Rus askeri uzman Kostikin: Türk-Yunan geriliminin başlıca provokatörü ABD’dir

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkileri değerlendiren Rus askeri uzman Kostikin, iki ülke arasındaki geriliminin kimin çıkarına olduğu ve NATO’nun neden... 09.06.2022, Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes-2022 tatbikatları sırasında Yunanistan'ı Ege Denizi'ndeki adaları militarize etme politikasından vazgeçmeye çağırdı ve karşı önlemler alınabileceği konusunda uyardı. Erdoğan’a göre Ankara, Yunanistan’da kurulan ABD üslerinin Rusya’ya yönelik değil.Rusya Askeri ve Politik Analiz Bürosu’nun askeri uzmanı Nikolay Kostikin, Sputnik’e açıklamasında Türk-Yunan geriliminden en büyük çıkarı olan ülkenin ABD olduğunu söyledi.Kostikin, “Bugün Türkiye ile Yunanistan arasında yaşananlar, yani iki ülke arasında ABD tarafından suni olarak tırmandırılan kriz her an tam teşekküllü bir çatışmaya dönüşebilir ve bu, antik Roma’nın klasik ‘böl ve yönet’ şemasına uyuyor. ABD ne Yunanistan'ın ne de Türkiye'nin komşusu. Washington için bu ülkelerin her ikisi de kendi hedeflerine ulaşmak için kullanmaktan geri kalmayacağı olağan bir araç. Afganistan ve Ukrayna, ABD'nin müttefiklerine neler yaptıklarını ortaya koyan modern tipik örneklerdir” diye konuştu.Bugün sadece ve sadece ABD çıkarları doğrultusunda hareket eden Kuzey Atlantik İttifakının da Türk-Yunan gerilimini çözmeye ilgi göstermediğine dikkat çeken Kostikin, şöyle konuştu:

