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Samsun'da 20 işçi ve memur emeklisi TÜİK hakkında suç duyurusunda bulundu
Samsun'da 20 işçi ve memur emeklisi TÜİK hakkında suç duyurusunda bulundu
Samsun'da 20 işçi ve memur emeklisi, TÜİK hakkında "açıkladığı gerçek dışı enflasyonla memur ve emekli maaşlarına düşük zam verilmesine neden olduğu... 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T13:31+0300
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ekonomi
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Sözcü gazetesinin haberine göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran 20 işçi ve memur emeklisi, suç duyurusunda: “TÜİK gerçeklerden uzak enflasyon rakamları açıklayarak halkı yanıltmaktadır. Bir yılda fiyatlar yüzde 200-250 artmışken TÜİK'in gerçeğe aykırı yüzde 73.5 yıllık enflasyonu doğrultusunda memur ve emekliye zam yapılması vatandaşın alım gücünü telafisi mümkün olmayan ölçüde zedelemektedir” ifadelerini kullandı.CHP Samsun İl Başkanlığı dün TÜİK yöneticileri hakkında, "resmi belgede sahtecilik" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarını işlediğini savunarak suç duyurusunda bulunmuştu.CHP Samsun İl Başkanlığı'nın da bugün TÜİK'e dava açacağı belirtiliyor.
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tüik, samsun

Samsun'da 20 işçi ve memur emeklisi TÜİK hakkında suç duyurusunda bulundu

13:31 09.06.2022
© AATürkiye İstatistik Kurumu - TÜİK
Türkiye İstatistik Kurumu - TÜİK - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2022
© AA
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Samsun'da 20 işçi ve memur emeklisi, TÜİK hakkında "açıkladığı gerçek dışı enflasyonla memur ve emekli maaşlarına düşük zam verilmesine neden olduğu gerekçesiyle" suç duyurusunda bulundu.
Sözcü gazetesinin haberine göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran 20 işçi ve memur emeklisi, suç duyurusunda: “TÜİK gerçeklerden uzak enflasyon rakamları açıklayarak halkı yanıltmaktadır. Bir yılda fiyatlar yüzde 200-250 artmışken TÜİK'in gerçeğe aykırı yüzde 73.5 yıllık enflasyonu doğrultusunda memur ve emekliye zam yapılması vatandaşın alım gücünü telafisi mümkün olmayan ölçüde zedelemektedir” ifadelerini kullandı.
CHP Samsun İl Başkanlığı dün TÜİK yöneticileri hakkında, "resmi belgede sahtecilik" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarını işlediğini savunarak suç duyurusunda bulunmuştu.
CHP Samsun İl Başkanlığı'nın da bugün TÜİK'e dava açacağı belirtiliyor.
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