Olaylara ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.