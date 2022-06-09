https://tr.sputniknews.com/20220609/rusya-ve-kongo-istanbulda-masaya-oturdu-nukleer-enerji-projelerinde-ortaklik-yapacaklar-1057185707.html

Rusya ve Kongo İstanbul’da masaya oturdu: Nükleer enerji projelerinde ortaklık yapacaklar

Rusya ve Kongo İstanbul’da masaya oturdu: Nükleer enerji projelerinde ortaklık yapacaklar

Rusya Nükleer Sanayi İnşaat Kompleksi Kuruluşları Derneği (ACCNI) ile Kongo Küresel İş Birliği Derneği arasında, İstanbul’da düzenlenen 4. Nükleer Santraller... 09.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-09T12:39+0300

2022-06-09T12:39+0300

2022-06-09T12:39+0300

nükleer

rusya

ekonomi

kongo

ankara sanayi odası (aso)

4. nükleer santraller fuarı ve 8. nükleer santraller zirvesi

rosatom

rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom)

rusya nükleer sanayi inşaat kompleksi kuruluşları derneği

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/09/1057184467_0:28:1024:604_1920x0_80_0_0_4c978633d66ee42ddec76847fbd569b8.jpg

Rosatom ana sporsorluğu ve Sputnik’in medya partnerligi ile Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Nükleer Sanayi Derneği (NSD) tarafından İstanbul’da düzenlenen 4. Nükleer Santraller Fuarı ve 8. Nükleer Santraller Zirvesi’nde (NPPES), Rusya ve Kongo arasında işbirliği anlaşması imzalandı.Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın desteğiyle 8 Haziran’da başlayan ve iki gün süren fuarda, Rusya Nükleer Sanayi İnşaat Kompleksi Kuruluşları Derneği ile Kongo Küresel İş Birliği Derneği, nükleer endüstrileri arasındaki diyalog, bilgi alışverişi ve iletişimi geliştirerek iki ülkenin birlikte çalışabilecekleri proje fırsatlarını değerlendirmek amacıyla masaya oturdu. İki ülkeyi de temsilen imzalar, ACCNI Genel Müdürü Sergey Malinin ile Kongo Küresel İş Birliği Derneği Genel Müdürü Paul Nestor Mouandzibi Ndinga arasında atıldı.‘Yaklaşık 2 milyar dolarlık projeler için güçlerimizi birleştirmiş olduk’ACCNI Genel Müdürü Malinin, konuya dair yaptığı açıklamasında “Nükleer Santraller Fuarı ve Zirvesi’nde Rusya ve Kongo arasında nükleer enerji alanındaki iş fırsatlarını birlikte geliştirmek amacıyla bir iş birliği anlaşması imzaladık. Bu iş birliği anlaşması ile Rusya, Kongo ve yakın coğrafyalardaki yaklaşık 2 milyar dolarlık projeler için güçlerimizi birleştirmiş olduk” şeklinde konuştu.‘Rusya ile ortak projeler geliştireceğimiz çok önemli bir anlaşmaya İstanbul’da imza attık’Kongo Küresel İş Birliği Derneği Genel Müdürü Ndinga ise “Nükleer sanayi alanında Rusya ile ortak projeler geliştireceğimiz çok önemli bir anlaşmaya İstanbul’da Nükleer Santraller Fuarı ve Zirvesi’nde imza attık. İş birliği kapsamında, ülkemizdeki sanayiciler Rusya’nın nükleer endüstri alanındaki tecrübelerinden faydalanacak ve kazan-kazan prensibiyle ekonomik ortaklıklar kuracaklar” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220608/isbirligi-anlasmasi-rus-ve-turk-sanayicileri-nukleer-enerji-projelerinde-birlikte-calisacak-1057136555.html

rusya

kongo

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Selin Uludağ https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg

Selin Uludağ https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Selin Uludağ https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg

nükleer, rusya, kongo, ankara sanayi odası (aso), 4. nükleer santraller fuarı ve 8. nükleer santraller zirvesi, rosatom, rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom), rusya nükleer sanayi inşaat kompleksi kuruluşları derneği , türkiye, istanbul, afrika, nükleer sanayi derneği