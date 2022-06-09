https://tr.sputniknews.com/20220609/rus-mcdonaldsi-logosunu-secti-1057204291.html
Rus McDonald'sı logosunu seçti
Rus McDonald'sı logosunu seçti
Rusya’da McDonald's'ın yerini alacak yeni fast food zincirinin logosunu seçtiği belirtildi. 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T19:36+0300
2022-06-09T19:36+0300
2022-06-09T19:39+0300
dünya
rusya
mc donald's
yaptırım
ukrayna krizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/09/1057204475_0:15:585:344_1920x0_80_0_0_3bc614617bca70efcb6ea1a862054b08.png
Rusya’da McDonald's'ın yerini alacak şirketin basın servisinden yapılan açıklamada, yeni fast food zincirinin logosunun seçildiği, ancak isim konusunun henüz netleştirilmediği kaydedildi.Açıklamaya göre logo, müşterilerin alıştığı ürün ve hizmet kalitesini simgeleyen yeşil fon üzerindeki iki sarı çubuk (patates kızartması) ve bir sarı-turuncu daireden (burger) oluşuyor.Yeni ismi henüz açıklanmayan restoranlar zinciri, reklam kampanyasını bugünden itibaren bu logo ile yürütecek.Restoranlar zincirinin toplamda 8 isim seçeneği tescil edildi: ‘Eto on’ (Bu o), ‘Toçno on’ (Kesin o), ‘Kompas’, ‘Tolko tak’ (Ancak öyle), ‘Veselo i vkusno’ (Neşeli ve leziz), ‘Tot samıy’ (Ta kendisi), ‘Svobodnaya kassa’ (Boş kassa) ve ‘Naşe mesto’ (Yerimiz).Yeni markanın olası isimleri arasında ‘Tolko tak’ (Ancak öyle), ‘Veselo i vkusno’ (Neşeli ve leziz), ‘Tot samıy’ (Ta kendisi) öne çıkıyor.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/09/1057204475_52:0:531:359_1920x0_80_0_0_d7b191befe7bcf59257664804432184c.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, mc donald's, yaptırım, ukrayna krizi
Rus McDonald'sı logosunu seçti
19:36 09.06.2022 (güncellendi: 19:39 09.06.2022) Abone ol
Rusya’da McDonald's'ın yerini alacak yeni fast food zincirinin logosunu seçtiği belirtildi.
Rusya’da McDonald's'ın yerini alacak şirketin basın servisinden yapılan açıklamada, yeni fast food zincirinin logosunun seçildiği, ancak isim konusunun henüz netleştirilmediği kaydedildi.
Açıklamaya göre logo, müşterilerin alıştığı ürün ve hizmet kalitesini simgeleyen yeşil fon üzerindeki iki sarı çubuk (patates kızartması) ve bir sarı-turuncu daireden (burger) oluşuyor.
Yeni ismi henüz açıklanmayan restoranlar zinciri, reklam kampanyasını bugünden itibaren bu logo ile yürütecek.
Restoranlar zincirinin toplamda 8 isim seçeneği tescil edildi: ‘Eto on’ (Bu o), ‘Toçno on’ (Kesin o), ‘Kompas’, ‘Tolko tak’ (Ancak öyle), ‘Veselo i vkusno’ (Neşeli ve leziz), ‘Tot samıy’ (Ta kendisi), ‘Svobodnaya kassa’ (Boş kassa) ve ‘Naşe mesto’ (Yerimiz).
Yeni markanın olası isimleri arasında ‘Tolko tak’ (Ancak öyle), ‘Veselo i vkusno’ (Neşeli ve leziz), ‘Tot samıy’ (Ta kendisi) öne çıkıyor.