https://tr.sputniknews.com/20220609/rus-mcdonaldsi-logosunu-secti-1057204291.html

Rus McDonald'sı logosunu seçti

Rus McDonald'sı logosunu seçti

Rusya’da McDonald's'ın yerini alacak yeni fast food zincirinin logosunu seçtiği belirtildi. 09.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-09T19:36+0300

2022-06-09T19:36+0300

2022-06-09T19:39+0300

dünya

rusya

mc donald's

yaptırım

ukrayna krizi

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Rusya’da McDonald's'ın yerini alacak şirketin basın servisinden yapılan açıklamada, yeni fast food zincirinin logosunun seçildiği, ancak isim konusunun henüz netleştirilmediği kaydedildi.Açıklamaya göre logo, müşterilerin alıştığı ürün ve hizmet kalitesini simgeleyen yeşil fon üzerindeki iki sarı çubuk (patates kızartması) ve bir sarı-turuncu daireden (burger) oluşuyor.Yeni ismi henüz açıklanmayan restoranlar zinciri, reklam kampanyasını bugünden itibaren bu logo ile yürütecek.Restoranlar zincirinin toplamda 8 isim seçeneği tescil edildi: ‘Eto on’ (Bu o), ‘Toçno on’ (Kesin o), ‘Kompas’, ‘Tolko tak’ (Ancak öyle), ‘Veselo i vkusno’ (Neşeli ve leziz), ‘Tot samıy’ (Ta kendisi), ‘Svobodnaya kassa’ (Boş kassa) ve ‘Naşe mesto’ (Yerimiz).Yeni markanın olası isimleri arasında ‘Tolko tak’ (Ancak öyle), ‘Veselo i vkusno’ (Neşeli ve leziz), ‘Tot samıy’ (Ta kendisi) öne çıkıyor.

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rusya, mc donald's, yaptırım, ukrayna krizi