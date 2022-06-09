https://tr.sputniknews.com/20220609/rusya-ithal-ikamesi-icin-belarusa-15-milyar-dolar-tahsis-edecek-1057210468.html
Rusya, ithal ikamesi için Belarus'a 1.5 milyar dolar tahsis edecek
Rusya, ithal ikamesi için Belarus'a 1.5 milyar dolar tahsis edecek
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ithal ikamesi olmadan, özellikle kritik alanlarda ülkenin gelişmekte çok zorlanacağını belirtti. 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T22:09+0300
2022-06-09T22:09+0300
2022-06-09T22:09+0300
ekonomi
rusya
belarus
dolar
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Rusya’nın ithal ikamesi programları çerçevesinde Belarus'a 1.5 milyar dolar tahsis edeceğine dikkat çeken Lukaşenko, “Başkan (Vladimir) Putin ile bu yakınlarda böyle bir karar aldık. Biz de Ruslara, sadece Belarus'ta değil, Rusya Federasyonu'nda da çok gerekli ve yakın gelecekte talep görecek somut projeler sunduk. Ruslar sadece Belarus'ta bu programlara yaklaşık 1.5 milyar dolar ayırıyor” diye konuştu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 26 Mayıs’ta düzenlenen Avrasya Ekonomik Forumu’nda (AEF) Lukaşenko ile Rusya’da talep görecek Belarus’un içindeki projelerin finansmanı konusunda anlaştıklarını söyleyerek, iki ülkenin birçok alanda çalışma imkanı olduğunu ve bunun mutlaka yapılacağını vurgulamıştı.
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rusya, belarus, dolar
Rusya, ithal ikamesi için Belarus'a 1.5 milyar dolar tahsis edecek
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ithal ikamesi olmadan, özellikle kritik alanlarda ülkenin gelişmekte çok zorlanacağını belirtti.
Rusya’nın ithal ikamesi programları çerçevesinde Belarus'a 1.5 milyar dolar tahsis edeceğine dikkat çeken Lukaşenko, “Başkan (Vladimir) Putin ile bu yakınlarda böyle bir karar aldık. Biz de Ruslara, sadece Belarus'ta değil, Rusya Federasyonu'nda da çok gerekli ve yakın gelecekte talep görecek somut projeler sunduk. Ruslar sadece Belarus'ta bu programlara yaklaşık 1.5 milyar dolar ayırıyor” diye konuştu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 26 Mayıs’ta düzenlenen Avrasya Ekonomik Forumu’nda (AEF) Lukaşenko ile Rusya’da talep görecek Belarus’un içindeki projelerin finansmanı konusunda anlaştıklarını söyleyerek, iki ülkenin birçok alanda çalışma imkanı olduğunu ve bunun mutlaka yapılacağını vurgulamıştı.