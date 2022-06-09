https://tr.sputniknews.com/20220609/peruda-altin-madencileri-arasinda-catisma-14-olu--1057172076.html

Peru'da altın madencileri arasında çatışma: 14 ölü

Peru'da altın madencileri arasında çatışma: 14 ölü

Peru'nun Arequipa kentinde altın madencileri arasında çıkan çatışma sonucu 14 kişi hayatını kaybetti. 09.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-09T02:28+0300

2022-06-09T02:28+0300

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Peru'nun Arequipa şehrindeki Caraveli kasabasında, iki kişi arasında başlayan tartışma, diğer madencilerin karışmasıyla çatışmaya döndü.Ulusal Polisten yapılan açıklamada, iki grup arasında yaşanılan çatışmada 14 kişinin öldüğü, 31 kişinin yaralandığı bildirildi.Ateşli silah ve kesici aletlerin kullanıldığı çatışma, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle son buldu.Yetkililer, ölü sayısının artabileceğini belirterek, bölgede ceset arama çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.Yerel basına göre, tartışmalı maden sahası olarak adlandırılan bölgede, Atico Calpa ve Calpa Renace şirketleriyle gayriresmi madenciler arasında çatışma çıktığı öne sürülüyor.Olaylara ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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