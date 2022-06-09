https://tr.sputniknews.com/20220609/rus-askeri-uzman-kostikin-turk-yunan-geriliminin-baslica-provokatoru-abddir-1057205162.html
Rus askeri uzman Kostikin: Türk-Yunan geriliminin başlıca provokatörü ABD’dir
Rus askeri uzman Kostikin: Türk-Yunan geriliminin başlıca provokatörü ABD’dir
Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkileri değerlendiren Rus askeri uzman Kostikin, iki ülke arasındaki geriliminin kimin çıkarına olduğu ve NATO’nun neden... 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T19:51+0300
2022-06-09T19:51+0300
2022-06-09T19:51+0300
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes-2022 tatbikatları sırasında Yunanistan'ı Ege Denizi'ndeki adaları militarize etme politikasından vazgeçmeye çağırdı ve karşı önlemler alınabileceği konusunda uyardı. Erdoğan’a göre Ankara, Yunanistan’da kurulan ABD üslerinin Rusya’ya yönelik değil.Rusya Askeri ve Politik Analiz Bürosu’nun askeri uzmanı Nikolay Kostikin, Sputnik’e açıklamasında Türk-Yunan geriliminden en büyük çıkarı olan ülkenin ABD olduğunu söyledi.Kostikin, “Bugün Türkiye ile Yunanistan arasında yaşananlar, yani iki ülke arasında ABD tarafından suni olarak tırmandırılan kriz her an tam teşekküllü bir çatışmaya dönüşebilir ve bu, antik Roma’nın klasik ‘böl ve yönet’ şemasına uyuyor. ABD ne Yunanistan'ın ne de Türkiye'nin komşusu. Washington için bu ülkelerin her ikisi de kendi hedeflerine ulaşmak için kullanmaktan geri kalmayacağı olağan bir araç. Afganistan ve Ukrayna, ABD'nin müttefiklerine neler yaptıklarını ortaya koyan modern tipik örneklerdir” diye konuştu.Bugün sadece ve sadece ABD çıkarları doğrultusunda hareket eden Kuzey Atlantik İttifakının da Türk-Yunan gerilimini çözmeye ilgi göstermediğine dikkat çeken Kostikin, şöyle konuştu:
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Amur Gadjiev
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türkiye, abd, rusya, nato
Rus askeri uzman Kostikin: Türk-Yunan geriliminin başlıca provokatörü ABD’dir
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Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkileri değerlendiren Rus askeri uzman Kostikin, iki ülke arasındaki geriliminin kimin çıkarına olduğu ve NATO’nun neden bu gerilimin üstesinden gelemediği gibi sorulara yanıt aradı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes-2022 tatbikatları sırasında Yunanistan'ı Ege Denizi'ndeki adaları militarize etme politikasından vazgeçmeye çağırdı ve karşı önlemler alınabileceği konusunda uyardı. Erdoğan’a göre Ankara, Yunanistan’da kurulan ABD üslerinin Rusya’ya yönelik değil.
Rusya Askeri ve Politik Analiz Bürosu’nun askeri uzmanı Nikolay Kostikin, Sputnik’e açıklamasında Türk-Yunan geriliminden en büyük çıkarı olan ülkenin ABD olduğunu söyledi.
Kostikin, “Bugün Türkiye ile Yunanistan arasında yaşananlar, yani iki ülke arasında ABD tarafından suni olarak tırmandırılan kriz her an tam teşekküllü bir çatışmaya dönüşebilir ve bu, antik Roma’nın klasik ‘böl ve yönet’ şemasına uyuyor. ABD ne Yunanistan'ın ne de Türkiye'nin komşusu. Washington için bu ülkelerin her ikisi de kendi hedeflerine ulaşmak için kullanmaktan geri kalmayacağı olağan bir araç. Afganistan ve Ukrayna, ABD'nin müttefiklerine neler yaptıklarını ortaya koyan modern tipik örneklerdir” diye konuştu.
Bugün sadece ve sadece ABD çıkarları doğrultusunda hareket eden Kuzey Atlantik İttifakının da Türk-Yunan gerilimini çözmeye ilgi göstermediğine dikkat çeken Kostikin, şöyle konuştu:
“ABD fiilen NATO'yu kontrol ediyor. ABD'nin istekleri ve direktiflerine göre hareket eden ittifak, Türk-Yunan krizinin çözümünde hareketsiz kalıyor. İttifakın iki ülke arasında bir anlaşmaya varılmasına ilgi göstermediği ortada. Hem Türkiye hem de Yunanistan, her şeyden önce başkasının düdüğüne göre dans etmeden önce komşularına dikkat etmeli ve iyi komşuluk ilişkileri doğrultusunda düşünmeli. Aslında Kuzey Atlantik İttifakı uzun süredir yararlılığını yitirdi. Dünya hızlı bir şekilde çok kutuplu hale geliyor. Türkiye ve Yunanistan siyasi irade göstermeli ve baş provokatöre, transatlantik sözde müttefiklerine karşı birleşik bir cephe olarak hareket etmelidir.”