https://tr.sputniknews.com/20220609/rusya-ve-kongo-istanbulda-masaya-oturdu-nukleer-enerji-projelerinde-ortaklik-yapacaklar-1057185707.html
Rusya ve Kongo İstanbul’da masaya oturdu: Nükleer enerji projelerinde ortaklık yapacaklar
Rusya ve Kongo İstanbul’da masaya oturdu: Nükleer enerji projelerinde ortaklık yapacaklar
Rusya Nükleer Sanayi İnşaat Kompleksi Kuruluşları Derneği (ACCNI) ile Kongo Küresel İş Birliği Derneği arasında, İstanbul’da düzenlenen 4. Nükleer Santraller... 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T12:39+0300
2022-06-09T12:39+0300
2022-06-09T12:39+0300
nükleer
rusya
ekonomi
kongo
ankara sanayi odası (aso)
4. nükleer santraller fuarı ve 8. nükleer santraller zirvesi
rosatom
rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom)
rusya nükleer sanayi inşaat kompleksi kuruluşları derneği
türkiye
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Rosatom ana sporsorluğu ve Sputnik’in medya partnerligi ile Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Nükleer Sanayi Derneği (NSD) tarafından İstanbul’da düzenlenen 4. Nükleer Santraller Fuarı ve 8. Nükleer Santraller Zirvesi’nde (NPPES), Rusya ve Kongo arasında işbirliği anlaşması imzalandı.Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın desteğiyle 8 Haziran’da başlayan ve iki gün süren fuarda, Rusya Nükleer Sanayi İnşaat Kompleksi Kuruluşları Derneği ile Kongo Küresel İş Birliği Derneği, nükleer endüstrileri arasındaki diyalog, bilgi alışverişi ve iletişimi geliştirerek iki ülkenin birlikte çalışabilecekleri proje fırsatlarını değerlendirmek amacıyla masaya oturdu. İki ülkeyi de temsilen imzalar, ACCNI Genel Müdürü Sergey Malinin ile Kongo Küresel İş Birliği Derneği Genel Müdürü Paul Nestor Mouandzibi Ndinga arasında atıldı.‘Yaklaşık 2 milyar dolarlık projeler için güçlerimizi birleştirmiş olduk’ACCNI Genel Müdürü Malinin, konuya dair yaptığı açıklamasında “Nükleer Santraller Fuarı ve Zirvesi’nde Rusya ve Kongo arasında nükleer enerji alanındaki iş fırsatlarını birlikte geliştirmek amacıyla bir iş birliği anlaşması imzaladık. Bu iş birliği anlaşması ile Rusya, Kongo ve yakın coğrafyalardaki yaklaşık 2 milyar dolarlık projeler için güçlerimizi birleştirmiş olduk” şeklinde konuştu.‘Rusya ile ortak projeler geliştireceğimiz çok önemli bir anlaşmaya İstanbul’da imza attık’Kongo Küresel İş Birliği Derneği Genel Müdürü Ndinga ise “Nükleer sanayi alanında Rusya ile ortak projeler geliştireceğimiz çok önemli bir anlaşmaya İstanbul’da Nükleer Santraller Fuarı ve Zirvesi’nde imza attık. İş birliği kapsamında, ülkemizdeki sanayiciler Rusya’nın nükleer endüstri alanındaki tecrübelerinden faydalanacak ve kazan-kazan prensibiyle ekonomik ortaklıklar kuracaklar” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220608/isbirligi-anlasmasi-rus-ve-turk-sanayicileri-nukleer-enerji-projelerinde-birlikte-calisacak-1057136555.html
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Selin Uludağ
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nükleer, rusya, kongo, ankara sanayi odası (aso), 4. nükleer santraller fuarı ve 8. nükleer santraller zirvesi, rosatom, rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom), rusya nükleer sanayi inşaat kompleksi kuruluşları derneği , türkiye, istanbul, afrika, nükleer sanayi derneği
Rusya ve Kongo İstanbul’da masaya oturdu: Nükleer enerji projelerinde ortaklık yapacaklar
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Rusya Nükleer Sanayi İnşaat Kompleksi Kuruluşları Derneği (ACCNI) ile Kongo Küresel İş Birliği Derneği arasında, İstanbul’da düzenlenen 4. Nükleer Santraller Fuarı ve 8. Nükleer Santraller Zirvesi’nde 2 milyar dolarlık projeler için iş birliği anlaşması imzalandı.
Rosatom ana sporsorluğu ve Sputnik’in medya partnerligi ile Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Nükleer Sanayi Derneği (NSD) tarafından İstanbul’da düzenlenen 4. Nükleer Santraller Fuarı ve 8. Nükleer Santraller Zirvesi’nde (NPPES), Rusya ve Kongo arasında işbirliği anlaşması imzalandı.
Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın desteğiyle 8 Haziran’da başlayan ve iki gün süren fuarda, Rusya Nükleer Sanayi İnşaat Kompleksi Kuruluşları Derneği ile Kongo Küresel İş Birliği Derneği, nükleer endüstrileri arasındaki diyalog, bilgi alışverişi ve iletişimi geliştirerek iki ülkenin birlikte çalışabilecekleri proje fırsatlarını değerlendirmek amacıyla masaya oturdu. İki ülkeyi de temsilen imzalar, ACCNI Genel Müdürü Sergey Malinin ile Kongo Küresel İş Birliği Derneği Genel Müdürü Paul Nestor Mouandzibi Ndinga arasında atıldı.
‘Yaklaşık 2 milyar dolarlık projeler için güçlerimizi birleştirmiş olduk’
ACCNI Genel Müdürü Malinin, konuya dair yaptığı açıklamasında “Nükleer Santraller Fuarı ve Zirvesi’nde Rusya ve Kongo arasında nükleer enerji alanındaki iş fırsatlarını birlikte geliştirmek amacıyla bir iş birliği anlaşması imzaladık. Bu iş birliği anlaşması ile Rusya, Kongo ve yakın coğrafyalardaki yaklaşık 2 milyar dolarlık projeler için güçlerimizi birleştirmiş olduk” şeklinde konuştu.
‘Rusya ile ortak projeler geliştireceğimiz çok önemli bir anlaşmaya İstanbul’da imza attık’
Kongo Küresel İş Birliği Derneği Genel Müdürü Ndinga ise “Nükleer sanayi alanında Rusya ile ortak projeler geliştireceğimiz çok önemli bir anlaşmaya İstanbul’da Nükleer Santraller Fuarı ve Zirvesi’nde imza attık. İş birliği kapsamında, ülkemizdeki sanayiciler Rusya’nın nükleer endüstri alanındaki tecrübelerinden faydalanacak ve kazan-kazan prensibiyle ekonomik ortaklıklar kuracaklar” ifadelerini kullandı.